«Οι Μάγισσες»: Η ταινία προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία; – Τι λέει η Warner Bros.

Ένας εκπρόσωπος της Warner Bros μετέφερε την θλίψη των στούντιο για το ότι η ταινία «Μάγισσες» προκάλεσε αντιδράσεις από την κοινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι αντιδράσεις

Η Βρετανίδα κολυμβήτρια των Παραολυμπιακών Αγώνων, Amy Marren έγραψε στο Twitter: «Warner Bros, σκεφτήκατε καθόλου το πώς αυτή η αναπαράσταση των διαφορών στα άκρα θα επηρέαζε την κοινότητα ατόμων με αναπηρίες;»

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i

— Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020