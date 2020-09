«No Longer with Us»: Ο καλλιτέχνης Hope σε μια live performance στο Instagram

Στο πλαίσιο του Occupy Atopos Residency Studio ο καλλιτέχνης HOPE μεταφέρει το εργαστήριο του στις εγκαταστάσεις του ATOPOS cvc από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Νοεμβρίου. Με αφορμή αυτό το γεγονός, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 17:00, στο προφίλ του ATOPOS στο Instagram, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει την performance, «No Longer with Us», σε συνεργασία με τον μουσικό Κώστα Θεοδωράκο.

«No Longer with Us»: Λίγα λόγια για την performance

Στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης οι δύο performers θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν μια ιδεατή κατάσταση μέσω της κίνησης που συνεχώς μεταβάλλεται και ακροβατεί μεταξύ σύγχυσης και ευχάριστης επανάληψης.

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές αναζητήσεις· αρχαϊκές τελετές, δοχεία, κλασικά μουσικά μοτίβα και ψηφιακή διανομή της εικόνας.

Occupy Atopos Residency Studio: Hope

Σκοπός του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις του Atopos cvc δεν είναι η δημιουργία νέων έργων αλλά η απεμπλοκή του ίδιου από τη διαδικασία της δημιουργίας. Και για τους θεατές, σκοπός είναι να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, καθώς περιπλανώνται ανάμεσα σε αντικείμενα και παρακολουθούν τη δημιουργία ενός νέου κεραμικού κομματιού.

Θα υπάρχει διαλεκτική «συζήτηση» ανάμεσα στα εκτεθειμένα κεραμικά έργα και σε αυτά που κατασκευάζονται σε πραγματικό χρόνο. Ο καλλιτέχνης αρνείται την τυραννία της σοβαρότητας και εξερευνά σκιές της μοντερνικότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα πραγματοποιηθούν live performances σε συνεργασία με τους μουσικούς Κώστα Θεοδωράκο και Christos Chondropoulos.

Λίγα λόγια για τον Hope

O Hope (γεν. 1976) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η τεχνοτροπία του κυμαίνεται από το κολλάζ και τα κεραμικά έως τις performance και τα fanzine. Επιλεγμένες εκθέσεις περιλαμβάνουν: «My Sons Too Young Then», ατομική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου, Άνδρος Ελλάδα (2018), σόλο show στο The Breeder Playroom στην Αθήνα (2018), «Si Sedes Non Is», σε επιμέλεια του Milovan Forranto, The Breeder, Αθήνα (2017), «The Earth Eaters», με τον Panayiotis Terzis, Endless Editions, Νέα Υόρκη (2015), «Notemple», The Breeder, Αθήνα (2013), «Time doesn’t give me time», σόλο show στο ReMap 3, υπό την Αιγίδα του The Breeder (2011).

«Mountain/ Hope», σόλο show στην Kunsthalle Athena (2010), «Monsters in Fashion, ARRRGH!», Art Rock Festival, Saint-Brieuc, Γαλλία (2015), «La Gaîté lyrique», Παρίσι (2014) και Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2011), «Looking Forward», The Breeder, Αθήνα (2011), «PS1/ Printed Matter», New York Art Book Fair, PS1, Long Island City, NY (2012 & 2010), Thessaloniki Performance Festival, παράλληλο πρόγραμμα της 3ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2011), «3 velvet days in Heaven» – Athens Biennale 2009, Αθήνα (2009).

Το σύμπαν του Hope είναι φτιαγμένο από ιερά σύμβολα του χθες και του σήμερα, παρελθόν και παρόν συνομιλούν σε δυσαρμονία, δημιουργώντας καινούρια συστήματα ιδανικών, αμφισβητώντας τους κανόνες της συμμετρίας και της τελειότητας και δημιουργώντας μια μοναδική «ανάγνωση» αυτού που υποθέτουμε ότι είναι ήδη καθιερωμένο. Η τεχνοτροπία του κυμαίνεται από πόστερ και κολλάζ έως performance, έργα σε καμβά, fanzines και κεραμικά.

Λίγα λόγια για τον Κώστα Θεοδωράκο

Σπούδασε κρουστά με τον Κωνσταντίνο Βορίση στο Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου και πήρε δίπλωμα με άριστα παμψηφεί και τιμητική διάκριση. Από το Εθνικό Ωδείο πήρε δίπλωμα πιάνου με τη Φραγκίσκη Καζακοπούλου (άριστα παμψηφεί και α’ βραβείο), πτυχία αρμονίας με τον Δημήτρη Καψωμενο, αντίστιξης και φούγκας με τον Ιωαννη Αυγερινό (άριστα παμψηφεί).

Παρακολούθησε μαθήματα κρουστών στο Ωδείο Σβέελινκ στο Άμστερνταμ με τον Peter Prommel. Συνεργάστηκε με την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, τις ορχήστρες Ποικίλης μουσικής και με Συμφωνική της ΕΡΤ, ΚΟΑ, Ορχήστρα Χρωμάτων, καθώς και σε παραγωγές του ΜΜΑ. Συνέθεσε μουσική για την εγκατάσταση «Σύμπαν Παρκ» της εικαστικού Δήμητρας Σιατερλή (Art Athina, 2003), για την παραγωγή «Ατρειδών Διάλογοι» στις Μυκήνες, για τα βραβεία Ελευθερίας Σαπουντζή (Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας) και για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής το 2006 στον Βόλο. Είναι καθηγητής κρουστών και δίνει ρεσιτάλ έργων σε πανελλήνια και παγκόσμια εκτέλεση.