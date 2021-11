Πού να πάμε σήμερα: 15 παραστάσεις για το Σάββατο 6 Νοεμβρίου

1.«Τέλος του Παιχνιδιού» του Σάμουελ Μπέκετ στο Σύγχρονο Θέατρο

Το θεατρικό έργο του Σάμουελ Μπέκετ με τίτλο «Τέλος του Παιχνιδιού» παρουσιάζεται από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο. «Τετέλεσται». Σε ποιο άλλο θεατρικό έργο, η πρώτη-πρώτη λέξη του κειμένου ακυρώνει εξ αρχής τη θεατρική Πράξη, την Πράξη της ζωής; Πρόκειται για την εξ αρχής επικύρωση της φράσης του Σάμουελ Μπέκετ πως «το τέλος βρίσκεται στην αρχή, και ωστόσο συνεχίζουμε».

Σάββατο 6/11 στις 21:15.

Εισιτήρια: Α’ Ζώνη: 20 ευρώ, Β’ Ζώνη: 18 ευρώ, Γ’ Ζώνη: 16 ευρώ, Δ’ Ζώνη: 14 ευρώ.

Προπώληση: viva.gr . Ευμολπιδών 45, Αθήνα

2.«When we went electronic», σε σκηνοθεσία Meghan Finn στο θέατρο Ροές

Το νεοϋρκέζικο «The Tanκ», ένα από τα επιδραστικότερα off-off θέατρα του Μανχάταν, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει στις στο Θέατρο Ροές το έργο “When we went electronic”, σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του θεάτρου Meghan Finn. Δύο κορίτσια «Made in USA», νεαρά μοντέλα της American Apparel, αναζητούν τη χαμένη τους μνήμη μετά από ένα «τραγικά» διασκεδαστικό πάρτι. Καθώς όμως αρχίζουν να τους συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, τα κορίτσια αμφισβητούν σιγά-σιγά την αυθεντικότητα της προσωπικής τους σύνθεσης, των υλικών από τα οποία οι ίδιες είναι φτιαγμένες, για να φτάσουν στο τέλος να αναρωτηθούν αν ό,τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ ήταν όντως αληθινό.

Σάββατο 6/11 στις 21:15.

Εισιτήρια: 17 ευρώ, 20 ευρώ & 15 ευρώ (μειωμένο / φοιτητικό). Προπώληση: ticketservices.gr .

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, τηλ 2103474312

3. Stones and Bones, από την ομάδα RootlessRoot στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Στο νέο τους έργο, Stones and Bones, οι RootlessRoot, συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page, αναμετρούνται με το υλικό της αιωνιότητας, το μάρμαρο, και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης του Βασίλη Μαντζούκη. Στο επίκεντρο του έργου τοποθετείται το λευκό μάρμαρο –το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού– παρόλο που η φυσική του θέση είναι μέσα σε μεγαλόπρεπα βουνά και έξω από θεατρικές συμβάσεις.

Σάββατο 6/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 €, 12 €, 22 €, 28 € Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €, 20 €, 22 € Παρέα 10+ άτομα: 9 €, 18 €, 20 € Κάτοικος Γειτονιάς: 7 € Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org .

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: [email protected] | https://www.onassis.org/el/

4.«Ζήτω το Πένθος»: Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Κύτταρο live

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει το Νοέμβριο στο ιστορικό Κύτταρο με τη μουσικοσατυρική παράσταση του «Ζήτω το Πένθος». Μια μουσικοσατιρική – social distancing παράσταση λοξού πολιτικού λόγου & σατιρικού τραγουδιού. Μια πικρή επιθεώρηση. Ένας επετειακός επίλογος. Μια ανταλλαγή μικροβίων. Ένα self test ανοχής. Ένα επαναστατικό ιστορικό έπος, 200 ετών ωρίμασης. 200 χρόνια εργόχειρο.

Σάββατο 6/11 στις 22:00.

Εισιτήρια: 15€: Μπύρα/κρασί: 4€, Ποτό: 7€ (μπαρ), Φιάλη Ουίσκι: 60€ (ανά 4 άτομα), Φιάλη Κρασί 30€ (ανά 2 άτομα), Μπύρα/κρασί: 7€, Ποτό: 10€ (καθήμενοι). Προπώληση: viva.gr . Κύτταρο Live – Ηπείρου 48 & Αχαρνών Τηλ: 210 8224134 – 6977641373

5.«Ανάμεσα στα ερείπια των Ελεύθερων Πολιορκημένων» στο θέατρο Φούρνος

‘Ανάμεσα στα ερείπια των Ελεύθερων Πολιορκημένων’ ,μια περιπλάνηση στο κείμενο του Διονυσίου Σολωμού, ένα μουσικό έργο στο Ανάμεσα του τραγουδιού και της κενής σιωπής σε σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – αυθύπαρκτα λουλούδια που συνθέτουν ένα ποιητικό αριστούργημα γεμάτο ρωγμές από όπου ξεπηδάει η ψυχή του ποιητή και μας οδηγεί στα ουσιώδη της ύπαρξης. Το αλωνάκι, η πεταλούδα, το σκουληκάκι, η μάνα, ο πολεμιστής, η απόφαση, η αγάπη για ζωή, η ανάγκη για ελευθερία.

Σάββατο 6/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό 12 ευρώ, Μειωμένο 10 ευρώ, Ανεργίας, Ατέλειες 8 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 114 72 .Τηλέφωνο: 21 0646 0748

6. «Έκτορος Κάθαρσις» του Δημήτρη Λάλου στο Tempus Verum

Η παράσταση Έκτορος Κάθαρσις παρουσιάζεται το Σάββατο 6 Νοεμβρίου στο θέατρο Tempus Verum.Το τέλος του τρωικού πολέμου δεν συμπίπτει με το θάνατο του Αχιλλέα, αλλά με τον νεκρώσιμο νόστο του Έκτορα και τις εκδηλώσεις του πένθους και πόνου που κορυφώνονται με τα ταφικά έθιμα της καύσης και ταφής του τρωικού ήρωα. Η μήνις του νικητή ή η ηρωική πορεία του ηττημένου; Η παράσταση πραγματεύεται την κάθαρση του ατιμασμένου νεκρού, του υπερασπιστή της Τροίας, του αρνητή του πολέμου, του ειρηνοποιού, του άνδρα της λευκόχειρης Ανδρομάχης, του πατέρα του Αστυάνακτα, του γιου του Πριάμου και της Εκάβης, του αρχηγού των Τρώων, του αδελφού τού Πάρη, του στοχαστή: «Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.», του Τρώα Ήρωα, του στοργικού, του Φόβου των Αχαιών.

Σάββατο 6/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 22 € (κανονικό), 18 € (μειωμένο), 15 € (ανέργων). Προπώληση: viva.gr .

Διεύθυνση: Ιάκχου 19, Αθήνα 118 54

7.«Νέα απ’ τον Θερβάντες» του Μιγκέλ ντε Θερβάντες θέατρο Μεταξουργείο

Η Θεατρική Εταιρεία Theartes των Κωνσταντίνου Κυριακού και Κατερίνας Μπιλάλη και η Θεατρική Ομάδα Μπουφόνοι της Βίλης Σωτηροπούλου παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ενιαία παράσταση με τον τίτλο “Νέα απ’ τον Θερβάντες” ,Πρόκειται για τέσσερα σκηνικά διαμαντάκια κωμικού χαρακτήρα. Η θεματολογία τους περιστρέφεται γύρω από το θέμα του ερωτικού πάθους, της συζυγικής απιστίας, και των κωμικών ή τραγικών συνεπειών τους. Οι ιστορίες τους φωτίζονται από “χιουμοριστικά παιχνίδια”, με πρωταγωνιστές τούς αιώνια γελοίους τύπους (μπούφοι, ρουφιάνοι, σπουδαστές, προξενήτρες, γερο-παράξενοι, κ.λπ.), με εμφανείς τις επιρροές που άσκησε η commedia dell’ arte στο θεατρικό corpus του Θερβάντες.

Σάββατο 6/11 στις 18:30.

Εισιτήρια: Κανονικό 10 ευρώ, Μειωμένο 5 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Διεύθυνση: Ακαδήμου 14, Αθήνα 104 36

8. «Ο Αγριάνθρωπος» του Γιάννη Κωνσταντάτου στο Μέγαρο Μουσικής, σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Μυλωνά

Το έργο του Γ. Κωνσταντάτου με τίτλο Ο Αγριάνθρωπος ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Μυλωνά. Μετά την εξαφάνιση πάνω στα βουνά της Ηπείρου ενός δασκάλου, ένα μυστικό καλά κρυμμένο θα δει το φως και θα οδηγήσει στην αποκάλυψη ενός φόνου. Διαφορετικές εποχές. Διαφορετικοί άνθρωποι. Μια χώρα. Μια αλήθεια. Θα τη μάθουμε ποτέ; Σάββατο 6/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 15€ | Προπώληση: ticketservices.gr .

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

9. «Παράδεισος» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου

Ο «Παράδεισος» με τον υπότιτλο «πλημμήρα/λιμοκτονία/παιχνίδι» ανεβαίνει στη σκηνή ως ένα βλέμμα στο ζοφερό μέλλον της ανθρωπότητας που χτίζεται εδώ και αιώνες: Από τις φυτείες καουτσούκ του Αμαζονίου τον 19ο αιώνα μέχρι τις πολεμικές συρράξεις του 21ου αιώνα για τον έλεγχο των τελευταίων φυσικών κοιτασμάτων. Από αυτήν την ιστορία εκμετάλλευσης της φύσης, διασώζεται (σκηνικά) «ένα μικρό τελευταίο κομμάτι παραδείσου, το οποίο γεμίζει με αφηγήσεις ιστοριών και αναμνήσεων από το παρελθόν που δεν έχουν συμβεί ποτέ» εξηγεί η σκηνοθέτις της παράστασης.

Σάββατο 6/11, στις 21:00 .

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 €,Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 11 €,Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €,Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45. Τηλ. 21 0900 5800

10.«Ο εχθρός της τάξης», σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη στη Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Η Εφηβική Σκηνή – Σκηνή «Κατίνα Παξινού» του Εθνικού Θεάτρου ανεβάζει το Σάββατο 6 Νοεμβρίου το έργο «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Σε μια σχολική αίθουσα οι μαθητές περιμένουν κάποιον καθηγητή. Νέα παιδιά καταστρέφουν οτιδήποτε γι’ αυτούς εκπροσωπεί το σύστημα που το θεωρούν εχθρό τους, όπως και το σχολείο. Αμφισβητούν τα πάντα και τους πάντες, επαναστάτες και αντιρρησίες, θύτες και θύματα την ίδια στιγμή. Περιμένουν αλλά το ωρολόγιο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο τμήμα, γράφει μόνον «κενό». Τελικά απορρίπτουν αυτοί το σύστημα ή το σύστημα τους απορρίπτει;

Σάββατο 6/11 στις 20:00.

Εισιτήρια και Προπώληση στο www.n-t.gr.

Εθνικό Θέατρο – Rex – Σκηνή «Κατίνας Παξινού», Oμόνοια 48, Αθήνα. | Ταμείά: 210 3301881-210 3305074

11.«Μακμπέθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Θανάση Δόρβη

Το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει το έργο του Σαίξπηρ Μακμπέθ σε σκηνοθεσία Θανάση Δόρβη. Ο πολεμιστής Μακμπέθ γυρνώντας νικητής μετά από σπουδαίες μάχες στοιχειώνεται από μια προφητεία μαγισσών που τον θέλει να γίνεται Βασιλιάς της Σκωτίας. Επηρεασμένος από τον χρησμό και την αλαζονεία του που τροφοδοτεί η Λαίδη Μακμπέθ, αποφασίζει να σκοτώσει τον Βασιλιά Ντάνκαν και να γίνει αυτός Βασιλιάς στη θέση του. Στην συνέχεια διαπράττει και άλλα εγκλήματα ώστε να μην κινδυνεύσει η βασιλεία του. Η τιμωρία του όμως δεν αργεί να επέλθει.

Σάββατο 6/11 στις 21:15.

Εισιτήρια: Κανονικό 18 ευρώ, Μειωμένο 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Υπόγειο – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Τηλέφωνο ταμείου: 2103228706.



12.«Έγκλημα και Τιμωρία», σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι με τίτλο «Έγκλημα και Τιμωρία», σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. Πρόκειται για μία θεατρική διασκευή των Marilyn Campbell και Curt Columbus που αναφέρεται στη σχέση των τριών βασικών προσώπων: του Ρασκόλνικοφ, του Πορφύρη και της Σόνια, με επίκεντρο τον Ρασκόλνικοφ. Εκείνος είναι που ενσαρκώνει το πνεύμα και τα προβλήματα της εποχής του και δεν αρκεί μόνο να ομολογήσει το έγκλημά του για να λυτρωθεί, αλλά πρέπει να δει το φως μέσα του για να τολμήσει να ομολογήσει στον εαυτό του την πίστη του.

Σάββατο 6/11 στις 18:00.

Εισιτήρια: 14 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ ΑμεΑ, φοιτητικό και άνω των 65. Προπώληση: ticketservices.gr.

Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή Ωµέγα, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, Tηλέφωνο ταμείου: 210. 4143300

13.«Η Κολεξιόν» του Χάρολντ Πίντερ στο Faust

Το έργο του Χάρολντ Πίντερ με τίτλο «Η Κολεξιόν» παίζει το Σάββατο 6 Νοεμβρίου στο θέατρο Faust σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη. Με αφορμή τη συνάντηση ενός άντρα και μιας γυναίκας στο πλαίσιο μιας επίδειξης μόδας, εγείρονται ερωτήματα συζυγικής απιστίας για εκείνη και αφοσίωσης εκείνου στον σύντροφο του. Ακολουθεί ένα παιχνίδι αντιπαραθέσεων όπου η πραγματική αλήθεια δεν αποκαλύπτεται ποτέ γιατί συνεχώς ακυρώνεται και αναπροσαρμόζεται από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων με υπεκφυγές και διορθωτικές επεξηγήσεις.

Σάββατο 6/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 15 € γενική είσοδος , 10 € φοιτητικό / άνω των 65 / ΑΜΕΑ ,5 € ατέλειες. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Faust – Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12, Αθήνα 210 3234095

14.«Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Το έργο «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο, βασισμένο στη μετάφραση του Λ. Μυριβήλη, παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου. Η τυχαία συνάντηση δύο αγνώστων στο σιδηροδρομικό σταθμό, θα σταθεί η αφορμή για μια εξομολόγηση. Ένας άνθρωπος ανακαλύπτει τη μοναδικότητα και τις ομορφιές της ζωής, όπως δεν τις έχει ξαναδεί ως τώρα. Η φιλοσοφική συζήτηση με τη συνοδεία του πιάνου επί σκηνής γίνεται ένας ύμνος προς τη ζωή.

Σάββατο 6/11 στις 18:00.

Εισιτήρια: 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (μειωμένο). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Άλφα, 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32 Τηλέφωνο: 210-5201828

15.«Λευκό δωμάτιο», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη στο Θέατρο Σταθμός

Το νέο έργο του Αλέξη Σταμάτη, «Λευκό δωμάτιο», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη παρουσιάζεται στο Θέατρο Σταθμός. Πού πάνε οι θεατρικοί ήρωες όταν τελειώνει το έργο; Παραμένουν άραγε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συγκεκριμένη ζωή που τους δημιούργησε ο «νονός» – συγγραφέας τους; Μια αλληγορία εγκλεισμού με πρωταγωνίστριες την Μπλανς Ντιμπουά από το «Λεωφορείον ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς και την Έντα Γκάμπλερ από το ομώνυμο έργο του Χένρικ Ίψεν αποκαλύπτει την κουζίνα της δημιουργίας του συγγραφέα και του ηθοποιού μέσα από το θέατρο, τους χαρακτήρες, την επινόηση και την πραγματικότητα. Εντέλει μέσα από την ίδια τη ζωή.

Σάββατο 6/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό: 15€ | Φοιτητικό: 12€ | «Κοινωνικό εισιτήριο»: Ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65: 8€ | Ομαδικό (πάνω από 10): 10€ | Ατέλεια: 3€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο | Τηλ: 210 5230267

16.«Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής

Με το έργο «Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού περνά στη νέα του εποχή το ιστορικό Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως». Η νέα σύγχρονη προσέγγιση του Στάθη Λιβαθινού πάνω στην κλασική αυτή ρώσικη κωμωδία επιχειρεί να αναδείξει τις -σχεδόν σκανδαλώδεις- αναλογίες του με το δικό μας “σήμερα” και συνομιλεί με τη δηκτική ανατομία των αρχών του ρωσικού 19ου αιώνα που έχει φιλοτεχνήσει ο Γκριμπογέντοφ αξιοποιώντας τα μοτίβα της κλασικής ευρωπαϊκής κωμωδίας κάτω από τα οποία αναδύονται συνεχώς η ανελέητη κριτική και η πικρή επίγνωση.

Σάββατο 6/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: 20 ευρώ Ανέργων/Φοιτητικό/ΑΜΕΑ: 17 ευρώ. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 2108217877