«We Are One»: Το πρώτο ψηφιακό κινηματογραφικό φεστιβάλ έρχεται στο YouTube

Με την ακύρωση όλων των μεγάλων φεστιβάλ κινηματογράφου στο κόσμο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η ανάγκη για καλό σινεμά δυναμώνει. Μια υπέροχη πρωτοβουλία πήρε το Φεστιβάλ της Τριμπέκα, το οποίο, σε συνεργασία με το YouTube, λανσάρει το πρώτο παγκοσμίως ψηφιακό κινηματογραφικό φεστιβάλ, που θα κρατήσει 10 μέρες και θα στριμάρεται δωρεάν, από την πλατφόρμα του YouTube.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ejekt Festival: Ακυρώνεται το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ λόγω κορονοϊού

«We Are One»

To «We Are One», όπως ονομάζεται, θα περιλαμβάνει προγράμματα με ταινίες, από τα 20 μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, τα οποία ακυρώθηκαν φέτος, λόγω κορονοϊού. Ανάμεσά τους, το Φεστιβάλ των Καννών, του Βερολίνου, της Βενετίας, του Sundance, του Τορόντο, της Tribeca, του Annecy, του Λοκάρνο, του Κάρλοβι-Βάρι, του Τόκιο, του Σίδνεϊ και πολλά άλλα.

Σχετικά με το event

Το online φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο YouTube, από τις 29 Μαΐου, έως και τις 7 Ιουνίου 2020 και θα μπορείς να το παρακολουθήσεις δωρεάν, χωρίς καθόλου διαφημίσεις.

Θα περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μουσική, κωμωδία και συζητήσεις στα πάνελ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί τα προγράμματα με τις ταινίες, τις οποίες αναλαμβάνει το κάθε φεστιβάλ ξεχωριστά για το πρόγραμμά του. Η ανακοίνωση αναμένεται στις επόμενες μέρες.

Υπάρχει ενδεχόμενο για φυσιολογική διεξαγωγή των φεστιβάλ;

Η εκδήλωση στο YouTube, δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα ίδια τα φεστιβάλ. Μέσα στο χάος του κορονοϊού, οι διοργανωτές ελπίζουν να σώσουν ό,τι μπορούν από τα φεστιβάλ του 2020. Για παράδειγμα, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δήλωσαν ότι σκοπεύουν ακόμη να διοργανώσουν κάποιο είδος φυσικής εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για τις 2-12 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο επίσης πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο δημιουργίας, ενός (υβριδικού) φυσικού-ψηφιακού προγράμματος, εάν καταστεί απαραίτητο.

Ένα φεστιβάλ για καλό σκοπό

Οι θεατές που θα το παρακολουθήσουν, μπορούν να κάνουν μια δωρεά χρημάτων στο «We Are One», τα οποία θα δοθούν ως ενίσχυση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε νοσοκομεία, οργανισμούς υγείας και ιατρικές μονάδες για την καταπολέμηση του Covid-19.

Τι λένε οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ

«Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ενώνει δημιουργούς, καλλιτέχνες και αφηγητές, ώστε να ψυχαγωγήσουν και να προσφέρουν ανακούφιση στο κοινό παγκοσμίως», δήλωσε η Jane Rosenthal, επικεφαλής του Φεστιβάλ της Tribeca. «Δουλεύοντας με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του φεστιβάλ και το YouTube, ελπίζουμε ότι όλοι θα γευτούν αυτό που κάνει κάθε φεστιβάλ τόσο μοναδικό, εκτιμόντας την τέχνη και τη δύναμη του σινεμά».

Ο Robert Kyncl, διευθύνων σύμβουλος του YouTube, καυχιέται ότι το 10ήμερο ψηφιακό φεστιβάλ ταινιών, είναι «μια εκδήλωση που δεν έχει γίνει ποτέ πριν και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε οι δημιουργοί αυτού του φανταστικού περιεχομένου, που παρέχεται δωρεάν στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: Variety