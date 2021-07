Η Σελίν Ντιόν δεν κατάφερε να παρευρεθεί στις Κάννες για το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών και την πρεμιέρα του Aline, ενός γαλλικού μουσικού δράματος, εμπνευσμένου από τη ζωή της. Αλλά αν είχε παρακολουθήσει την πρεμιέρα, το βράδυ της Τρίτης, το πιο πιθανό είναι ότι θα ένιωθε συγκινημένη από την ανταπόκριση του κοινού.

Το Aline σκηνοθετεί η κωμικός Βαλερί Λεμερσιέ, η οποία και πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας σταρ της μουσικής με το όνομα Aline Dieu (όνομα εμπνευσμένo προφανώς από το Celine Dion).

Η ταινία είναι κάτι περισσότερο όμως από έναν απλό φόρο τιμής στην καριέρα της Σελίν Ντίον. Από τους τίτλους αρχής, παραδέχεται ότι είναι εμπνευσμένη από την ζωή της Ντιόν και παρουσιάζεται σαν βιογραφική ταινία.

Αντί να προσλάβει διαφορετικούς ηθοποιούς για κάθε ηλικία, η Λεμερσιέ, η οποία σήμερα είναι 57 ετών, ενσαρκώνει την Σελίν Ντιόν σε κάθε ηλικία, ξεκινώντας από ένα 12χρονο κορίτσι, που ζει με τη μεγάλη γαλλοκαναδική οικογένειά της και έχει όνειρα να γίνει τραγουδίστρια.

Το Aline ξαναζωντανεύει μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα της Ντιόν, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας της για το τραγούδι My Heart Will Go On της ταινίας Τιτανικός, για το βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1999.

Όπως και η Σελίν, η Aline παντρεύεται τον μάνατζερ της, μετακομίζει στο Βέγκας για μια ατελείωτη τελικά διαμονή και παλεύει με τη στειρότητα, πριν καταφέρει να γεννήσει τα τρία της παιδιά, ένα αγόρι, που ακολουθείται από δίδυμα. Τα τραγούδια της ταινίας δεν τα τραγουδάει η Λεμερσιέ, αλλά η ίδια η Σελίν Ντιόν.

Καθώς οι τίτλοι τέλους και οι ευχαριστίες ξεκίνησαν, το ακροατήριο της πρεμιέρας φώναζε από χαρά και συγκίνηση. Μάλιστα η αντίδρασή τους κατέληξε σε standing ovation, όπου το κοινό χειροκροτούσε όρθιο για πέντε ολόκληρα λεπτά.

«Πραγματικά έκλαιγα», είπε ένας Γάλλος που παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στις Κάννες.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Πηγή: Variety