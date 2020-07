«All the Pretty Little Horses»: Η ταινία του Μιχάλη Κωνσταντάτου διαγωνίζεται στο Φεστιβάλ του Σεράγεβο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντελεστές:

Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Γιώτα Αργυροπούλου, Δημήτρης Λάλος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αλέξανδρος Καραμούζης, Θάλεια Παπακώστα, Κώστας Ανταλόπουλος, Θανάσης Νάκος, Κατερίνα Διδασκάλου, Κώστας Λάσκος, Βίκυ Παπαδοπούλου, Αντώνης Μυριάγκος, Δημήτρης Καταλειφός, Gloria Inigo, Στέλιος Καραΐσκος

Σενάριο/σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος / παραγωγός: Γιώργος Τσούργιαννης / συμπαραγωγοί: Dries Phlypo, Jean-Claude Van Rijckeghem, Fabian Massah, Elie Meirovitz / διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου GSC / μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης ACE, Μυρτώ Καρρά / μουσική: Liesa Van Der Aa / ήχος: Γιάννης Αντύπας / σχεδιασμός ήχου: Jan Schermer / casting directors: Χριστίνα Ακζώτη, Alex Kelly / σκηνικά: Δανάη Ελευσινιώτη / κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα / μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου / παραγωγή: Horsefly Productions / σε συμπαραγωγή με: A Private View, Massah Film και EΡΤ, EZ Films / με την υποστήριξη του: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Eurimages, The Belgian Federal Government’s Tax Shelter Programme, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας / συνεργάτες παραγωγοί: Peter Warnier – Wild At Art, Νίκος Μουτσελος – Two Thirty Five, Blindspot, Φώτης Φώτου, View Studio