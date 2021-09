Τα πολιτικά μηνύματα, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και τα memes: Οι 10 πιο viral στιγμές του φετινού Met Gala

Με πλήθος διαδηλωτών του Black Lives Matter να βρίσκονται συγκεντρωμένα έξω από τον χώρο και με τον εμβολιασμό να είναι υποχρεωτικός για να γίνεις δεκτός στο event, το φετινό Met Gala πραγματοποιήθηκε τελικά στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας. Η εκδήλωση, που συνήθως λαμβάνει χώρα την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, είχε ακυρωθεί το 2020, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και φέτος είχε αναβληθεί και τελικά προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Με θέμα την αμερικανική ιστορία και μόδα, είχε ως οικοδεσπότες την Μπίλλι Άιλις, την τενίστρια Ναόμι Οσάκα, τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν -δηλαδή μερικά από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της γενιάς Z.

That’s a wrap on a star-studded evening.✨ Our biggest thanks to this year’s outstanding #MetGala Co-Chairs @billieeilish, @TheAmandaGorman, @RealChalamet, and @naomiosaka.

Check out #MetInAmerica⁣ on view through September 2022.

📸 Kevin Mazur/Getty Images pic.twitter.com/BYbjPVDMzC — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 14, 2021

Η φετινή εκδήλωση σηματοδοτεί επίσης την αρχή της μεγάλης ετήσιας έκθεσης του Μητροπολιτικού Μουσείου Νέας Υόρκης, με τίτλο «In America: A Lexicon of Fashion», μία έκθεση εμφανώς πολιτική. Ο επιμελητής Άντριου Μπόλτον είπε στην Guardian, ότι η έκθεση «στην ουσία προέκυψε από το κίνημα Black Lives Matter».

Η πολιτική επιρροή ήταν εμφανής και στο κόκκινο χαλί, με ρούχα που μιλούσαν για την κοινωνική ανισότητα, αλλά και για τα δικαιώματα των γυναικών με πρωτότυπους τρόπους. Φυσικά όμως δεν έλειψε και η πιο ανάλαφρη πλευρά του γκαλά, με αστείες και εκκεντρικές εμφανίσεις, αλλά και μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ.

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι 10 στιγμές, για τις οποίες όλοι μιλούν!

Το μήνυμα της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ

Το outfit της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, στην πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, έμοιαζε με ένα απλό λευκό φόρεμα, με λεπτομέρειες που συναντάμε συνήθως σε κοστούμια. Αλλά όταν γύρισε, το μήνυμα ήταν δυνατό και ξεκάθαρο. Η δήλωση «φορολογήστε τους πλούσιους» ήταν τυπωμένη με έντονα, κόκκινα γράμματα σε όλο το πίσω μέρος του.

Alexandria Ocasio-Cortez attending the $35,000-a-ticket #MetGala in a Brother Vellies gown blaring "Tax the Rich" is a complicated proposition. pic.twitter.com/prxOojWxwx — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 14, 2021

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από την καλλιτεχνική διευθύντρια του brand Brother Vellis, Ορόρα Τζέιμς. Η Τζέιμς είναι ένθερμη υποστηρικτής της «οικονομικής δικαιοσύνης», όπως δηλώνει. Το 2020, ξεκίνησε το 15% Pledge -μια έκκληση προς τους μεγάλους λιανοπωλητές των ΗΠΑ, να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 15% του χώρου στα ράφια τους θα είναι αφιερωμένο σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε έγχρωμους.

Βέβαια στο Twitter πολλοί πρόσεξαν ότι ίσως το μήνυμα της AOC να μην ταίριαζε σε ένα (παραδοσιακά ελιτιστικό) event, για το οποίο το εισιτήριο κοστίζει… 35 χιλιάδες δολάρια!

«Ρίξτε την πατριαρχεία» και «Ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Met Gala 2021 (@_metgala2021)



Η Κορτέζ όμως, δεν ήταν η μόνη παρευρισκόμενη που επέλεξε ένα φόρεμα με σύνθημα. Το μοντέλο και ηθοποιός Κάρα Ντελεβίν, φόρεσε ένα λευκό φόρεμα, στο οποίο διαβάζαμε μπροστά, γραμμένη με κόκκινο χρώμα, την φράση «Ρίξτε την Πατριαρχεία» στο στήθος της, ενώ η βουλευτής Κάρολιν Μαλόνεϊ φορούσε ένα φόρεμα, στις αποχρώσεις των σουφραζετών (πράσινο, λευκό και βιολετί), που έγραφε «Ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες» στις μακριές λωρίδες υφάσματος που έπεφταν από τους ώμους της.

Η Τζένιφερ, ο Μπεν Άφλεκ και το φιλί

Η επανένωση της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ προκάλεσε σίγουρα μία νοσταλγική διάθεση. Φορώντας Ralph Lauren, το outfit της Λόπεζ με το καουμπόικο καπέλο, ήταν και αυτό νοσταλγικό, ταξιδεύοντας το κοινό στην θρυλική εμφάνισή της στα Όσκαρ, με το γνωστό περιζήτητο λουκ, που παρακίνησε την Google να εφεύρει την αναζήτηση εικόνων.

Spotted: Bennifer 2.0 kissing with masks on at the #MetGala https://t.co/BAyxnBYN3K — The Cut (@TheCut) September 14, 2021

Ενώ οι «ιστορικοί μόδας» ενδέχεται να επαινούν αυτό το πλήθος νοσταλγικών εικόνων, οι επιδημιολόγοι «του καναπέ» πιθανότατα θα απελπιστούν με το φιλί που μοιράστηκε η Λόπεζ με τον Άφλεκ, καθώς οι συμβουλές σχετικά με τη σωστή χρήση της μάσκας, υποδηλώνουν ότι κανείς δεν πρέπει να αγγίζει το εξωτερικό τους.

Ο εντυπωσιακός Lil Nas X

Αφού κέρδισε την Κυριακή το βραβείο για το βίντεο της χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2021 με μία λιλά ολόσωμη φόρμα-φόρεμα, ο Αμερικανός ράπερ Lil Nas X έκανε στο Met Gala μια ακόμη πιο περίτεχνη εμφάνιση, εμπνευσμένη από τις ντίβες της ποπ.

Ντυμένος σε απόλυτο χρυσό από τον οίκο μόδας Versace, ο ράπερ εμφανίστηκε αρχικά με μια βασιλική βελούδινη κάπα (που μας θύμισε την θρυλική κάπα της Ριάννα από το 2015), την οποία στην συνέχεια αποχωρίστηκε για να αποκαλύψει μια πανοπλία που αντανακλούσε τα πάντα (η οποία φυσικά θύμισε την Μπιγιόνσε της εποχής των Sweet Dreams). Τέλος, έβγαλε και την πανοπλία και έμεινε με μία ολόσωμη και γεμάτη κρύσταλλα φόρμα.

Lil Nas X does a Gaga and strips down to reveal three outfits at the #MetGala. Maybe that's now an American thing. pic.twitter.com/28ED45MCiO — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 13, 2021

Ο Lil Nas X δήλωσε στο κόκκινο χαλί πως η «παράσταση» αυτή ήταν συμβολική και τόνιζε το γεγονός πως βγήκε από το καβούκι του το περασμένο έτος, με την αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς του και με την μουσική του απελευθέρωση. Παρόλο που έκλεψε το σόου, η εμφάνισή του φυσικά θυμίζει εκείνη της Lady Gaga στο Met Gala του 2019.

Ο Φρανκ Όσιαν και ο γιος του

Ο Φρανκ Όσιαν αποφάσισε να φέρει μαζί του στο κόκκινο χαλί ένα ρομποτικό μωρό, του οποίου μάλιστα το κεφάλι κουνιόταν από μόνο του, ενώ δεν μπορούσες να το πεις και φιλικό, καθώς το τρομακτικό βλέμμα του τρυπούσε τι ψυχές των φωτογράφων και μαζί τις δικές μας, που είδαμε τις φωτογραφίες. Μάλιστα, θύμιζε και λίγο τα παιδιά του Σρεκ. Τουλάχιστον, ο Κόντι, όπως είναι το όνομά του, ταίριαζε με το λαχανί χρώμα στα μαλλιά του Φράνκ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φράνκ βάζει τα δυνατά του να ξεχωρίσει στο κόκκινο χαλί, καθώς το 2019, έφτασε φορώντας ένα συντηρητικό λευκό και μαύρο σύνολο, στο, κατά τα άλλα, πολύχρωμο Met Gala με θέμα το στρατόπεδο, προκαλώντας αμέσως συζήτηση για τον ίδιο τον ορισμό του στρατοπέδου.

Ήταν η Κιμ Καρντάσιαν εκεί;

Έτσι μας είπε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι καθώς επέλεξε μία δημιουργία που την κάλυπτε ολόκληρη. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε ένα ολόμαυρο ρούχο με το σώμα της πλήρως καλυμμένο. Η πρώτη εμφάνιση με παρόμοια ένδυση που έκανε μέσα στην βδομάδα, ήταν σχεδιασμένη από την Balenciaga, και προκάλεσε εικασίες ότι η Κιμ είχε επανενωθεί με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ. Η ίδια όμως φαίνεται πως απλά στηρίζει το νέο άλμπουμ του πατέρα των παιδιών της και πως της αρέσουν οι στιλιστικές του επιλογές.

Η Κιμ έχει μάλλον πλέον συνηθίσει το γεγονός πως μετά από κάθε εμφάνισή της γίνεται η αγαπημένη σταρ των memes. Έτσι και φέτος, τα memes για την εμφάνισή της πήραν φωτιά.

Η διαπραγματευτική δύναμη της Μπίλλι Άιλις

Η Μπίλλι Άιλις αποτίμησε φόρο τιμής στο Παλιό Hollywood, με μία ροδακινί τουαλέτα Oscar de la Renta, την οποία στόλιζε μία ουρά τεσσάρων μέτρων, θυμίζοντας μας κατευθείαν την Μέριλιν Μονρόε.

Η Μπίλλι, η οποία είναι vegan και ένθερμη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, κατάφερε να «τραβήξει» τον οίκο μόδας μακριά από την χρήση γούνας και δήλωσε στην Vogue: «Θεωρώ συγκλονιστικό το γεγονός ότι η χρήση γούνας δεν είναι τελείως παράνομη το 2021. Είμαι τόσο περήφανη που έκανα μια αλλαγή, που δεν επηρεάζει μόνο τα ζώα, αλλά και όλο τον πλανήτη μας και το περιβάλλον».

Billie Eilish only agreed to wear Oscar de la Renta at the #MetGala if the company promised to terminate all fur sales!! https://t.co/P6GAYyBX17 pic.twitter.com/LhV2hbDl4e — Jarett Wieselman (@JarettSays) September 13, 2021

Είχαν υπάρξει εκκλήσεις και στο παρελθόν προς την εταιρεία για να σταματήσει να χρησιμοποιεί γούνα, όμως μάλλον χρειαζόταν η «επίπληξη» της νεαρής ταλαντούχας τραγουδίστριας για να γίνει στην πραγματικότητα η στροφή στον σεβασμό των ζώων.

Το… βάρος των παρευρισκόμενων

Το θέμα του βάρους που κουβαλούν οι διασημότητες θα έπρεπε να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Φυσικά, μιλάμε για το βάρος των φορεμάτων τους, καθώς η Σιμόν Μπάιλς, η διάσημη ολυμπιονίκης ενόργανης γυμναστικής, επέλεξε μία δημιουργία των Beckett Fogg και Piotrek Panszczyk, την οποία στόλιζαν 40 κιλά κρυστάλλων. Ενώ η Μπάιλς έδειξε πως κατάφερνε να σταθεί όρθια, χρειάστηκαν έξι άτομα για να ανέβει τα περίφημα σκαλιά του Met Gala.

Always the brightest shining star ✨ The GOAT @simone_biles sparkles on the #MetGala red carpet. #MetInAmerica pic.twitter.com/H0fSKPJZ04 — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 14, 2021

Η Ριάννα, το πάπλωμα και η Ιμάν

Η Ριάννα μας έχει συνηθίσει σε κάποιες από τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Met Gala. Φέτος μάλλον κρύωσε και φόρεσε το, παρόλα αυτά εκπληκτικά στιλάτο, πάπλωμά της, παρέα με τον ASAP Rocky, ο οποίος επέλεξε ένα παρόμοιο outfit σε άλλο χρώμα. Και οι δύο φορούν custom δημιουργίες της Balenciaga και φυσικά δεν μένουν απαρατήρητοι ούτε στο φετινό κόκκινο χαλί.

They understood the assignment ✨ Major surprise ending to the #MetGala with the queen herself @rihanna and #AsapRocky. What a way to end the night! #MetInAmerica pic.twitter.com/no5oeiV1Du — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 14, 2021

Το θέμα του φετινού Gala φαίνεται πως κατάλαβε άριστα και η Ιμάν, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις στην Ηarris Reed τουαλέτα της και τράβηξε όλα τα βλέμματα με το εκπληκτικό στεφάνι που φορούσε.

Take a breath and prepare yourself for @The_Real_IMAN on the 2021 #MetGala red carpet. Blown away! ✨ #MetInAmerica pic.twitter.com/rt9BKIetzs — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 13, 2021