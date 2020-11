10 φορές που διάσημες ταινίες αψήφησαν τους νόμους της φυσικής

H επιστήμη συντροφεύει εδώ και πολλές δεκαετίες την κινηματογραφική παραγωγή -ήδη από την εποχή του Metropolis μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η χρήση της γίνεται με τον σωστό τρόπο. Πολλές θεωρίες έχουν παραποιηθεί για να ταιριάξουν στην ιστορία και πολλές άλλες έχουν εφευρεθεί από ευφάνταστους σκηνοθέτες και σεναριογράφους.

Αφήνοντας απ’ έξω όλο το σύμπαν της Marvel και τις επιστημονικές του θεωρίες, ας δούμε 10 ταινίες που αγνοούν πλήρως τις επιστήμες, όπως την φυσική και την αστρονομία.

1. Transformers

Πέρα από την ανήκουστη ιστορία ότι οι εξωγήινοι μπορούν να μοιάζουν με ρομπότ- αυτοκίνητα, όλες οι ταινίες των Transformers κάνουν το ίδιο λάθος. Αναφερόμαστε στην θεαματική διάσωση των ανθρώπων όταν πέφτουν από κάπου ψηλά και τα ρομπότ τους πιάνουν λίγο πριν πέσουν στο έδαφος. Ωστόσο, με τόσο ανεπτυγμένη ταχύτητα τι κι αν προσγειωθείς στην άσφαλτο, τι κι αν προσγειωθείς στο ατσάλινο γιγαντιαίο χέρι ενός ρομπότ, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό: η συντριβή! Κι αυτό γιατί η καταληκτική ταχύτητα αλλάζει απότομα σε μια απόλυτη στασιμότητα. Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο είναι με σταδιακή επιβράδυνση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα μαξιλαράκι όπως γίνεται στα αμάξια με τους αερόσακους.

2. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναλύσουμε την σκηνή που αψηφά κάθε λογική -όχι μόνο της φυσικής αλλά και γενικά! Ο Ιντιάνα Τζόουνς ανακαλύπτει ότι σε λιγότερο απο 15 δευτερόλεπτα πρόκειται να γίνει πυρηνική έκρηξη και αυτό που σκέφτεται να κάνει για να σωθεί είναι να μπει μέσα σε ένα ψυγείο. Φυσικά, το ψυγείο αυτό εκτινάσσεται στον αέρα και προσγειώνεται πολύ μακριά από την καταστροφή, σώζοντας τον πρωταγωνιστή! Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση για το πόσο λάθος είναι όλο αυτό το περιστατικό. Από εκεί βγήκε η φράση «nuke the fridge», η οποία χρησιμοποιείται σε σειρές ταινιών για να δηλώσει κάποιος ότι μια σκηνή ξεπέρασε οποιαδήποτε άλλη σκηνή του franchise.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, δήλωσε για την σκηνή αυτή «αυτή ήταν η χαζή μου ιδέα…είμαι περήφανος γι’ αυτή. Χαίρομαι που ήμουν σε θέση να φέρω κάτι τέτοιο στην ποπ κουλτούρα«.

3. Speed

Σε αυτήν την ταινία του 1994 με πρωταγωνιστές τον Κιάνου Ρίβς και την Σάντρα Μπούλοκ, ένα γεμάτο λεωφορείο κινδυνεύει να εκραγεί από έναν τρελό βομβιστή. Έχει τοποθετήσει βόμβα που ενεργοποιείται μόλις το όχημα πιάσει τα 50 χιλιόμετρα και θα εκραγεί εάν η ταχύτητα πέσει κάτω από τα 50 αυτά χιλιόμετρα. Έτσι, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου το να μη σταματήσει το λεωφορείο ό,τι κι αν συναντά μπροστά του.

Κι έρχεται η στιγμή που λόγω εργασιών σε μια γέφυρα υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Θα πέσουν στο κενό όπως μας λένε οι νόμοι της φυσικής; Όχι βέβαια! Πιάνοντας το μέγιστο 70 χιλιόμετρα την ώρα, θα εκτοξευτούν ψηλά και θα προσγειωθούν στην απέναντι όχθη της γέφυρας. Η σκηνή είναι αρκετά γελοία και ενοχλητική για όποιον θέλει έστω λίγη λογική όταν βλέπει μια ταινία. Όλο αυτό θα μπορούσε να πετύχει μόνο εάν η αντίπερα όχθη ήταν πιο χαμηλά από εκείνη που βρίσκονταν ή και οι ίδιοι οι σεναριογράφοι θα μπορούσαν να κάνουν το κενό πιο μικρό.

4. Jurassic Park

Τί έχει να πει η επιστήμη για την κλωνοποίηση δεινοσαύρων, των οποίων το DNA βρέθηκε σε ένα κουνούπι διατηρημένο μέσα σε ένα κεχριμπάρι; Πολλοί επιστήμονες θα «τρελάθηκαν» βλέποντας αυτή την ταινία, η οποία εάν παραβλέψουμε αυτό το αβάσιμο σενάριο της κλωνοποίησης, θεωρείται εξαιρετικά καλογυρισμένη και παρακολουθείται ευχάριστα. Ο λόγος, φυσικά, που είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, έγκειται στο ότι το DNA δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί τόσο τέλειο που να κατορθώσουν να το κλωνοποιήσουν. Αλλά και τέλειο να ήταν, θα χρειάζονταν σίγουρα ένα αυγό δεινοσαύρου που κανένας δεν είχε!

5. Independence Day

Στην κλασική ταινία του 1996, ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ φτιάχνει έναν ιό που θα καταστρέψει το κεντρικό σκάφος των εξωγήινων από τους οποίος κινδυνεύει ο πλανήτης γη. Μέσα σε μια ώρα όχι απλώς κατανόησε πλήρως το πως λειτουργεί το σύστημα των εξωγήινων αλλά και δημιούργησε έναν συμβατό ιό που θα τους καταστρέψει. Με αυτόν τον τρόπο σώζει την κατάσταση και καταστρέφει τους εξωγήινους. Αρκετά παράδοξο και σίγουρα η επιστήμη της πληροφορικής σηκώνει τα χέρια ψηλά!

6. The Day After Tommorow

Ίσως από τις ταινίες που έχουν αψηφίσει κάθε νόμο της φυσικής περισσότερο από κάθε άλλη! Παρουσιάζει την κλιματική αλλαγή με τους πάγους να λιώνουν προκαλώντας τσουνάμι στη Νέα Υόρκη και ολόκληρος ο πλανήτης να οδηγείται σε μια ακόμη Εποχή των Παγετώνων μέσα σε μόλις 10 μέρες! Όλα αυτά θα χρειάζονται τουλάχιστον μια δεκαετία για να γίνουν κι όχι απλά ένα δεκαπενθήμερο αλλά σε μια ταινία ο ρεαλισμός καμία φορά παραγκωνίζεται. Η NASA αρνήθηκε να βοηθήσει στα γυρίσματα λόγω των πολλών ανακριβειών ενώ ένας παλαιοκλιματολόγος από το πανεπιστήμιο Duke δήλωσε ότι «αυτή η ταινία είναι για την κλιματική αλλαγή ό,τι είναι ο Φρανκενστάιν για το χειρουργείο μεταμόσχευσης καρδιάς«.

7. The Core

H υπόθεση αυτής της ταινίας μπορεί να κάνει πολλούς θεατές να νιώσουν εξαιρετικά άβολα και να αναρωτηθούν πως γίνεται να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Πρόκειται για μια ομάδα που ταξιδεύει στον πυρήνα της γης για να ενεργοποιήσει μια πυρηνική βόμβα! Ο λόγος όλου αυτού είναι πως η γη έχει σταματήσει να περιστρέφεται και το μαγνητικό της πεδίο καταστρέφεται και ακτινοβολία μικροκυμάτων διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, τα μικροκύματα ελάχιστα επηρεάζονται από τα μαγνητικά πεδία και επίσης η ραδιενέργεια από το διάστημα θα έκανε πολύ μικρή ζημιά. Και φυσικά, δεν φτάνουν όλες αυτές οι θεωρίες αλλά προστίθεται και το μη ρεαλιστικό ταξίδι στον πυρήνα που προκαλεί στην ομάδα απλώς λίγη εφίδρωση και βγαίνουν και έξω από το σκάφος χωρίς να εξατμιστούν ή να υποκύψουν στην τεράστια πίεση.

8. Armageddon

Πολύ κλασικό φιλμ με πολύ ακραία επιστημονικά λάθη! Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από έναν τεράστιο αστεροειδή στο μέγεθος του Τέξας (870 μίλια), ο οποίος απειλεί με σύγκρουση τη γη. Για να σωθεί η ανθρωπότητα, η NASA στέλνει μια ομάδα με επικεφαλή τον Μπρους Γουίλις στον αστεροειδή για να τοποθετήσουν μια βόμβα στο εσωτερικό του. Υπάρχουν άπειρα λάθη, ξεκινώντας από το βασικό, ότι δηλαδή έναν τόσο μεγάλο αστεροειδή θα τον είχαν παρατηρήσει πολύ νωρίτερα. Επίσης, με μια μικρή τρύπα που άνοιξαν για την βόμβα, δεν θα έφτανε να καταστρέψει ένα τέτοιο μέγεθος και φυσικά οι φωτιές που φαίνονται στο διάστημα είναι αδύνατο να υπάρχουν με την απουσία ατμόσφαιρας. Η ίδια η NASA δείχνει αυτήν την ταινία σε εκπαιδευόμενους προκειμένου να εντοπίσουν όλα τα λάθη!

9. 2012

Χαρακτηρίστηκε από την NASA ως η πιο παράλογη ταινία επιστημονικής φαντασίας και ως μια «ξεχωριστή και αξιοσημείωτη περίπτωση» κακής χρήσης της επιστήμης σε ταινία. Η γη πρόκειται να καταστραφεί επειδή ο πυρήνας της υπερθερμαίνεται από το νετρίνο του ήλιου. Ακριβώς, δεν βγάζει κάποιο νόημα. Με κάποιες άγνωστες λέξεις για τους περισσότερους θεατές, η ταινία βασίζει ολόκληρη την πλοκή της σε αβάσιμες θεωρίες. Τα νετρίνα είναι πολύ μικρά και μπορούν να ταξιδέψουν και μέσα από την ύλη αλλά αδυνατούν να βρουν την ηλεκτρική ενέργεια που θα θερμάνει τον πυρήνα της γης. Οπότε άλλη μια φορά που οφείλουμε να δούμε μια ταινία χωρίς να πιστέψουμε τίποτα απ’ όσα μας λέει!

10. Interstellar

Σίγουρα χρειάστηκαν πάνω από μια φορές θέασης για να αντιληφθούμε τις δύσκολες έννοιες της αστροφυσικής που παρουσιάζονται. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι ένα: ήταν όλα αυτά λανθασμένες θεωρίες; Η απάντηση μας εκπλήσσει όταν στις περισσότερες θεωρίες η απάντηση είναι όχι. Όσον αφορά την φύση των μαύρων τρυπών, το ταξίδι στο διάστημα, το παιχνίδι με τον χρόνο πάνω κάτω τα αποτύπωσαν σωστά. Για την επικοινωνία μέσα από μαύρες τρύπες και τη ζωή στη γη, ίσως και να μπορούσε να γίνει και φυσικά εξαρτάται από αυτό που δεν κατάφεραν να αποδώσουν ορθά. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένας ζωντανός οργανισμός από το πέρασμα από μια μαύρη τρύπα χωρίς να αλλοιωθεί, αυτό που στα αγγλικά οι επιστήμονες το έχουν ονομάσει «spaghettification». Εάν όμως, η μαύρη τρύπα είναι μεγάλη, τότε η διαδικασία αυτή ίσως και να καθυστερήσει…