Από την Λάικα μέχρι τον Χάτσικο, αυτά είναι τα 10 πιο διάσημα σκυλιά στον κόσμο

Λάικα, ο πρώτος σκύλος που ταξίδεψε στο διάστημα

Η Λάικα ήταν μία σκυλίτσα που χρησιμοποιήθηκε ως πείραμα στο Σοβιετικό Διαστημικό Πρόγραμμα, στις 3 Νοεμβρίου 1957 και κατέληξε να γίνει γνωστή παγκοσμίως ως ο πρώτος ζωντανός οργανισμός που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, επιβαίνοντας στον τεχνητό δορυφόρο Σπούτνικ 2. Πριν γίνει πειραματόζωο της Σοβιετικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ήταν αδέσποτη στην Μόσχα. Η επιλογή ενός αδέσποτου ήταν σκόπιμη, ώστε να έχει συνηθίσει στο κρύο και την πείνα και να μπορεί να αντεπεξέλθει ευκολότερα σε τυχόν δυσμενείς καταστάσεις κατά την πτήση.

Ωστόσο, η Λάικα πέθανε από έναν συνδυασμό θερμοπληξίας, καταπόνησης και ακραίου στρες, σε 5 έως 7 ώρες μετά την εκτόξευση, αφού είχε συμπληρώσει 4 τροχιές γύρω από τη Γη.

Το σύντομο ταξίδι της Λάικα, την έκανε ένα από τα πιο διάσημα σκυλιά του κόσμου. Απεικονίστηκε σε γραμματόσημα σε πολλές χώρες, και μάρκες από τσιγάρα και σοκολάτες είχαν το όνομά της. Τον Νοέμβριο του 1997, σαράντα χρόνια μετά την πτήση της Λάικα, ένα μνημείο πεσόντων ανεγέρθηκε στην Αστρόπολη, το κέντρο εκπαίδευσης των Σοβιετικών αστροναυτών κοντά στην Μόσχα. Σε μία γωνιά του μνημείου υπάρχει και η εικόνα της Λάικα.

Λάσι, το διάσημο τηλεοπτικό κόλεϊ

Η Λάσι, το πιστό σκυλί ράτσας κόλεϊ που πάντα ήταν έτοιμο να σώσει όσους έχουν ανάγκη, έγινε διάσημη όταν πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία του 1943 «Λάσι γύρνα σπίτι» στο πλευρό της, νεαρής τότε, Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η ταινία ήταν βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Έρικ Νάιτ. Οι παραγωγοί αναζητούσαν για μεγάλο διάστημα το κατάλληλο σκυλί για τον ρόλο, και τελικά κατέληξαν στον Παλ, ένα Σκωτσέζικο Κόλεϊ, που είχε γεννηθεί το 1940 στην Καλιφόρνια και τον είχε εκπαιδεύσει ένας εκπαιδευτής σκύλων στο Χόλιγουντ. Μετά την ταινία, τα καθαρόαιμα κόλεϊ στην Αμερική έγιναν περιζήτητα, ενώ ακόμη και σήμερα, όσοι δεν γνωρίζουν από σκύλους θεωρούν ότι η ράτσα κόλεϊ ονομάζεται Λάσι!



Μπάλτο, ο σκύλος που έσωσε μια ολόκληρη πόλη στην Αλάσκα

Το 1925, η πόλη Nome στην Αλάσκα «χτυπήθηκε» από την επιδημία της διφθερίτιδας, μια λοιμώδης θανατηφόρος νόσος. Το Anchorage, πάνω από 800 χιλιόμετρα μακριά, ήταν το κοντινότερο μέρος με ικανό απόθεμα φαρμάκων, αλλά η κακοκαιρία και το χιόνι στους δρόμους το έκανε απροσπέλαστο.

Το συμβούλιο της πόλης αποφάσισε, τελικά, να μεταφέρει το φάρμακο μέσω έλκηθρων και μιας ομάδας σκύλων. Το σχέδιο ήταν να μεταφερθεί το φάρμακο με τρένο από το Anchorage στη πόλη Nenana και από εκεί στη Nome. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έλαβαν μέρος στην αποστολή, έχοντας να αντιμετωπίσουν αντίξοες συνθήκες και χιονοθύελλες με θερμοκρασίες 31 ° C υπό του μηδενός. Τα τελευταία 55 μίλια της διαδρομής ανέλαβε ο Νορβηγός Gunnar Kaasen, με την ομάδα σκυλιών του, με επικεφαλής τον σκύλο, ονόματι Μπάλτο.

Ο Μπάλτο ήταν ένα Σιβηρικό χάσκι με εξαιρετικές ιχνηλατικές ικανότητες, παρά το νεαρό της ηλικίας του και της απειρίας του σε αποστολές. Παρ’ όλα αυτά ο Μπάλτο έσωσε την ομάδα, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει την αποστολή σε πεντέμισι μέρες, στις 2 Φεβρουαρίου 1925.

Μετά τον θάνατο του, βαλσαμώθηκε και δωρήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης, ενώ η πενθήμερη αυτή αποστολή γυρίστηκε σε φιλμ από τον Νεοϋορκέζο κινηματογραφιστή Daniel Anker.

Boo, o «celebrity» σκύλος που αγαπούν τα social media

O όμορφος και χαριτωμένος Boo (2006-2019), ράτσας πομεράνιαν, ήταν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά σκυλιά στον κόσμο, μετά την πρώτη απόκτηση φήμης το 2010, χάρη σε ένα tweet από την γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kesha. Ο Boo ήταν τόσο γνωστός, που είχε μέχρι και δική του σελίδα στο Facebook με περισσότερους από 16 εκατομμύρια φανς, ακόμα και μετά τον θάνατό του! Επιπλέον, έχουν κυκλοφορήσει και δύο βιβλία για τη ζωή του, το «Boo: The Life of the World’s Cutest Dog» και το «Boo: Little Dog in the Big City».

Μπο & Σάνι, τα διάσημα σκυλιά του Λευκού Οίκου

Αφού έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ομπάμα είχε υποσχεθεί στις κόρες του έναν τετράποδο φίλο, όλοι άρχισαν να μαντεύουν ποιας ράτσας σκυλάκι θα έπαιρναν, για να μείνει μαζί τους στον Λευκό Οίκο. Τον Απρίλιο του 2009, λοιπόν, ο 6 μηνών, Μπο, ένα πορτογαλικό water dog, συστήθηκε στον κόσμο. Μάλιστα ο Μπο ήταν τόσο αγαπητός στην οικογένεια και ακόμα περισσότερο στον ίδιο τον Ομπάμα, ο οποίος τον είχε συμπεριλάβει στην ομιλία το 2008, όταν και κέρδισε τις εκλογές.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην οικογένεια Ομπάμα, προστέθηκε ένα ακόμα μέλος, η Σάνι. για να κάνει παρέα στον Μπο, με τον οποίο ανήκουν στην ίδια ράτσα.

Higgins, ο διάσημος σκύλος της μεγάλης οθόνης

Ο σκύλος ονόματι Higgins υποδύθηκε τον Benji στην ομώνυμη ταινία του 1974. Ο Benji ήταν ένας μικρό, αξιαγάπητο ημίαιμο σκυλάκι με μια παράξενη ικανότητα να είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, συνήθως για να βοηθήσει κάποιον ξεπεράσει ένα πρόβλημα. Συνολικά την περίοδο 1974-2002 προβλήθηκαν επτά ταινίες με ήρωα τον Benji, μια τηλεοπτική σειρά και ένα ντοκιμαντέρ. Ο σκύλος, μάλιστα, ήταν τόσο αγαπητός παγκοσμίως που ακόμα και ο μεγάλος σκηνοθέτης Alfred Hitchcock είχε δηλώσει πως είχε συγκινηθεί με αυτή την ταινία!

Ο Higgins, ακόμα, εμφανίστηκε στα 149 επεισόδια της σειράς «Petticoat Junction» για την οποία έλαβε βραβείο PATSY για τον ρόλο του. Τέλος, εμφανίστηκε και στα «Green Acres» και «The Beverly Hillbillies».

Χάτσικο, ο πιο πιστός σκύλος του κόσμου

Ο Χάτσικο, ένας σκύλος ράτσας ακίτα, έγινε διάσημος για την αξιοθαύμαστη αφοσίωση στο αφεντικό του, στον οποίο έμεινε πιστός για όλη του τη ζωή. Ο Χάτσικο πήγαινε επί 10 χρόνια, κάθε βράδυ, την ίδια ώρα στον σταθμό του τρένου, ελπίζοντας να βρει το αφεντικό του, που όμως είχε πεθάνει.

Στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στην έξοδο του σταθμού Σιμπούγια, υπάρχει ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα του «πιστού σκύλου» που στην Ιαπωνία τιμάται ως εθνικός ήρωας! Εμείς γνωρίσαμε τον Χάτσικο το 2009, μέσα από την ομώνυμη χολιγουντιανή ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ. H αληθινή ιστορία του Χάτσικο συγκινεί μέχρι και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο!

Rin Tin Tin, ο διάσημος πρωταγωνιστής του βουβού κινηματογράφου

Ο Rin Tin Tin, χάρη στον οποίο έγιναν διάσημοι οι γερμανικοί ποιμενικοί διασώθηκε από τον Lee Duncan κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Duncan τον εκπαίδευσε και τον έβαλε να συμμετάσχει σε βουβό φιλμ. Στη συνέχεια έκανε μεγάλη επιτυχία και έλαβε μέρος σε 27 ταινίες του Χόλιγουντ, ενώ συμμετείχε και σε ραδιοφωνικές εκπομπές!

Toto, η «χρυσή» πρωταγωνίστρια

Η Toto έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Ο μάγος του Οζ», το 1939, που υποδύθηκε το αγαπημένο σκυλάκι της έφηβης πρωταγωνίστριας Ντόροθι Γκέιλ. Το θηλυκό Κερν Τεριέ, με το όνομα Terry, κέρδιζε 125 δολάρια την εβδομάδα που ήταν παραπάνω απ’όσα κέρδιζαν αρκετοί ηθοποιοί εκείνη την εποχή. Συμμετείχε συνολικά σε 13 ταινίες!

Old Yeller, το αξιαγάπητο λαμπραντόρ

Spike ήταν το πραγματικό όνομα του σκύλου που συμμετείχε στην ταινία του 1957, Old Yeller. Η ταινία ήταν βασισμένη σε ένα βιβλίο με το ίδιο όνομα και έχει «τραυματίσει» τους λάτρεις των σκύλων. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Travis, ενός παιδιού που ζει στη δεκαετία του 1860 και μιλά για το ισχυρό δέσιμό του με τον Old Yeller, ένα εγκαταλειμμένο σκυλί που βρήκε.

Ο Spike συμμετείχε επίσης στις ταινίες «A Dog of Flanders», «The She-Creature» και ‘The Silent Call», καθώς και στις τηλεοπτικές σειρές «The Mickey Mouse Club» και «The Westerner».