Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 9 προτάσεις για την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

1. Μεγάλες Πυρκαγιές: Προβολή του ντοκιμαντέρ των Κόζιμα Ντάνοριτσερ και Νίκου Κούτσικα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Το CineDoc, με την υποστήριξη του WWF Ελλάς, παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μέγα-Πυρκαγιές», το οποίο ερευνά τα αίτια και τους τρόπους πρόληψης των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που απειλούν τον πλανήτη. Η ταινία ταξιδεύει στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ινδονησία για να συναντήσει επιστήμονες, ερευνητές, νομικούς, πυροσβέστες, φυσικούς γεωγράφους και ειδικούς που ερευνούν γιατί οι φωτιές ξεφεύγουν από τον έλεγχο και γιατί η πρόληψη και η αλλαγή στη συμπεριφορά μας είναι η επιτακτική λύση. Την Τετάρτη 3/11 η ταινία προβάλλεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος με παράλληλη συζήτηση. η οποία θα μεταδοθεί και μέσω online streaming.

Τετάρτη 3/11, 19:30

Εισιτήριο: 6€ Κανονικό/ 3€ Μειωμένο | Προκράτηση: viva.gr.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα. T: (+30) 210 339 8600. Ε: [email protected]

2. Θησαυροί φιλελληνικής ζωγραφικής από τη συλλογή του Ιδρύματος «Αντώνιος Ε. Κομνηνός» στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Η φιλελληνική συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός είναι μια μοναδική συλλογή έργων ζωγραφικής υψηλής ποιότητας που έχουν φιλοτεχνηθεί από διάσημους Ευρωπαίους ζωγράφους του 19ου αιώνα. Η θεματική τους επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές του φιλελληνικού ρεπερτορίου. Τα έργα είναι αδημοσίευτα και εκτίθενται για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια φιλελληνική πινακοθήκη πολύτιμη τόσο για τους ερευνητές, όσο και για το φιλότεχνο κοινό. Η επιμέλεια της έκθεσης οφείλεται στην Δρ. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου η οποία έχει επιμεληθεί και τον σχετικό λεπτομερή κατάλογο.

Διάρκεια έκθεσης: 3 Νοεμβρίου 2021 – 9 Ιανουαρίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 – 18:00, Πέμπτη: 10:00 – 00:00 και Κυριακή:10:00 – 16:00.

Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψή σας εδώ.

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα. Τηλ: 210 367 1000. Ε: [email protected] | benaki.org

3. «1821 Πριν και Μετά»: Τελευταία εβδομάδα για την επετειακή έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138

Η επετειακή έκθεση «1821 Πριν και Μετά» διανύει την τελευταία εβδομάδα της και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021. Χάρη στην ολοένα αυξανόμενη προσέλευση κατά τους δύο τελευταίους μήνες (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021) και στο μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών, το Μουσείο Μπενάκη και οι συνδιοργανωτές της έκθεσης αποφάσισαν να παρατείνουν το ωράριο επίσκεψης κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες της έκθεσης –Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5,6 και 7 Νοεμβρίου αντίστοιχα– από τις 10 π.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Διάρκεια έκθεσης έως 7 Νοεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-18:00 | Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5,6 και 7 Νοεμβρίου, 10:00 π.μ. – 24:00.

Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο Οδού Πειραιώς 138, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου. Τηλέφωνο: 210 345 3111. Email: [email protected]

4. Art Athina Virtual 2021

H Art Athina επιστρέφει διαδικτυακά μέσω της online πλατφόρμας της. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν δωρεάν στις 58 γκαλερί και project spaces, να συναντήσουν τους καλλιτέχνες και το έργο τους, 24 ώρες το 24ωρο έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το Art Athina Virtual 2021 θα συνοδεύεται από ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Live Talks & Art Athina Podcast, στο φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς, καθώς και άλλες δράσεις.

Διαθέσιμη δωρεάν έως 30/11

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

5. Τhessaloniki Photobiennale 2021: Η τέχνη της φωτογραφίας ξανά στο επίκεντρο μέσα από 19 εκθέσεις

Η Thessaloniki PhotoBiennale 2021 υποδέχεται το κοινό έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μ’ ένα πρόγραμμα 19 εκθέσεων ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας, με τη συμμετοχή 94 καλλιτεχνών από 18 χώρες, σε 13 χώρους στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας ξανά τη φωτογραφία στο επίκεντρο, προτείνοντας ταξίδια, προκαλώντας αναρωτήσεις και προβληματισμούς, με… ήχους και πολλές εικόνες.

Διάρκεια εκθέσεων έως 20/2/2022

Για αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.photobiennale-greece.gr/

6. Έκλειψη: Η 7η Μπιενάλε «ζωντανεύει» το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από αναβολή ενός έτους, λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, η Μπιενάλε της Αθήνας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την 7η έκδοσή της, με τίτλο «Eclipse», ζωντανεύοντας τρία ιστορικά εγκαταλειμμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Aφηγήσεις από σύγχρονες μαύρες, κουήρ, μελλοντολογικές και ριζοσπαστικές φωνές συνδιαλέγονται με πρακτικές τελετουργίας, κατασκευής κόσμων και αλληλοσυνδέσεων. H «Eclipse» παρουσιάζει ένα διατοπικό κεφάλαιο σύγχρονης σκέψης που προασπίζει την επαναδιερεύνηση των ταυτοτήτων και τον μετασχηματισμό της ιστορίας.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε στο https://eclipse.athensbiennale.org/.

7. «Attempting Loops on Governance Discourses»: Performance – ομιλία από την ομάδα Campus Novel στο ATOPOS cvc

Ο ATOPOS παρουσιάζει την ομάδα Campus Novel με την performance-ομιλία «Attempting Loops on Governance Discourses». Η δράση επικεντρώνεται στην Αϊτινή επανάσταση (1791-1804) η οποία ήταν η επιτυχέστερη εξέγερση αφρικανών σκλάβων στο δυτικό ημισφαίριο. Οι Campus Novel εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην κατασκευή μιας συνθήκης που βασίζεται στον εντοπισμό επιμέρους επιστολών οι οποίες δυνητικά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συστηματικής αλληλογραφίας ανάμεσα στην ηγεσία της ελληνικής επανάστασης και στα πρόσωπα της αϊτινής διακυβέρνησης.

Τετάρτη 3/11, 19:00

Είσοδος ελεύθερη

ATOPOS cvc, Σαλαμίνος 72, Αθήνα. Τηλ: +30 210 8838151 και e: [email protected]

8. Η ηθική και πολιτική παρακαταθήκη του Βάτσλαβ Χάβελ: Εκδήλωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η εκδήλωση με τίτλο «Η ηθική και πολιτική παρακαταθήκη του Βάτσλαβ Χάβελ (1936-2011): Δέκα χρόνια από τον θάνατό του» είναι αφιερωμένη σε μια μεγάλη προσωπικότητα της Ευρώπης των τελευταίων δεκαετιών, τον Βάτσλαβ Χάβελ. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αποτελεί συνέχεια της συζήτησης με θέμα την Άνοιξη της Πράγας τον Ιούνιο του 2018, που συμπλήρωνε τότε μισό αιώνα.

Τετάρτη 3/11, 19:00

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας

Πύργος Βιβλίων Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ: +302130999700.

9. 5η Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο

Η 5η Γιορτή Μελιού έρχεται, από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο. Στην 5η Γιορτή του Μελιού θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε περισσότερες από 400 ποικιλίες μελιού, να ενημερωθείτε για τις μοναδικές ιδιότητες τους από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Τετάρτη 3/11, 12:00 – 21:00

Προαύλιος Χώρος, Ζάππειο, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, Αθήνα.