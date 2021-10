Netflix: Νέα σειρά τρόμου βασισμένη σε έργα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε

Το τηλεοπτικό «βασίλειο τρόμου» του Μάικ Φλάναγκαν, δημιουργού των δημοφιλών σειρών «Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ», «Οι Δαίμονες της Έπαυλης Μπλάι» και «Midnight Mass», πρόκειται να έχει και συνέχεια, καθώς το Netflix ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ακόμη μίνι σειράς, βασισμένης αυτή τη φορά σε διάφορα έργα του Έντγκαρ Άλλαν Πόε.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Ο τίτλος της σειράς, η οποία θα αποτελείται από οκτώ συνολικά επεισόδια, θα είναι ίδιος με αυτόν του διηγήματος του Πόε «Η Πτώση του Οίκου των Άσερ» (1839). Ο Φλάναγκαν, του οποίου το επερχόμενο «The Midnight Club», αναμένεται στο Netflix μέσα στο 2022, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία τεσσάρων επεισοδίων, με τον Μίχαελ Φιμονιάρι να σκηνοθετεί τα υπόλοιπα.

Έχοντας εκτελέσει χρέη διευθυντή φωτογραφίας στο «Χιλ Χάουζ» και σε πολυάριθμες ταινίες του Φλάναγκαν στη μεγάλη οθόνη, ο Φιμονιάρι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το όραμα του πρώτου.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία του Φλάναγκαν με το Netflix

Η τελευταία σειρά τρόμου του Μάικ Φλάναγκαν στο Netflix, με τίτλο «Midnight Mass», διατέθηκε στην streaming πλατφόρμα στις 24 Σεπτεμβρίου. Αφηγείται την ιστορία των κατοίκων ενός απομονωμένου νησιού, των οποίων οι ήδη υπάρχουσες προστριβές πολλαπλασιάζονται με την άφιξη ενός ατιμασμένου νεαρού άντρα (Ζακ Γκίλφορντ) και ενός χαρισματικού ιερέα (Χάμις Λινκλέιτερ). Η εμφάνιση του ιερέα συμπίπτει με μια σειρά ανεξήγητων και φαινομενικά θαυματουργών συμβάντων, τα οποία πυροδοτούν έναν νέο θρησκευτικό ζήλο ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας.

Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Fall of the House of Usher».

