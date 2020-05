Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά τον Σεπτέμβριο

Μπορεί το Φεστιβάλ Καννών να ακυρώθηκε και η Μπιενάλε της Βενετίας να αναβλήθηκε για το 2022, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όμως, φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βένετο, Luca Zaia, δήλωσε σήμερα ότι το Φεστιβάλ της Βενετίας όχι μόνο δεν θα ακυρωθεί, αλλά θα λάβει χώρα τον φετινό Σεπτέμβριο, όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Φεστιβάλ παραμένουν οι γνωστές. Από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στο νησί Lido της Βενετίας. Πρόκειται, λοιπόν, για το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί κανονικά παρά την πανδημία του κορονοϊού.

Μάλιστα, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Καννών υπονόησαν την παρουσία του φεστιβάλ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ώστε «να γιορτάσουν μαζί την επανέναρξη των κινηματογράφων» δήλωσε ο Πρόεδρος των Καννών, Pierre Lescure.

Όσα ξέρουμε για το 77ο Φεστιβάλ Βενετίας

Βέβαια, το Φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές. Όπως είναι λογικό, η πραγματικότητα του κορονοϊού επιβάλλει κάποιους περιορισμούς, ενώ έχει ήδη επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρη τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Συγκεκριμενα, ο Luca Zaia, που είναι και ένας εκ των διευθυντών του Φεστιβάλ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι φέτος θα προβληθούν λιγότερες ταινίες, καθώς οι παραγωγές ήταν περιορισμένες και τα γυρίσματα πολλών ταινιών δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω του covid-19. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθεί εδώ στα τέλη Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο. Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί ότι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού θα ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «We Are One»: Το πρώτο ψηφιακό κινηματογραφικό φεστιβάλ έρχεται στο YouTube

Παράλληλα, το Φεστιβάλ της Βενετίας θα λάβει επίσης μέρος στο «We Are One», το πρώτο ψηφιακό κινηματογραφικό φεστιβάλ που θα προβληθεί στο YouTube. Το online φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο YouTube, από τις 29 Μαΐου, έως και τις 7 Ιουνίου 2020 και θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις. Θα περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μουσική, κωμωδία και συζητήσεις στα πάνελ.

Αναμένουμε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του Φεστιβάλ. Μπορεί η Ιταλία να έχει επιστρέψει στη κανονικότητα με την σταδιακή άρση των μέτρων της καραντίνας, δεν παύει όμως να ήταν το επίκεντρο του κορονοϊού στην Ευρώπη, με 230 χιλιάδες κρούσματα.