Μουσικός Σεπτέμβριος στο cafe του Νομισματικού Μουσείου

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00

Αδελφοί Καλογεράκη

Το τέλος του καλοκαιριού πλησιάζει αλλά η μελαγχολία του Σεπτέμβρη δεν θα αφήσουμε να μας επηρεάσει με ένα φθινοπωρινό live από τα αδέλφια Καλογεράκη που έρχονται στις 3 του μηνός στο café του Νομισματικού Μουσείου για μια μουσική βραδιά γεμάτη ποίηση και ενθουσιασμό.

Η Μικρή Άρκτος προτείνει τη μουσική παράσταση «Κάθε Σεπτέμβρη στην Αθήνα» με αναφορές στο τέλος του καλοκαιριού μέσα από γνωστά τραγούδια αλλά και ποιήματα – βασικό γνώρισμα των παραστάσεων του γνωστού διδύμου.

Ένα χρόνο μετά την παράσταση «Καλοκαίρι στην Αθήνα» στον πανέμορφοκήπο του café του Νομισματικού Μουσείου ο Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης επιστρέφουν με μια παράσταση βασισμένη στην επιστροφή τον Σεπτέμβρη στην Αθήνα μετά από ένα ξέγνοιαστο, θαλασσινό καλοκαίρι.



Με ποιήματα του Pablo Neruda, του Νίκου Μοσχοβάκου, του Ντίνου Σιώτη, του Οδυσσέα Ελύτη αλλά και με γνωστά τραγούδια όπως του Γιάννη Σπανού, «Ένα καλοκαίρι» και του Φοίβου Δεληβοριά, «Κάθε Σεπτέμβρη».



Μαζί τους ο Χάρης Σταυρακάκης στο ακορντεόν και ο Αλέξης Στενάκης στο κλαρινέτο και σαξόφωνο.

Παίζουν:

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης | συνθέσεις, φωνή

Χάρης Σταυρακάκης | ακορντεόν

Αλέξης Στενάκης | σαξόφωνο, κλαρινέτο

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00

Μαρία Κηλαηδόνη

Η Μαρία Κηλαηδόνη επιστρέφει στο café του Νομισματικού Μουσείου στις 10 Σεπτεμβρίου για μια ακουστική συναυλία γεμάτη τρυφερότητα και πολύ κέφι, ερμηνεύοντας τραγούδια από τους δύο προσωπικούς της δίσκους (το Τυρκουάζ που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2016 από την MINOS ΕΜΙ και το Ροζ που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2020 από την Walnut Entertaintment).

Επίσης θα ερμηνεύσει διασκευές αγαπημένων τραγουδιών του πατέρα της Λουκιανού και άλλων ελλήνων συνθετών που η ίδια αγαπά (Αρλέτα, Βαγγέλης Γερμανός κ.ά.) αλλά και της αμερικάνικης blues και country μουσικής σκηνής (Norah Jones, Ray Charles, Johnny Cash, κ.ά).



Η Μαρία Κηλαηδόνη έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά σχήματα και με διάφορα μουσικά στυλ. Την διακρίνει η απλότητα και η αμεσότητα της ερμηνείας της. Το τελευταίο διάστημα συνθέτει δικά της τραγούδια σε ελληνικό στίχο.

Παίζουν:

Μαρία Κηλαηδόνη | τραγούδι, συνθέσεις

Αλέξης Στενάκης | πιάνο, κλαρινέτο

Βαγγέλης Τσιμπλάκης | κρουστά

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00

Sinatra with a twist

Για όσους λείπαμε το καλοκαίρι και δεν είχαμε την τύχη να ακούσουμε αυτό το επιτυχημένο αφιέρωμα στον μεγάλο Φρανκ Σινάτρα από το γκρουπ που τόσο έχει αγαπηθεί έως τώρα από όλους τους φίλους του café στο Νομισματικό Μουσείο, ο Σεπτέμβρης έρχεται να μας αποζημιώσει.

Το απολαυστικό μουσικό project του τζαζ περφόρμερ Alexandros Affolter και του ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλου, αφιερωμένο στην περίφημη «Φωνή», θα αναβιώσει για άλλη μια φορά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, στις 9 μ.μ.

Θα παρουσιαστεί μια πιο jazzy εκδοχή του ρεπερτορίου του Φρανκ Σινάτρα, με τίτλο Sinatra with a twist-tribute concert | summer edition. Γνωστά κομμάτια όπως τα I’ve Got You Under My Skin, Fly Me To The Moon, αλλά και λιγότερο διάσημα όπως τα I’m A Fool To Want You και All My Tomorrows, θα ακουστούν μαζί τα αγαπημένα του Σινάτρα, όπως τα One For My Baby και Angel Eyes.

Παίζουν:

Alexandros Affolter | τραγούδι

Περικλής Τριβόλης | μπάσο

Σεραφείμ Μπέλλος | ντραμς

Κώστας Γιαξόγλου | πιάνο

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, 21:00

Μιράντα Βερούλη

Από τη γέννηση τής σάμπα στο Ρίο ντε Tζανέιρο στις αρχές του περασμένου αιώνα ως το Sambodromo και το πιο ξακουστό καρναβάλι τού κόσμου, ένα αφιέρωμα στο πιο χαρακτηριστικό είδος βραζιλιάνικης μουσικής, έρχεται να κλείσει το φετινό Σεπτέμβρη στο café του Νομισματικού Mουσείου.

Η Μιράντα Βερούλη, η Πρέσβειρα της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα, η οποία τιμήθηκε επισήμως από τη βραζιλιάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα το Νοέμβρη του 2018, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι στους ρυθμούς του πιο δημοφιλούς βραζιλιάνικου χορού, με το νέο της project “O Samba”. Στον όμορφο κήπο τού Νομισματικού Μουσείου, παρουσιάζει με τους εκλεκτούς συνεργάτες της μια επιλογή από υπέροχα τραγούδια της σάμπα, φόρο τιμής στους ποιητές της.

Παίζουν:

Μάνος Θεοδοσάκης | μπάσο/τρομπέτα

Τζώρτζης Τσιρόπουλος | κιθάρα

Αναστάσης Γούλιαρης | τύμπανα

Μιράντα Βερούλη | τραγούδι/κρουστά

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Συναυλία Κλασικής Μουσικής