78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: 12 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στη Μόστρα

Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, 1-11 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το πρόγραμμα του που περιλαμβάνει πολυαναμενόμενες πρεμιέρες ταινιών μεγάλων στούντιο, indie και art house φιλμ, λαμπερά αστέρια της μεγάλης οθόνης, καθώς και σπουδαίους και πολυβραβευμένους κινηματογραφικούς δημιουργούς, ανάμεσα τους οι Τζέιν Κάμπιον, Ρίντλεϊ Σκοτ, Πέδρο Αλμοδόβαρ και Πάολο Σορεντίνο.

Από το φετινό φεστιβάλ αισθητή είναι η μειωμένη παρουσία γυναικών σκηνοθετών σε σχέση με πέρσι και η έναρξη ενός νέου τμήματος με τίτλο «Horizon Extra» και σκοπό την παρουσίαση των σημαντικότερων τάσεων στο παγκόσμιο σινεμά. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους βραβευμένους με όσκαρ δημιουργούς Μπονγκ Τζουν-χο και Κλοέ Ζάο, τη Γαλλίδα ηθοποιό Βιρζινί Εφιρά, την ηθοποιό και τραγουδίστρια-τραγουδοποιό Σίνθια Εριβο, την Καναδή ηθοποιό και παραγωγό Σάρα Γκαντόν, τον Ιταλό σκηνοθέτη Σαβέριο Κοστάντσο και τον Ρουμάνο σκηνοθέτη Αλεξάντερ Νανάου.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες μυθοπλασίας που θα πραγματοποιήσουν παγκόσμια πρεμιέρα στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

1. «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα ανοίξει με τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Παράλληλες Μητέρες», όπου για μια ακόμη φορά ο Ισπανός σκηνοθέτης θα συνεργαστεί με τη βραβευμένη με όσκαρ Πενέλοπε Κρουθ. Με τη συγκεκριμένη ταινία ο δημιουργός σκιαγραφεί μια διαφορετική πτυχή της γυναικείας φύσης μέσα από την ιστορία τριών κάθε άλλο παρά τέλειων μαμάδων. Την Κρουθ το κοινό του φεστιβάλ θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει και στην ισπανόφωνη κωμωδία «Official Competition» στο πλευρό του Αντόνιο Μπαντέρας.

2. «Dune» του Ντένις Βιλενέβ

Η πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ντένις Βιλενέβ, διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Franklin Patrick Herbert Jr, της οποίας η κυκλοφορία, αν και προγραμματισμένη για το 2020, μετατέθηκε λόγω της πανδημίας, θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το φιλμ περιλαμβάνει ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Όσκαρ Άιζακ, Τζέισον Μομόα, Τζος Μπρόλιν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Σαρλότ Ράμπλινγκ και Χαβιέρ Μπαρδέμ.

3. «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον

Η νέα ταινία της σπουδαίας Τζέιν Κάμπιον, με πρωταγωνιστές τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλίμονς και Κόντι Σμιτ-Μακφί, αποτελεί πρωτότυπη παραγωγή του Netflix και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ. Πρόκειται για την ιστορία δύο αδερφών ιδιοκτητών ενός ράντζου, στην Μοντάνα της δεκαετίας του 1920, οι οποίοι έρχονται σε σύγκρουση όταν ο ένας παντρεύεται κρυφά μία χήρα. Η ταινία θα συμμετάσχει στο διαγνωστικό τμήμα του φεστιβάλ.

4. «The Hand of God» του Πάολο Σορεντίνο

Η ταινία, η οποία αποτελεί το πιο προσωπικό φιλμ βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού σκηνοθέτη («Η Τέλεια Ομορφιά» 2013), σηματοδότησε την «κινηματογραφική» επιστροφή του στη γενέτειρά του, τη Νάπολη, μετά από είκοσι χρόνια. Αφορά την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού στην ταραχώδη Νάπολη των ’80s, όπου προσωπική και κοινωνική τραγωδία βιώνεται αντίκρυ με την αναπάντεχη χαρά της συμμετοχής του ποδοσφαιρικού θρύλου Ντιέγκο Μαραντόνα στην ομάδα της πόλης. Μια ακόμη πρωτότυπη παραγωγή του Netflix.

5. «The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, «The Lost Daughter», του οποίου τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις Σπέτσες, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Έλενα Φερράντε, η ταινία περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών, ανάμεσά στους οποίους βρίσκονται οι Ολίβια Κόλμαν, Τζέσι Μπάκλεϊ, Ντακότα Τζόνσον, Εντ Χάρις, Πολ Μέσκαλ και Πίτερ Σάρσγκαρντ.

6. «Η Τελευταία Μονομαχία» του Ρίντλεϊ Σκοτ

Με άρωμα #MeToo περικλείεται το νέο ιστορικό έπος του Ρίντλεϊ Σκοτ, βασισμένο στo βιβλίο του Έρικ Γιάγκερ «The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France», που αφορά την τελευταία δικαστική μονομαχία που έλαβε χώρα στη Γαλλία, τον 14ο αιώνα, ανάμεσα σε έναν ιππότη και τον ιπποκόμο του, όταν η σύζυγος του πρώτου κατηγόρησε τον τελευταίο για βιασμό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον, Τζόντι Κόμερ και Μπεν Άφλεκ. Άφλεκ και Ντέιμον συνεργάζονται για μια ακόμη φορά στη συγγραφή σεναρίου μετά το βραβευμένο με όσκαρ «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» (1997).

7. «Spencer» του Πάμπλο Λαρέν

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του φετινού φεστιβάλ αποτελεί το δράμα του Χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέν, «Spencer», με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, στον ρόλο της Πριγκίπισσας Νταϊάνας. H ταινία διαδραματίζεται ένα Σαββατοκύριακο στις αρχές των ’90s, όταν η Νταϊάνα, η οποία περνά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές με τη βασιλική οικογένεια, αποφασίζει να δώσει τέλος στον γάμο της με τον Κάρολο. Το σενάριο της ταινίας έχει γραφτεί από τον δημιουργό της σειράς «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ.

8. «Συνέβη στο Σόχο» του Έντγκαρ Ράιτ

Το ψυχολογικό θρίλερ του Έντγκαρ Ράιτ, «Συνέβη στο Σόχο», όπως και το «Dune» ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2020, ωστόσο, η πανδημία ανέβαλε την πρεμιέρα για το 2021. Η ιστορία αφορά ένα νεαρό κορίτσι, παθιασμένο με τη μόδα, το οποίο μυστηριωδώς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και τα ’60s, όπου συναντάει το είδωλό της, μια λαμπερή ανερχόμενη τραγουδίστρια . Πρωταγωνιστούν οι Τομαζίν Μακέντζι, Άνια Τέιλορ-Τζόι,, Ματ Σμίθ, Νταϊάνα Ριγκ κ.α.

9. «The Card Counter» του Πολ Σρέιντερ

Η ταινία σε σενάριο-σκηνοθεσία του Πολ Σρέιντερ, με πρωταγωνιστές τους Όσκαρ Άιζακ, Τίφανι Χάντις, Τάι Σέρινταν και Γουίλεμ Νταφόε, επικεντρώνεται στην ιστορία ενός πρώην στρατιωτικού-ανακριτή και νυν τζογαδόρου, ο οποίος στοιχειώνεται από «φαντάσματα» και αποφάσεις του παρελθόντος. Ένα θρίλερ εκδίκησης με τον Μάρτιν Σκορσέζε να αναλαμβάνει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

10. «L’Événement» της Οντρέ Ντίγουαν

Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Annie Ernaux, η ταινία της Οντρέ Ντίγουαν, με τίτλο «L’Événement», αποτελεί ένα από τα τρία γαλλόφωνα φιλμ του διαγνωστικού τμήματος (μαζί με το «Comédie humaine» του Ξαβιέ Τζιανολί, το «Un autre monde» του Stephane Brize ) που θα προβληθούν στο φεστιβάλ. Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από μια νεαρή γυναίκα, στη Γαλλία του 1963, η οποία αποφασίζει να κάνει έκτρωση παρά την απαγόρευση του νόμου, ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ξεφύγει από τη φτώχεια.

11. «Sundown» του Μιτσέλ Φράνκο

Ο Μεξικανός δημιουργός Μιτσέλ Φράνκο, μετά την περσινή βράβευση του με τον Αργυρό Λέοντα για την ταινία «Nuevo orden», επιστρέφει στο φεστιβάλ της Βενετίας με το δράμα «Sundown». To φιλμ εξιστορεί την προσπάθεια ενός πλούσιου Βρετανού, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Ακαπούλκο, να εγκαταλείψει τη ζωή του. Πρωταγωνιστούν οι Τιμ Ροθ, Σαρλότ Γκενσμπούρ, Ιασούα Λαριός κ.α.

12. «Mona Lisa and the Blood Moon» της Ανα Λίλι Αμιρπούρ

Ένα κορίτσι με ξεχωριστές και επικίνδινες δυνάμεις δραπετεύει από ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μόνη της στη Νέα Ορλεάνη, στη νέα ταινία της Ανα Λίλι Αμιρπούρ, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βενετίας. Στους πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται οι Τζίον Τζονγκ-σέο, Κέιτ Χάντσον, Κρεγκ Ρόμπινσον κ.α.