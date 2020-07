«My Future»: Νέο τραγούδι και βίντεο κλιπ από τη Billie Eilish

Το αλμπουμ με το οποιο εκανε το ντεμπουτο της η Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» κυκλοφορησε τον Μαρτιο του 2019 και περιειχε τα singles «Bad Guy» και «Bury a Friend». Ύστερα κυκλοφόρησε το «No Time To Die», το οποίο είναι το soundtrack της ομώνυμης ταινίας του James Bond και τωρα επιστρέφει κυκλοφορώντας το βίντεο κλιπ για το νέο της single, «My Future».

«My Future»

Το νέο τραγούδι της Billie έκανε το ντεμπούτο του σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, μαζί με ένα animated βίντεο κλιπ, που δείχνει σε καρτούν εκδοχή την τραγουδίστρια του «Bad Guy» να συνδέεται με την φύση σε ένα μαγικό δάσος.

Ενώ το τραγούδι ξεκινάει ως μπαλάντα σιγά – σιγά το τέμπο αλλάζει και προς την μέση του κομματιού προστίθεται κιθάρα και το χαρακτηριστικό στυλ της Billie, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε το animated άβαταρ της τραγουδίστριας να ανυψώνεται από ένα δέντρο.

Σχετικά με το τραγούδι

Σε email σε φαν της η Billie Eilish αποκάλυψε οτι το τραγούδι το έγραψε την περίοδο του lockdown γράφωντας:

«Είναι ένα τραγούδι πολύ προσωπικό και ξεχωριστό για εμένα. Όταν γράψαμε αυτό το τραγούδι, ήλπιζα, ήμουν ενθουσιασμένη και ήμουν σε κατάσταση αυτοπροβληματισμού και αυτοανάπτυξης. Πρόσφατα το τραγούδι αυτό έχει αποκτήσει κι άλλη σημασία λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν παγκοσμίως, ελπίζω ολοι να βρειτέ το νοημά του για εσάς».

Ακούστε το τραγούδι εδώ: