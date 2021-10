Παρόλο που η δεύτερη ταινία της σειράς, το Wonder Woman 1984, είχε λάβει αρκετά μέτριες κριτικές, η σκηνοθέτις Πάτι Τζένκινς επιβεβαίωσε επίσημα ότι το Wonder Woman 3 βρίσκεται ήδη στα αρχικά στάδια της δημιουργίας του. Και σίγουρα η Γκαλ Γκαντότ θα επιστρέψει για ακόμα μία φορά, στον ρόλο της δυναμικής αμαζόνας, στην πρώτη υπερηρωική σειρά ταινιών με πρωταγωνίστρια γυναίκα μετά από παραπάνω από μια δεκαετία.

Κατά τη διάρκεια του FanDome της DC, που έγινε ψηφιακά το περασμένο Σαββατοκύριακο, η σκηνοθέτις αποκάλυψε στο κοινό πως ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη για την ταινία που έχει ήδη αρχίσει να παίρνει ζωή. Ταυτόχρονα όμως, ήταν και στεναχωρημένη που η Γκαλ Γκαντότ, η ηθοποιός που υποδύεται την Wonder Woman, δεν μπορούσε να βρεθεί στην παρουσίαση. Συγκεκριμένα, η Τζένκινς δήλωσε πως: «(Η Γκαντότ) είναι ο πιο πολυάσχολος άνθρωπος στον κόσμο, με τρία μικρά παιδιά και τα γυρίσματα».

Το Wonder Woman θα είναι τριλογία

Η δεύτερη ταινία μπορεί να σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με σχεδόν τους μισούς συνδρομητές του HBO Max να την παρακολουθούν την ημέρα της κυκλοφορίας της, όμως οι κριτικές δεν ήταν και οι πιο θετικές. Την ταινία έσωζε η πρωταγωνίστριά της και η Γκαντότ ήταν αρκετά προνοητική στο να ζητήσει μεγαλύτερη αμοιβή από την πρώτη ταινία. Τότε είχε λάβει 300.000 δολάρια, καθώς ακόμα δεν ήταν γνωστή στον χώρο της υποκριτικής. Μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας όμως, ο μισθός της αυξήθηκε κατά περίπου 30 φορές!

Ο πρόεδρος της Warner Bros., Τόμπι Έμμεριχ, μετά την αρχική εισπρακτική επιτυχία του Wonder Woman 1984 το 2020, ήταν σίγουρος πως θα επιδιώξουν και μία τρίτη ταινία σύντομα. Συγκεκριμένα, είχε σχολιάσει για το franchise του Wonder Woman: «Καθώς οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την Νταϊάνα Πρινς,… είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία της με τις πραγματικές Wonder Women, την Γκαλ και την Πάτι, που θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την προγραμματισμένη τριλογία».

Ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Wonder Woman 3, οι fans όμως της ηρωίδας αναμένουν την τρίτη αυτή προσπάθεια, για να δουν αν θα ανταπεξέλθει στις προσδοκίες τους και θα ξεπεράσει την πρώτη ταινία ή εάν θα παραμείνει μέτρια, όπως η δεύτερη.

