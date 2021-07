Μέριλιν Μονρόε: Πότε θα δούμε τη νέα ταινία για τη ζωή της εμβληματικής σταρ στο Netflix;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Variety, η κυκλοφορία της δραματοποιημένης εξιστόρησης της ζωής της εμβληματικής σταρ Μέριλιν Μονρόε με τίτλο «Blonde», μια πρωτότυπη παραγωγή του Netflix, με πρωταγωνίστρια την Κουβανή ηθοποιό Άνα ντε Άρμας, αναβάλλεται για το 2022.

Λίγα λόγια για την ταινία

Τη σκηνοθεσία της ταινίας, έχει αναλάβει ο Άντριου Ντόμινικ ( «Η δολοφονία του Τζέσε Τζέιμς από τον δειλό Ρόμπερτ Φορντ»), ο οποίος, επίσης, έγραψε και το διασκευασμένο σενάριο του φιλμ, βασισμένο στο ομίτιτλο μυθιστόρημα της Τζόις Κάρολ Όουτς.

Το «Blonde» υπήρξε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της φετινής χρονιάς, ενώ ακριβής ημερομηνία για την κυκλοφορία της το 2022 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Το στάδιο προ-παραγωγής της ταινία είχε ξεκινήσει από το 2010, με μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ, όπως η Τζέσικα Τσάστεϊν και η Ναόμι Γουότς, να συνδέονται αρχικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, Τιερί Φρεμώ, ο ίδιος είχε κάνει πρόταση ώστε η ταινία να προβληθεί στο μη-διαγνωστικό τμήμα του Φεστιβάλ, με το Netflix να αρνείται.

Οι πρωταγωνιστές

Η πρωταγωνίστρια, Άνα ντε Άρμας, έχει διαγράψει λαμπερή πορεία στο Χόλυγουντ τα τελευταία χρόνια με αξιοσημείωτους ρόλους σε ταινίες όπως το «Blade Runner 2049» και το «Στα Μαχαίρια», για το οποίο κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Στο πλευρό της στην ταινία «Blonde» θα βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι («Ο Πιανίστας»), η υποψήφια για Βραβείο Έμμυ Τζούλιαν Νίκολσον («Mare of Easttown») και ο βραβευμένος με Έμμυ Μπόμπι Καναβάλε ( «Boardwalk Empire» ).

Το Netflix στην κούρσα των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων

Σύμφωνα με δήλωση του σκηνοθέτη Άντριου Ντόμινικ «Η ταινία περιέχει ελάχιστο διάλογο», γεγονός που σύμφωνα με πολλούς θα μπορούσε να την δυσκολέψει αρκετά στην κούρσα των επερχόμενων μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων, με ανταγωνιστές- επίσης παραγωγές του Netflix- όπως το «πολυπληθές» φιλμ «Don’t Look Up» του Άνταμ ΜακΚέι και το δράμα εποχής «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον.

To Netflix έχει μια πληθώρα κινηματογραφικών πρότζεκτ που περιμένουν να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από τα μεγάλα βραβεία, η κυκλοφορία πολλών από των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο, αναμένονται να κάνουν πρεμιέρα εντός του έτους.

Ανάμεσα στα συγκεκριμένα πρότζεκτ συμπεριλαμβάνονται τα σκηνοθετικά ντεμπούτο των Χάλι Μπέρι («Bruised»), Ρεμπέκα Χολ («Passing»), Jeymes Samuel («The Harder They Fall») και Λιν Μάνουελ Μιράντα («Tick, Tick…Boom!»), όπως επίσης το πιο προσωπικό φιλμ του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, με τίτλο «Το Χέρι του Θεού» και το ακόμη χωρίς τίτλο φιλμ της Nora Fingscheidt με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Μπούλοκ.

Πηγή: Variety