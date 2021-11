Πού να πάμε σήμερα: 14 παραστάσεις την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

1. «Συμφορά από το πολύ μυαλό» του Αλεξάντρ Γκριμπογέντοφ στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής υποδέχεται την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου το έργο «Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Η νέα σύγχρονη προσέγγιση του Στάθη Λιβαθινού πάνω στην κλασική αυτή ρώσικη κωμωδία επιχειρεί να αναδείξει τις -σχεδόν σκανδαλώδεις- αναλογίες του με το δικό μας “σήμερα” και συνομιλεί με τη δηκτική ανατομία των αρχών του ρωσικού 19ου αιώνα που έχει φιλοτεχνήσει ο Γκριμπογέντοφ αξιοποιώντας τα μοτίβα της κλασικής ευρωπαϊκής κωμωδίας κάτω από τα οποία αναδύονται συνεχώς η ανελέητη κριτική και η πικρή επίγνωση.

Τετάρτη 3/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: 18 ευρώ Ανέργων/Φοιτητικό/ΑΜΕΑ: 15 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr, viva.gr .

Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 2108217877

2. «Γυάλινος Κόσμος», σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη στο Θέατρο Αλκυονίς

O «Γυάλινος Κόσμος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, που έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο στη Σκηνή – Νίκος Κούρκουλος και ξεπέρασε τις 8.000 διαδικτυακές θεάσεις, επαναλαμβάνεται στη σκηνή του Θεάτρου Αλκυονίς. Πρόκειται για έργο ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγματικότητας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά της φαντασίας και του ονείρου. Το έργο είναι μια ανάμνηση.

Τετάρτη 3/11, 19:30

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, Αθήνα, τηλ. 210 8828100

3. RootlessRoot: Stones and Bones- Σμιλεύοντας το σώμα στη Στέγη

Στο νέο τους έργο, «Stones and Bones», οι RootlessRoot συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία παρουσιάζεται, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 3-7 Νοεμβρίου. Οι RootlessRoot, με το Stones and Bones, αναζητούν ένα θέατρο χωρίς ψεύτικα αντικείμενα. Εκθέτουν το ανθρώπινο σώμα σε πραγματικές σκηνικές προκλήσεις, ελπίζοντας να αφήσουν ένα σημάδι που να μαρτυρά ότι κάποτε υπήρξαν.

Τετάρτη 3/11, 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 €, 12 €, 22 €, 28 € Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €, 20 €, 22 € Παρέα 10+ άτομα: 9 €, 18 €, 20 € Κάτοικος Γειτονιάς: 7 € Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € Συνοδός ΑμεΑ: 10 € | Προπώληση: Onassis.org

4. «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Δύο ηθοποιοί και μία μουσικός, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Παντελή Παπαδόπουλου, ξεδιπλώνουν τις υπαρξιακές αγωνίες τους και συζητούν για θέματα που απασχολούσαν και συνεχίζουν να απασχολούν τους ανθρώπους, στη διασκευή του έργου «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο Στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλλο, βασισμένο στη μετάφραση του Λ. Μυριβήλη, από την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, στη σκηνή του θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου.

Τετάρτη 3/11, 21:00

Εισιτήριο: Από 8€ | Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλφα, 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32, Τηλέφωνο: 210-5201828

5. «Έγκλημα και Τιμωρία» του Φιοντόρ Ντοστογιέφκσι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία», σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. Πρόκειται για μία διασκευή των Marilyn Campbell και Curt Columbus που αναφέρεται στη σχέση των τριών βασικών προσώπων: του Ρασκόλνικοφ, του Πορφύρη και της Σόνια, με επίκεντρο τον Ρασκόλνικοφ. Εκείνος είναι που ενσαρκώνει το πνεύμα και τα προβλήματα της εποχής του και δεν αρκεί μόνο να ομολογήσει το έγκλημά του για να λυτρωθεί, αλλά πρέπει να δει το φως μέσα του για να τολμήσει να ομολογήσει στον εαυτό του την πίστη του.

Τετάρτη 3/11 στις 19:30.

Εισιτήρια: 14 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ ΑμεΑ, φοιτητικό και άνω των 65. Προπώληση: ticketservices.gr .

Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή Ωµέγα, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, Tηλέφωνο ταμείου: 210. 4143300

6. «Φουέντε οβεχούνα» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

«Φουέντε οβεχούνα», το διαχρονικό έργο του Ισπανού συγγραφέα Λόπε δε Βέγα, άνοιξε στις 28 Οκτωβρίου την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το έργο καταδεικνύει ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: την κοινή συνείδηση και την αλληλεγγύη, σε μια κοινωνία που την χαρακτηρίζει η ατομικότητα. Ένα δραματικό γεγονός και πιο συγκεκριμένα η αυταρχική συμπεριφορά ενός μονάρχη αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό τη Φουέντε οβεχούνα.

Τετάρτη 3/11 στις 19:30.

Εισιτήρια, Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνικό Θέατρο – Κεντρική Σκηνή (Κτίριο Τσίλλερ), Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα. Ταμεία: 210 5288170-171

7.«Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς» του Λέοντος Τολστόι στο Θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Λέοντος Τολστόι, έρχεται, από τις 3 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Αλκμήνη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς, αρρωσταίνει βαριά. Η αρρώστια κι ο επικείμενος Θάνατός του, εκμηδενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Ολόκληρη η ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάιος είναι θνητός» που διδάχτηκε κατά την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά δέσμιο του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι! Αυτός μπορεί να ξεγελάσει τον Θάνατο.

Τετάρτη 3/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 13€ Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ: 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr .

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, τηλ. 210 3428650

8. «Προδοσία» του Χάρολντ Πίντερ στο Θέατρο Βρετάνια

Η «Προδοσία» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ, μια σπουδή στον χρόνο, τη μνήμη και την απιστία σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Βρετάνια. Η «Προδοσία» είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους συντρόφους τους, τον γάμο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ εστιάζει στο πως ο χρόνος αλλάζει την αντίληψή μας για το παρελθόν, επιλέγοντας να αφηγηθεί την ιστορία αντίστροφα, αρχίζοντας από το τέλος της ερωτικής σχέσης και τελειώνοντας με την αρχή της.

Τετάρτη 3/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: Α’ ζώνη 20€, Β’ ζώνη 17€, Φοιτητικό 14€ Άνω των 65 και έως 26 ετών 14€ & Ανέργων 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr .

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, Αθήνα. Τηλ: 21 0322 1579.

9. «Παράδεισος» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου

Ο «Παράδεισος» με τον υπότιτλο «πλημμήρα/λιμοκτονία/παιχνίδι» ανεβαίνει στη σκηνή ως ένα βλέμμα στο ζοφερό μέλλον της ανθρωπότητας που χτίζεται εδώ και αιώνες: Από τις φυτείες καουτσούκ του Αμαζονίου τον 19ο αιώνα μέχρι τις πολεμικές συρράξεις του 21ου αιώνα για τον έλεγχο των τελευταίων φυσικών κοιτασμάτων. Από αυτήν την ιστορία εκμετάλλευσης της φύσης, διασώζεται (σκηνικά) «ένα μικρό τελευταίο κομμάτι παραδείσου, το οποίο γεμίζει με αφηγήσεις ιστοριών και αναμνήσεων από το παρελθόν που δεν έχουν συμβεί ποτέ» εξηγεί η σκηνοθέτις της παράστασης.

Τετάρτη 3/11, στις 21:00 .

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 €,Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 11 €,Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €,Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45. Τηλ. 21 0900 5800

10.«Η μηχανή του Τούρινγκ» στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου

Το πολυβραβευμένο έργο «Η μηχανή του Τούρινγκ», παρουσιάζεται στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και με πρωταγωνιστή τον Ορφέα Αυγουστίδη. Ο Τούρινγκ είναι μόνος του πια. Όλα όσα βλέπουμε συμβαίνουν στο μυαλό του. Είναι κομμάτια της μνήμης του. Είναι η ύστατη προσπάθεια μιας ιδιοφυούς προσωπικότητας να επικοινωνήσει με όλους αυτούς που δεν τον κατάλαβαν τότε και όλους εμάς που προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε τώρα, λίγο πριν το αινιγματικό τέλος που ο ίδιος θα δώσει στην ζωή του.

Τετάρτη 3/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: Από 15€ | Προπώληση: viva.gr .

Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, Προφήτου Δανιήλ 3 και Πλαταιών, Κεραμεικός, Τηλ. 2121042777

11. Το Τρίτο Στεφάνι, του Κώστα Ταχτσή στο Θέατρο Παλλάς

Το Τρίτο Στεφάνι, το αριστούργημα του Κώστα Ταχτσή, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ένα γνήσια ρωμαίικο ψηφιδωτό συναισθημάτων, το «Τρίτο Στεφάνι» εμπεριέχει όλη την πλούσια Ελληνικότητα που με τόσο πάθος αναζήτησαν και ανέδειξαν δημιουργοί όπως ο Τσαρούχης και ο Χατζιδάκις, και μας θυμίζει με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο οι μετόπες του Παρθενώνα, τα βυζαντινά τέμπλα, και τα σύγχρονα μνημεία είναι όλα κομμάτια μιας συνεχούς ροής, μιας ψυχικής εποχής στο γαλανό ταξίδι των Ελλήνων προς την ίδια τη ζωή.

Τετάρτη 3/11 στις 19:00.

Εισιτήρια: Από 15€ μέχρι 80€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, τηλ: 210-3213100

12. «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true») σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο Θέατρο Μουσούρη

Το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true») του βραβευμένου Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Άντριου Μπόβελ, ανεβαίνει τον Οκτώβριο στο Θέατρο Μουσούρη. Το έργο εκτυλίσσεται στον κήπο μιας οικογένειας, τα προβλήματα της οποίας έχουν τα ίδια, γνώριμα χαρακτηριστικά με αυτά μιας ελληνικής οικογένειας. Η οικογένεια Πράις μπορεί να ζει στη μακρινή Αυστραλία, όμως γίνεται μια οικουμενική οικογένεια, στην οποία κάθε θεατής ανακαλύπτει στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις οικεία στοιχεία και σημεία ταύτισης. Μέσα από αυτούς τους έξι χαρακτήρες, βλέπει ένα κύτταρο της κοινωνίας, μέσω του οποίου, αν κάποιος το μεγεθύνει, θα αποκαλυφθεί όλος ο κοινωνικός ιστός.

Τετάρτη 3/11 στις 21:00.

Εισιτήρια: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων) . Προπώληση: ticketmaster.gr .

Θέατρο Μουσούρη, Πλ. Καρύτση 7, Κέντρο | Tηλ: 210 3310936

13. Ο Ποπολάρος, του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ο Ποπολάρος, του Γρηγόριου Ξενόπουλου, σε διασκευή Έλσας Ανδριανού, ανεβαίνει φέτος το φθινόπωρο, σε συμπαραγωγή με την ομάδα Θεάτρου Όπερα, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Οι ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας επιτρέπουν μέσα από μια δροσερή ιστορία αγάπης δυο νέων παιδιών και την ταξική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται θείοι και πατεράδες, να αποτυπωθεί η καθήλωση σωμάτων και ψυχών σε ό,τι τους υπαγορεύουν τα κοινωνικά στεγανά.

Τετάρτη 3/11 στις 20:00.

Εισιτήρια: 15€ / 10€ (μειωμένο) / 8€ (άνεργοι). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Τέχνης, Φρυνίχου 14, Πλάκα 10558, 2103222464

14. «Οι Άθικτοι» (The Intouchables), των Olivier Nakache και Éric Toledano σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στον Νέο Ακάδημο

Η Happy Productions παρουσιάζει στον Νέο Ακάδημο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, το βραβευμένο αριστούργημα «Οι Άθικτοι» (The Intouchables), των Olivier Nakache και Éric Toledano. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία, γεμάτη ελπίδα και δικαίωμα στο όνειρο, που περιγράφει την σχέση δύο διαφορετικών ανθρώπων που συναντήθηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και δέθηκαν τόσο δυνατά, δημιουργώντας μια αξεπέραστη φιλία.

Τετάρτη 3/11 στις 20:30.

Εισιτήρια: Ζώνη Α: 20€ / Ζώνη Β: 18€ / Ζώνη Γ: 15€. Προπώληση: viva.gr .

Νέος Ακάδημος, Ακαδημίας και, Ιπποκράτους 17, Αθήνα 106 79. Τηλέφωνο: 21 0362 5119