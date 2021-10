Ίδρυμα Takis: Εκπαιδευτικές δράσεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται και στα αγγλικά.

Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοικωνήστε στο τηλ. +302102389019 ή

στο email: [email protected]

Εύκολη πρόσβαση: Αττική οδός, Έξοδος 7

Δωρεάν parking

Takis Foundation – Research Center for the Art and the Sciences, Τέρμα Δερβενακίων – Γεροβουνό – Καματερό, Αθήνα. Τηλ: +30 210 2313410 / +30 210 2389019

Ώρες επισκεψιμότητας: Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 18.00 (μόνο κατόπιν ραντεβού ) και Σάββατο – Κυριακή (μόνο κατόπιν ραντεβού).