MTV VMAs: Οι καλύτερες και οι χειρότερες στιγμές των φετινών βραβείων

Τα μουσικά βραβεία του MTV (MTV VMAs) πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ της Κυριακής 12 Σεπτεμβρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης -σε μία τελετή, που ήταν πιο ξεχωριστή από ποτέ. Με αφορμή τα 40ά «γενέθλια» του καναλιού, η τελετή, με παρουσιάστρια την Doja Cat, μετατράπηκε σε μία μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας, από τους πιο ανερχόμενους σταρ μέχρι και τους «βετεράνους» (όπως η Σίντι Λόπερ) τράβηξαν τα βλέμματα τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και στη σκηνή των MTV VMAs.

Ας δούμε λοιπόν τι μας άρεσε -και τι όχι- στα φετινά βραβεία του MTV.

Τα highlights

Το εντυπωσιακό κόκκινο χαλί

Ίσως η πιο ανερχόμενη ποπ σταρ αυτή τη στιγμή, η Olivia Rodrigo, έκανε το ντεμπούτο της στα MTV VMAs με μία κομψή φούξια τουαλέτα.

Η Μέγκαν Φοξ με τον σύντροφό της, ράπερ Machine Gun Kelly -ο οποίος μάλιστα ενεπλάκη σε καβγά με τον διάσημο πυγμάχο Conor McGregor- έκαναν μία εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ.

Ο εκκεντρικός ράπερ Lil Nas X, που φέτος μας έκανε όλους να μιλάμε για τα τεράστια hits του, αλλά και για τα πρωτοποριακά βίντεο κλιπ του -χαρακτηριστικό παράδειγμα το Montero, έκανε την εμφάνισή του με ένα εντυπωσιακό κουστούμι/τουαλέτα.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς Doja Cat περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό σύνολο.

Η νέα μας «Σταχτοπούτα», η τραγουδίστρια και ηθοποιός Camila Cabello που μάγεψε με το ντεμπούτο της στην ομώνυμη ταινία λίγες εβδομάδες νωρίτερα, έμοιαζε πράγματι με πριγκίπισσα μέσα σε αυτή την εντυπωσιακή τουαλέτα.

Οι ζωντανές εμφανίσεις

Φυσικά από τα highlights της βραδιάς δεν θα μπορούσε να λείπει το live της βασίλισσας της pop. Η Madonna εμφανίστηκε για να γιορτάσει μαζί με το MTV τα 40 χρόνια λειτουργίας του και αστειεύτηκε, λέγοντας για την αμφιλεγόμενη σχέση της με το κανάλι: «Έλεγαν ότι η σχέση μου με το MTV δεν θα κρατήσει, αλλά είμαστε ακόμα εδώ!», είπε και στη συνέχεια «αποχώρησε» όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Πριν παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερου Ποπ τραγουδιού στον Τζάστιν Μπίμπερ για το «Peaches», η τραγουδίστρια του «Girls Just Want to Have Fun» μάς χάρισε μία άκρως φεμινιστική ομιλία. «Τα κορίτσια ακόμα θέλουν να διασκεδάζουν. Αλλά θέλουν και να πληρώνονται όσο οι άντρες» είπε η Σίντι Λόπερ και στη συνέχει έθιξε το πολύ φλέγον ζήτημα των αμβλώσεων. «Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο του σώματος μας. Ξέρετε, θεμελιώδη δικαιώματα» είπε και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Οι… χειρότερες στιγμές

Οι διαμάχες δεν είναι τίποτα καινούριο στις τελετές του MTV. Αλλά ο καβγάς του Machine Gun Kelly και του θρυλικού πυγμάχου Conor McGregor σίγουρα έριξε πολύ το επίπεδο της κατά τ’άλλα πολύ όμορφης διοργάνωσης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο McGregor έριξε το ποτό του στον ράπερ λίγο πριν εκείνος βρεθεί στο κόκκινο χαλί με την σύντροφό του Megan Fox.

Σίγουρα, κάτι που μας έλειψε πολύ από την φετινή τελετή των VMAs ήταν η Lorde. Η Νεοζηλανδή τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μετά από τρία χρόνια το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της και επρόκειτο να τραγουδήσει live τις νέες της επιτυχίες στα φετινά βραβεία. Παρ’ όλα αυτά, μιας και τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό του κορονοϊού δεν της επέτρεψαν να υλοποιήσει το όραμα της όπως το φανταζόταν (με πολλούς χορευτές στη σκηνή, σαν ένα μεγάλο πάρτι), η Lorde αποφάσισε να ακυρώσει την εμφάνισή της και η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε πολύ.