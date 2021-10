Πού να πάμε σήμερα: 13 παραστάσεις για την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου

1. «Το τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, στο Θέατρο Παλλάς

Το «Τρίτο Στεφάνι», το αριστούργημα του Κώστα Ταχτσή, επιστρέφει για 2η χρονιά, από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Το μυθιστόρημα –σταθμός του Κ. Ταχτσή είναι μια κατάθεση μνήμης όπου μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων περνάει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, με σπάνιο χιούμορ που αναδεικνύει καίρια όλα εκείνα για τα οποία αξίζει να παλεύει ο άνθρωπος. Ένας εικοσαμελής θίασος σημαντικών ηθοποιών μεταξύ άλλων η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Κίτσου στους ρόλους της Εκάβης και της Νίνας.

Παρασκευή 8 και Σάββατο 9/10, 20:30

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη Α: 80 ευρώ, Διακεκριμένη Ζώνη Β: 50 ευρώ, Ζώνη Α: 30 ευρώ, Ζώνη Β: 20 ευρώ, Ζώνη Γ: 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, Αθήνα 105 64. Τηλέφωνο: 21 0321 3100

2. «Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, στο Θέατρο Πάνθεον

Το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Τζων Φώουλς «Ο Συλλέκτης» τον καθιέρωσε δικαίως στην παγκόσμια λογοτεχνία ως έναν από τους σημαντικότερους πεζογράφους. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Κλέγκ (Αργύρης Αγγέλου) ένας άνθρωπος που δεν κατάφερε πότε να ενταχθεί κοινωνικά. Όταν θα κερδίσει το λαχείο, θ’ απαγάγει και θα φυλακίσει τη Μιράντα (Ιωάννα Πηλιχού), μια νεαρή φοιτήτρια Καλών Τεχνών. Τα αισθήματα του θεατή εναλλάσσονται, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι σταθερά· εκείνη είναι το θύμα κι εκείνος ο θύτης. Ο Φώουλς, πραγματεύεται το θέμα της άσκησης εξουσίας, και στήνει μια μάχη, όπου εκείνος τη δυναστεύει καταργώντας τη σωματική της ελευθερία, ενώ εκείνη του επιβάλλεται με τη νοημοσύνη της. Ένα κορυφαίο θρίλερ όπου ο θεατής οδηγείται σε μια ύπουλη ταύτιση με τον Κακό και τον Καλό ταυτόχρονα, από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πάνθεον.

Παρασκευή 8/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πάνθεον: Πειραιώς 166, Ταύρος Αττικής 177 78. Τηλέφωνο: 21 0347 1111

3. «Οι Άθικτοι» των Olivier Nakache & Ιric Toledano, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, στο Θέατρο Νέος Ακάδημος

Η Happy Productions παρουσιάζει στον Νέο Ακάδημο, το βραβευμένο αριστούργημα «Οι Άθικτοι» (The Intouchables), των Olivier Nakache και Éric Toledano, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία, γεμάτη ελπίδα και δικαίωμα στο όνειρο, που περιγράφει την σχέση δύο διαφορετικών ανθρώπων που συναντήθηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και δέθηκαν τόσο δυνατά, δημιουργώντας μια αξεπέραστη φιλία που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους. Πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Καρυστινός και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, σε θεατρική διασκευή του Αντώνη Γαλέου.

Παρασκευή 8/10, 20:00

Εισιτήριο: Ζώνη Α: 15-20 ευρώ, Ζώνη Β: 15-18 ευρώ, Ζώνη Γ: 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Νέος Ακάδημος: Ακαδημίας και, Ιπποκράτους 17, Αθήνα 106 79. Τηλέφωνο: 21 0362 5119

4. «Άνθρωποι και Ποντίκια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, στον Cartel Τεχνοχώρο

Το έργο «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη, επιστρέφει στις 8 Οκτωβρίου στον Cartel Τεχνοχώρο. Μια σκληρή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία διαψευσμένων ονείρων που αφηγείται με ακραίο ρεαλισμό τη ζωή δύο εκτοπισμένων φίλων, του Βασίλη και του Λένου μέσα στις βιομηχανικές αποθήκες που αναζητούν δουλειά. Η δύναμη της φιλίας, η σημασία της ελπίδας, τα ιδανικά της αφοσίωσης και της πίστης είναι τα στοιχεία της διαχρονικότητας του αριστουργήματος του Τζον Στάινμπεκ. Μεταξύ άλλων παίζουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Δρόσος, Μαίρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης και Μάνος Καζαμίας.

Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 17 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, 65+, 10 ευρώ ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Cartel Τεχνοχώρος: Λεγάκη 7, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33. Τηλέφωνο: 693 989 8258

5. «Ο απρόσκλητος επισκέπτης» της Aγκάθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη στο Θέατρο Eliart

Η συγκλονιστική ιστορία αστυνομικού σασπένς, νουάρ ατμόσφαιρας και εξιχνίασης φόνων «Ο απρόσκλητος επισκέπτης» της Aγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη επιστρέφει ανανεωμένη από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου για τρίτη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Eliart. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Νότια Ουαλία πιο συγκεκριμένα στη μέση του πουθενά όπου ο Μάικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει σ’ ένα χαντάκι, προσπαθώντας να βρει βοήθεια μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυλη. Ένα πιστόλι, ένας νεκρός και μια αιθέρια ύπαρξη η Λόρα Γουόρικ -η οποία παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Γοητευμένος από τη νεαρή χήρα αποφασίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευάσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Μεταξύ άλλων παίζουν Οδυσσέας Σταμούλης, Ιλιάς Λαμπρίδου, Μυριέλλα Κουρεντή, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Αννέτα Παπαθανασίου και Σαράντος Γεωγλερής.

Παρασκευή 8/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 17 ευρώ, 14 ευρώ φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ και 65+. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Eliart: Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα 104 47. Τηλέφωνο: 21 0347 7677

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Βασίλισσα των Πάντων: Η παράσταση για βρέφη του Λάμπρου Φισφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

6. «Δον Κιχώτης» του Mιγκέλ Ντε Θερβάντες, σε σκηνοθεσία Άγγελου Χάτζα στο Θέατρο Φούρνος

Ο «Δον Κιχώτης» το σπουδαίο λογοτεχνικό έργο του Ισπανού συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα, ανήκει στα μυθιστορήματα που επηρέασαν και ενέπνευσαν την ισπανική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Η Εταιρία Θεάτρου «Νεάπολις» λόγω επιτυχίας θα το επαναλάβει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, απόψε, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή μέχρι τέλη Οκτωβρίου, στο Θέατρο Φούρνος. Ο ευφάνταστος ευπατρίδης της Μάντσας, θα μας ταξιδέψει με την απελευθερωτική πένα του Θερβάντες, στην ιπποτική ζωή των κωμικοτραγικών ηρώων. Παίζουν Αργυρώ Λογαρά, Γιάννης Νικολάου, Διονύσης Ποταμίτης, Άγγελος Χατζάς, σε σκηνοθεσία Άγγελου Χάτζα.

Παρασκευή 8/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 12 ευρώ, 8 ευρώ μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Φούρνος: Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 114 72. Τηλέφωνο: 21 0646 0748

7. «Το καινούριο παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»

Η παράσταση «Το Καινούργιο Παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη παρουσιάζεται Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη». Η παράσταση είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας, της Δάφνης (Κάτια Δανδουλάκη) που αφηγείται μια καθημερινή ζωή, έναν συντηρητικό μπαμπά, μια μαμά που διαβάζει τη σκέψη της κόρης της, έρωτες, γάμους, προδοσίες, γέννες, απώλειες. Μια ζωή που ξετυλίγεται άλλοτε σαν δράμα και άλλοτε σαν κωμωδία -όπως και στην πραγματικότητα.

Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 20 ευρώ, 15 ευρώ παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»: Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα 112 51. Τηλέφωνο: 21 0864 0414

8. «Η τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανο Μασσίνι, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στο Θέατρο Ιλίσια

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει στο Θέατρο Ιλίσια το πολυβραβευμένο έργο «Η Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανο Μασσίνι, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Ένα πολυβραβευμένο έργο που έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες έρχεται απόψε, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Το 2008 είναι η χρονιά της θεαματικής κατάρρευσης της τράπεζας επενδύσεων Λήμαν Μπράδερς, που δίνει το έναυσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, με συνέπειες που θα αργήσει ακόμα να ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Ο μυθιστοριογράφος δημιουργεί μια τοιχογραφία, όπου συμπλέκονται τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας με την πορεία των αδελφών Λήμαν και των απογόνων τους, η άνοδος και η πτώση, ο θρίαμβος μαζί με τα χάσματα και τις αμφιβολίες. Πρωταγωνιστούν ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Αργύρης Ξάφης και ο Μιχάλης Οικονόμου.

Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 20 ευρώ, 17 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28 .Τηλέφωνο: 21 0721 0045

9. «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα, στο Θέατρο Πορεία

Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet» εμπνευσμένη από το Σαιξπηρικό αριστούργημα, παρουσιάζεται την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τούμαση βρίσκονται μαζί επί σκηνής σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο, ζώντας μέσα σε μια καθολική άρνηση μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στο κόσμο.

Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη 20 ευρώ, Β’ Ζώνη 17 ευρώ, Γ’ Ζώνη 15 ευρώ, 17 ευρώ 65+, νεανικό, φοιτητικό ανέργων 15 ευρώ, 12 ευρώ ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3, Αθήνα 104 33. Τηλέφωνο: 21 0821 0991

10. «Ιστορία χωρίς όνομα» του Στέφανου Δανδόλου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, στο Faliro Summer Theater

Η «Ιστορία χωρίς όνομα», το βραβευμένο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, εξελίχθηκε σε μια φαινομενική παράσταση μέσα από την θεατρική διασκευή της Ανθής Φουντά και του Κώστα Γάκη. Μια ιστορία ηδονής και οδύνης, ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης Δέλτα και του Ίωνα Δραγούμη (Τάσος Νούσιας). Η Μπέτυ Λιβανού και Μαρία Παπαφωτίου ενσαρκώνουν την Πηνελόπη Δέλτα σε δύο διαφορετικές εποχές.

Παρασκευή 8 και Σάββατο 9/10, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη: 21 ευρώ, 18 ευρώ μειωμένο, Β’ Ζώνη: 18 ευρώ, 15 ευρώ μειωμένο, Γ’ Ζώνη: 15 ευρώ, 12 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: viva.gr

Faliro Summer Theater: Παλαιό Φάληρο 175 61

11. «Ο mπάτλερ» των Splish-Splash, στο Θέατρο Χυτήριο

«Ο mπάτλερ», η κωμωδία βωβού κινηματογράφου παρουσιάζεται από την θεατρική ομάδα Splish- Splash απόψε, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Χυτήριο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Οι Splish-Splash τα τελευταία 18 χρόνια δημιουργούν πρωτότυπες θεατρικές παραστάσεις βασιζόμενοι κυρίως στην κίνηση και την έκφραση των ηθοποιών, τη μουσική και το γρήγορο ρυθμό. Μια αμείλικτη σάτιρα με θέμα την πάλη των τάξεων μέσα σε ένα ασπρόμαυρο τοπίο. Έχει ηθικό ανάστημα η μεσαία τάξη; Είναι ο μπάτλερ πάντα ο δολοφόνος; Παίζουν οι Johnny O, Σίμος Κυπαρισσόπουλος, Δημήτρης Μικιός, Μαρία Μπαλούτσου, Ντίνος Ποντικόπουλος, Μάριος Συμεωνίδης, σε σκηνοθεσία Johnny O.

Παρασκευή 8/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Χυτήριο: Ιερά Οδός 44, Κέντρο 104 35. Τηλέφωνο: 21 0341 2313

12. «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου, Θέατρο Μικρό Χορν

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου παρουσιάζεται απόψε Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Ένα σύγχρονο και επίκαιρο έργο που πραγματεύεται την ανθρώπινη εκμετάλλευση, τη κατάσταση των μεταναστών, την σεξιστική αντιμετώπιση της γυναίκας, την οικονομική ανισότητα και τις σχέσεις εξουσίας. Τα «Αξύριστα Πηγούνια» έρχονται μετά από δέκα χρόνια για να μας προβληματίσουν σαν να μιλούν για το εδώ και το τώρα, ξετυλίγοντας κομμάτι-κομμάτι το κουβάρι της ιστορίας μέχρι το καθηλωτικό φινάλε.

Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη: 18 ευρώ, Β’ Ζώνη: 15 ευρώ, 10 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Μικρό Χορν: Αμερικής 10, Αθήνα 106 71. Τηλέφωνο: 21 1100 0365

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι Ναυαγοί: Το πρώτο θεατρικό έργο της Ηρώς Μπέζου έρχεται στο Θέατρο Τέχνης

13. «Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το πολυβραβευμένο έργο «Κάποιος θα έρθει» του Νορβηγού συγγραφέα Γιον Φόσσε εμφανίζεται την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στον Θόλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ένα υπαρξιακό, ερωτικό και ψυχολογικό θρίλερ που συνδυάζει ποίηση, κωμωδία, δράμα και σασπένς. Ο Φόσσε αναπτύσσει όλες τις δυνητικές αποχρώσεις μιας αιωρούμενης απροσδιόριστης απειλής, έτσι ώστε κάτι που υποθετικά δεν μπορεί να αποκλειστεί, μετατρέπεται σε κακό οιωνό, και από την απλή διαίσθηση, προκύπτει η βεβαιότητα. Η ιστορία εκτυλίσσεται με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που αγοράζει το νέο του απομονωμένο σπίτι, πάνω στην θάλασσα. Αυτός που έρχεται είναι ο κακός οιωνός;

Παρασκευή 8/10, 20:30

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη: κανονικό 15 ευρώ, 10 ευρώ παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65 και Β’ Ζώνη. Προπώληση: ticketservices.gr

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74. Τηλέφωνο: 21 6809 1000