Αυτοί είναι οι 10 πιο περιζήτητοι ηθοποιοί της νέας γενιάς του Χόλιγουντ

Το να γίνει κάποιος ένας καταξιωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ είναι ένα μεγάλο όνειρο για πολλούς σε αυτό το επάγγελμα. Παρά την ανάγκη για νέα πρόσωπα, το να ξεχωρίσει κανείς είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, αυτοί οι 10 ηθοποιοί, μόλις στην δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, κατάφεραν να είναι περιζήτητοι!

Ας δούμε ποιοι είναι…

1. Τίμοθι Σάλαμε

Δεν υπάρχουν και πολλά λόγια γι’ αυτό το ταλέντο. Προσπάθησε από νεαρή ηλικία να εμπλακεί στην χολιγουντιανή παραγωγή ταινιών και η πρώτη του σημαντική εμφάνιση έγινε στο «Interstellar» του Κρίστοφερ Νόλαν και στο πλευρό του Μάθιου ΜακΚόναχι. Ωστόσο, την μεγάλη καταξίωση την έδωσε η ταινία «Call me by your name» με συμπρωταγωνιστή τον Άρμι Χάμερ και σκηνοθέτη τον Λούκα Γκουαντανίνο. Από τότε, έχει συμμετάσχει σε πολύ ξεχωριστά πρότζεκτ κι έχει κάνει δυνατές συνεργασίες ενώ αναμένονται πολλές ακόμη γιατί είναι το πιο hot όνομα των ημερών! Επόμενο πρότζεκτ το «Dune» του Ντένις Βιλενέβ…

2. Σίρσα Ρόναν

Δυνατό δίδυμο πλέον μαζί με τον Σάλαμε έχοντας πρωταγωνιστήσει ήδη στο «Lady Bird» και τις «Μικρές Κυρίες». Ωστόσο, η Ρόναν βγήκε στην μεγάλη οθόνη πολύ νωρίτερα, στα 13 της με την ταινία «Εξιλέωση» πλάι στην Κίρα Ναίτλι. Από εκεί και πέρα, έπαιξε σταθερά σε πολλές ταινίες με την πρώτη σημαντικότερη ίσως το «Grand Budapest Hotel» του Γουές Άντερσον. Έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου για Κωμωδί ή Μιούζικαλ με την ταινία «Lady Bird» κι έχει προταθεί και για Όσκαρ. Αναμένεται πάλι στις υποψηφιότητες με την ταινία «Ammonite» στο πλευρό της Κέιτ Γουίνσλετ.

3. Τομ Χόλαντ

Ο νεαρός ηθοποιός έπαιξε τον μεγάλο του ρόλο το 2012 στην ταινία «The Impossible», η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία. Μετά από αδράνεια μερικών χρόνων, ήρθε στην επιφάνεια ξανά με την συμμετοχή του ως Spiderman στο σύμπαν της Marvel. Με αυτόν τον ρόλο απέκτησε τόσο εξατομικευμένες ταινίες για τον υπερήρωα, όσο και συμμετοχή στις τελευταίες ταινίες των Εκδικητών. Πλέον, έχει τεράστια αναγνωρισιμότητα έτσι ώστε να παίζει πολλούς ρόλους σε μεγάλες παραγωγές. Μπορούμε να τον θαυμάσουμε στην πιο πρόσφατη ταινία του Netflix «The Devil All the Time» μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 ζευγάρια του Χόλιγουντ που ερωτεύθηκαν στα γυρίσματα

4. Ζεντάγια

Ηθοποιός και τραγουδίστρια. Παραμένει μεγάλο και ανερχόμενο ταλέντο του Χόλιγουντ. Έκανε τα πρώτα της βήματα μέσα από την σειρά του Disney Channel «Shake It Up» κι από τότε δούλεψε και σε άλλες επιτυχημένες σειρές και show. Συνεργάστηκε με τον Τομ Χόλαντ για τις ταινίες του Spiderman «Spider-Man: Homecoming» και «Spider-Man: Far From Home» κι έπαιξε στην σειρά του HBO «Euphoria» αποσπώντας βραβείο Έμμυ Α’ Γυναικείου σε Δραματική Σειρά. Αναμένεται στο «Dune» στο πλευρό το Τίμοθι Σάλαμε…

5. Έζρα Μίλερ

Λίγο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους αλλά δυνατό όνομα στο Χόλιγουντ. Έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία «Afterschool» το 2008 αλλά μάλλον πιο εκρηκτική θεωρείται η ερμηνεία του στο «We Need to Talk About Kevin» τρία χρόνια μετά μαζί με την Τίλντα Σουίντον. Ακολούθησε η συμμετοχή του στο «The Perks of Being a Wallflower», o ρόλος του ως Flash της DC και ο ρόλος στις ταινίες «Fantastic Beasts» της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Έχει πολύ εκκεντρική εμφάνιση και τολμηρές μοδάτες εμφανίσεις, πρόκειται σίγουρα για έναν σταρ…

6. Άνια- Τέιλορ Τζόι

Ξεκίνησε με μια εμφάνιση στην σειρά φαντασίας «Atlantis» το 2015 αλλά έκανε θραύση την ίδια χρονιά στο σκοτεινό θρίλερ του Ρόμπερτ Έγκερς «The Witch». Έπειτα, συμμετείχε στα ψυχολογικά θρίλερ «Split» και «Glass» και στην γνωστή σειρά «Peaky Blinders». Έχει συμμετάσχει σε ορισμένες σειρές του Netflix με πιο πρόσφατη την σειρά «The Queen’s Gambit», η οποία έχει γίνει ανάρπαστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τhe Queen’s Gambit: Υπάρχουν στ’ αλήθεια αυτά τα τρία ξενοδοχεία;

7. Γουίλ Πούλτερ

Πρώτος ρόλος του Πούλτερ ήταν στην ταινία «The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader» αλλά η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με την κωμωδία «We’re the Millers» απ’ όπου και κέρδισε το Βραβείο BAFTA Rising Star. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα στο Χόλιγουντ με συμμετοχές σε ταινίες όπως οι «The Maze Runner», «The Revenant», «Black Mirror: Bandersnatch». Τελευταία πρόσφατη επιτυχία ήταν στην ταινία «Midsommar» του Άρι Άστερ το 2019.

8. Κλόι Γκρέις Μορέτζ

Ξεκίνησε από μικρή ηλικία σε γνωστές ταινίες όπως «The Amityville Horror», «500 Days of Summer», «Diary of a Wimpy Kid» και «Hugo». Από τότε και μεγαλώνοντας έχει παίξει σε πολλές ταινίες δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς όπως στο «Dark Shadows» του Τιμ Μπάρτον με τον Τζόνι Ντεπ και πρωταγωνίστησε στην επανέκδοση της ταινίας «Carrie» βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. Κι ακόμη βρίσκεται ψηλά στα ονόματα του Χόλιγουντ…

9. Άνσελ Έλγκορτ

Συμπρωταταγωνιστής της Κλόι Γκρέις Μορέτζ στο θρίλερ «Carrie» αλλά η φήμη ήρθε για τον Έλγκορτ μέσα από το ρομαντικό δράμα «The Fault in Our Stars». Το 2017 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για Α’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμιδία ή Μιούζικαλ για τον ρόλο του στο θρίλερ δράσης «Baby Driver». Από τότε έχει παίξει σε πολλές ταινίες κι ετοιμάζει και νέα πρότζεκτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Κάποτε στο…Χολιγουντ: Η βραβευμένη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο γίνεται μυθιστόρημα

10. Μέισι Γουίλιαμς

Έγινε γνωστή μέσω του ρόλου της ως Άρια Στάρκ στην επιτυχημένη σειρά «Game of Thrones». Αυτό της άνοιξε τον δρόμο για πολλές ακόμη συμμετοχές σε σειρές και ταινίες. Έχει παίξει σε ταινίες όπως «Τhe Falling», «The Book of Love», «Then Came You» και το «iBoy» του Netflix. Το ιδιαίτερο παρουσιαστικό της σε συνδυασμό με το υποκριτικό της ταλέντο σίγουρα θα την εκτοξεύσουν κι άλλο…