Τζέιν Κάμπιον: Η σκηνοθέτις βλέπει έναν «άνεμο» αλλαγής για τις γυναίκες δημιουργούς

H υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτις Τζέιν Κάμπιον, της οποίας η νέα ταινία με τίτλο «The Power of the Dog» κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας, δήλωσε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ότι παίρνει θάρρος με τις προσπάθειες όλο και περισσότερων γυναικών σκηνοθετών.

Η Κάμπιον είναι η μία από τις πέντε μόνο γυναίκες σκηνοθέτιδες που συμμετέχουν φέτος στη Μόστρα, τρεις λιγότερες από πέρσι. Ενώ, μέχρι πρότινος ήταν η μόνη γυναίκα που έχει βραβευθεί με Χρυσό Φοίνικα. Επιπλέον, έχει υπάρξει η δεύτερη από τις μόλις επτά σκηνοθέτιδες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Όταν ρωτήθηκε τι θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να γίνει για να παρατηρηθεί πρόοδος όσον αφορά τις γυναίκες σκηνοθέτιδες, απάντησε: «Θεωρώ ότι τα κορίτσια πηγαίνουν περίφημα» υπογραμμίζοντας την πρόσφατη επιτυχία της βραβευμένης με Όσκαρ Κλοέ Ζάο και της βραβευμένης με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών Ζουλιά Ντουκουρνό.

Ο άνεμος αλλαγής του MeToo

«Θεωρώ ότι αφότου τους δώσεις μια ευκαιρία, είναι ασταμάτητες. Γνωρίζω ότι τα στατιστικά δεν είναι ευνοϊκά για τις γυναίκες ακόμη. Είναι μεγάλη ήττα ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναικείες φωνές για να περιγράψουν τον κόσμο μας και ποιοι είμαστε. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πατριαρχικοί, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι γυναίκες σκέφτονται διαφορετικά και αυτό είναι όμορφο και ενδιαφέρον. Έχουμε δει αυτή την έμφυλη ισορροπία στην τηλεόραση όπου οι γυναίκες σκηνοθέτιδες τα πάνε εξαιρετικά.

Από το κίνημα του MeToo και έπειτα, νιώθω έναν άνεμο αλλαγής. Για τις γυναίκες ήταν ένα γεγονός σαν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου ή το τέλος του Απαρτχάιντ. Οι γυναίκες παίρνουν θάρρος, υποστηρίζουν η μία την άλλη και υποστηρίζονται από άντρες επίσης».

Η συνεργασία με το Netflix

Η Τζέιν Κάμπιον έχει κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας με την ταινία «Μαθήματα Πιάνου» (1993), ενώ στο ενεργητικό της, ανάμεσα σε άλλα, έχει και την αυστραλιανή σειρά «Top of the Lake» (2013). Η ίδια δήλωσε ότι το Netflix της έδωσε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην καριέρα της έως τώρα για να σκηνοθετήσει το «The Power of the Dog», το ιστορικό μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ, το οποίο ενθουσιάστηκε τόσο πολύ διαβάζοντάς το που αποφάσισε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

«Γενικά σπάνια καταφέρνω να ολοκληρώσω πια ένα μυθιστόρημα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν εθιστικό. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, σκηνές και μοτίβα από το βιβλίο επανέρχονταν στο μυαλό μου και δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Τότε συνειδητοποίησα ότι το έργο αυτό έχει βάθος και εντυπώνεται στην ψυχή».

Λίγα λόγια για την ταινία

Στην ταινία, η οποία διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς υποδύεται τον Phil Burbank, έναν σκληρό και πλούσιο ραντζιέρη ο οποίος εμπνέει φόβο και δέος σε όλους γύρω του, ώσπου να βρεθεί εκτεθειμένος στο ενδεχόμενο της αγάπης. Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλίμονς, Κίρστεν Ντανστ και Κόντι Σμιτ-Μακφί.

Η ταινία θα προβληθεί στις αμερικάνικες αίθουσες στις 17 Νοεμβρίου και από το Netflix τη 1η Δεκεμβρίου.

Πηγή: Variety, Deadline