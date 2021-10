Disney: Αναβάλλονται οι πρεμιέρες 5 πολυαναμενόμενων ταινιών της Marvel και του νέου Indiana Jones

Η Disney θα καθυστερήσει αρκετές πολυαναμενόμενες ταινίες, που περιμέναμε μέσα στο 2022. Οι ταινίες αυτές ανήκουν κυρίως στη Marvel και συγκεκριμένα πρόκειται για το Doctor Strange in the Multiverse of Madness, το οποίο από τις 25 Μαρτίου που ήταν να κυκλοφορήσει, μετατέθηκε στις 6 Μαΐου, το Thor: Love and Thunder, το οποίο από τις 6 Μαΐου πλέον θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου και το Black Panther: Wakanda Forever, που ενώ θα κυκλοφορούσε στις 8 Ιουλίου, τώρα θα μπορούμε να το δούμε από τις 11 Νοεμβρίου.

Καθώς αυτές οι ταινίες μετακινήθηκαν κάποιους μήνες μετά, οι κυκλοφορίες που αναμένονται για το 2023 έχουν ήδη πάει πολύ πιο αργά από ότι τις περίμεναν στις οθόνες τους οι φαν του Σύμπαντος της Marvel. Το The Marvels, για παράδειγμα, αναβλήθηκε για τις αρχές του 2023 και το Ant-Man and the Wasp: Quantumania, από τις 17 Φεβρουαρίου του 2023 που θα κυκλοφορούσε, πλέον θα το δούμε στην μεγάλη οθόνη στα τέλη Ιουλίου του 2023.

Μαζί με τον κατακλυσμό καθυστερήσεων της Marvel, η Ντίσνεϊ μετέφερε και την πέμπτη ταινία του Indiana Jones σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο πίσω. Η ταινία, της οποίας ακόμα δεν γνωρίζουμε τον επίσημο τίτλο, θα έχει πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ, στον γνωστό ρόλο του αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς και θα κάνει τελικά πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου 2023 αντί για τις 29 Ιουλίου 2022 που περιμέναμε.

Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης

Η μεγάλη… μετατόπιση των ημερομηνιών κυκλοφορίας των πολυαναμενόμενων αυτών τίτλων έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία του Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings της Marvel στο box office, παρά τις συνθήκες πανδημίας. Ακόμα, το Eternals, η νέα φιλόδοξη προσπάθεια του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου και τα έσοδα του αναμένεται να είναι παραπάνω από επιτυχημένα.

Βέβαια, η αλλαγή αυτή στα σχέδια της Ντίσνεϊ φαίνεται να οφείλεται σε καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και όχι στα επιτυχημένα έσοδα των προηγούμενων ταινιών. Για παράδειγμα, η επόμενη ταινία του Black Panther, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τα γυρίσματά της στην Ατλάντα.

Δεδομένου ότι η Marvel αποτελεί ένα στενά διασυνδεδεμένο και σχολαστικά σχεδιασμένο σύμπαν, το οποίο διαθέτει δεκάδες τίτλους ταινιών και σειρών, οποιαδήποτε καθυστέρηση μίας παραγωγής προκαλεί ένα φαινόμενο ντόμινο στο υπόλοιπο franchise.

Όσον αφορά τη νέα ταινία του Indiana Jones, ο 79χρονος Χάρισον Φορντ τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του τον περασμένο Ιούνιο. Εξαιτίας του τραυματισμού, ο ηθοποιός, και συνεπώς τα πιο σημαντικά γυρίσματα, έκαναν ένα υποχρεωτικό διάλειμμα. Παρόλο που ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ συνέχισε να γυρίζει χωρίς τον Φορντ, στην ταινία υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός σκηνών που δεν αφορούν τον αρχαιολόγο Ιντιάνα Τζόουνς, οπότε πολλές σκηνές έμειναν να γυριστούν μετά την ανάρρωση του Φορντ και ο σχεδιασμός της ταινίας καθυστέρησε.

Ακόμα, τέσσερις άτιτλες ταινίες της Marvel που ήταν να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2023, έχουν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα, δείχνοντας πως πλέον, το Κινηματογραφικό Σύμπαν προτιμά να κυκλοφορεί μέχρι τρεις ταινίες κάθε χρόνο.

