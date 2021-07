Διεθνής Ημέρα Φιλίας: Πέντε ταινίες που εξυμνούν τη δύναμη της φιλίας

Η φιλία αποτελεί ένα αγαπημένο θέμα για την έβδομη τέχνη. Πλήθος ταινιών περιγράφουν αυτόν το μοναδικό δεσμό μεταξύ των ανθρώπων όπου το «εγώ» παραμερίζεται και το «εμείς» μπαίνει σε προτεραιότητα. Μέσα από περίτεχνα σενάρια και σκηνοθετικές προσεγγίσεις έχουμε συγκινηθεί, έχουμε πάρει μαθήματα και – γιατί όχι – εκτιμήσει περισσότερο αυτόν που έχουμε την τύχη να αποκαλούμε φίλο μας, αναγνωρίζοντας έτσι, τον καθοριστικό παράγοντα για κάθε φιλία.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, που έχει αναγνωριστει ώς η «Διεθνής Ημέρα Φιλίας» σας προτείνουμε τις πέντε πιο αγαπημένες μας ταινίες για να δείτε μαζί με τους αγαπημένους σας φίλους και να αφιερώσετε την ημέρα σε ό,τι σας δένει!

Χάτσικο: Η ιστορία ενός σκύλου (Hachiko: A Dog’s Story), 2009

Θα μου πείτε τώρα τόση εισαγωγή για τις ανθρώπινες σχέσεις και η πρώτη ταινία έχει να κάνει με τη σχέση ενός ανθρώπου με το σκύλο του. Και όμως, είναι τέτοιο το δέσιμο της σχέσης μεταξύ τους που αποτελεί τρανό παράδειγμα ανιδιοτελούς φιλίας. Η ταινία ξεκινά με τον Πάρκερ Γουίλσον (Ρίτσαρντ Γκιρ) να βρίσκει ένα πανέμορφο αδέσποτο σκυλάκι το οποίο και αποφασίζει να υιοθετήσει. Ξεκινά έτσι, μια σχέση βαθιάς αγάπης. Ο Χάτσικο περιμένει κάθε απόγευμα έξω από το σταθμό του τραίνου τον αγαπημένο του φίλο. Τι θα γίνει όμως όταν μία μέρα ο Γουίλσον δεν θα ναι συνεπής στο ραντεβού του; Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία του Λάσε Χάλστρομ και είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Το αγόρι πέσω από το συρματόπλεγμα (The boy in the stripped pajamas), 2008

Η φιλία μεταξύ μικρών παιδιών είναι αθώα, αγνή και δεν κάνει διακρίσεις σε καταγωγή, οικονομική κατάσταση, φυλή. Σε αυτή λοιπόν την συγκλονιστική δραματική ταινία βλέπουμε ακριβώς αυτό. Βρισκόμαστε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο οχτάχρονος Μπρούνο, γιος ενός διοικητή στρατοπέδου συγκέντρωσης, γίνεται φίλος με ένα Εβραιόπουλο, το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου. Όμως δεν έχει καμία σημασία για τα δύο αυτά παιδιά. Μία δυνατή φιλία γεννιέται, της οποίας η κατάληξη προβλέπεται δυσοίωνη. Τη σκνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Μαρκ Χέρμαν.

Οι άθικτοι (The Intouchables), 2011

Όλα ξεκινούν όταν ο πλούσιος Philippe Pozzo di Borgo καθηλώνεται σε αναπηρικό καροτσάκι μετά από ατύχημα. Παρουσιάστηκε τότε η ανάγκη να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο να τον βοηθάει με την καθημερινότητα του. Αυτόν τον βρήκε στο πρόσωπο του Ντρις, ενός νεαρού πρόσφατα αποφυλακισμένου, με ελλιπή μόρφωση. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται η σχέση τους όχι μόνο δεν περικλείεται στα στενά επαγγελματικά όρια αλλά γίνεται μια σχέση ζωής και για τους δύο. Μια φιλία δύο τόσο διαφορετικών ανθρώπων που ξεπερνά τα στερεότυπα. Τη σκηνοθεσία της ταινίας, που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, υπογράφει ο Ολιβιέ Νακάς.

Τrainspotting, 1996

Μια παρέα που ζει στο Εδιμβούργο και κάνει άστατη ζωή είναι το θέμα της ταινίας του του Ντάνι Μπόιλ που πλέον θεωρείται κλασική. Χρήστες σχεδόν όλοι τους και με μία πολύ περιπετειώδη προσέγγιση στη ζωή τους, ζουν την κάθε μέρα ξεχωριστά! Καλά θα πάει αυτό θα σκέφτεστε! Η παρέα αυτή όμως έχει τόσο ισχυρούς δεσμούς που τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο όταν είναι μαζί. Υψηλού ρίσκου παραγωγή μιας και οι εικόνες ήταν, για την τότε εποχή, αρκετά τολμηρές. Το εγχείρημα πάντως, κρίνεται επιτυχημένο και κατέχει μία περίοπτη θέση στο πάνθεον του αγγλικού κινηματογράφου.

Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ (Shawshank Redemption), 1994

Οι φυλακές είναι ένα σκληρό περιβάλλον όπου ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και το πώς θα επιβιώσει. Όχι όμως σε αυτή την περίπτωση. Ο τραπεζίτης Άντριου Άντι Ντιφρένς καταδικάζεται σε δις ισόβια για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της. Στη φυλακή Shawshank όπου θα εκτίσει την ποινή του έρχεται κοντά με τον Ρεντ. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια πολύ δυνατή σχέση αληθινής φιλίας. Το παράδοξο με αυτή την ταινία είναι πως όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά δεν αποκόμισε εισπρακτικά ούτε τα έξοδα της παραγωγής της. Όμως με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο έκανε πάταγο αλλά σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών. Την σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Φρανκ Ντάραμποντ.