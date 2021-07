Emmys 2021: Οι εκπλήξεις, οι παραλείψεις και τα ρεκόρ των υποψηφιοτήτων

Το βράδυ της Τρίτης 13 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 73α βραβεία Emmy, τα «τηλεοπτικά Όσκαρ» όπως πολλοί τα αποκαλούν, τα οποία φέτος θα πραγματοποιηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου το 2021.

Παρά τις λίγες παραλείψεις της Ακαδημίας, οι φετινές υποψηφιότητες ήταν ιστορικές, με την πρώτη trans ηθοποιό να διαγωνίζεται σε μία από τις μεγάλες κατηγορίες, αλλά και πολλούς έγχρωμους ηθοποιούς σε πολλές κατηγορίες.

Ποιοι σάρωσαν τις υποψηφιότητες;

Το «Στέμμα» (The Crown) και το Mandalorian ήρθαν ισόπαλοι στον αγώνα για τις περισσότερες υποψηφιότητες, εξασφαλίζοντας 24 υποψηφιότητες το κάθε ένα.

Το δράμα του Netflix για τη Βασιλική Οικογένεια, που στο παρελθόν έχει κερδίσει 10 βραβεία Emmy, εξασφάλισε υποψηφιότητες και στους πρωταγωνιστές του, την Ολίβια Κόλμαν, την Έμα Κόριν, τον Τζος Ο’ Κόνορ, την Τζίλιαν Άντερσον, την Χελένα Μπόναμ Κάρτερ, τον Τομπίας Μέντσιες και την υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτη του Promising Young Woman, Έμεραλντ Φένελ, η οποία στη σειρά υποδύεται την Καμίλα. Η σειρά είναι υποψήφια και στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος.

Η spin-off σειρά του Star Wars, όμως, τα πήγε εξίσου καλά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας επίσης μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος. Παράλληλα, ακόμα μια σειρά της Disney+ τα πήγε πολύ καλά, και φυσικά μιλάμε για το WandaVision, που απέσπασε 23 υποψηφιότητες.

Γενικότερα, η HBO βρέθηκε πρώτη με 130 υποψηφιότητες, ενώ πολύ κοντά στη δεύτερη θέση βλέπουμε το Netflix με 129. Η Disney+ είναι τρίτη με 71.

Η ιστορική υποψηφιότητα και το ρεκόρ

Η πρωταγωνίστρια του Pose, MJ Rodriguez, έγινε η πρώτη trans ηθοποιός που απέσπασε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού. Στο παρελθόν, η Rain Valdez και η Laverne Cox έχουν επίσης κερδίσει υποψηφιότητες, αλλά όχι σε μία από τις μεγάλες κατηγορίες της βραδιάς. Η Rodriguez θα βρεθεί απέναντι στην Ελίζαμπεθ Μος του The Handmaid’s Tale, την Uzo Aduba του In Treatment, την Jurnee Smollett του Lovecaft Country, και τις πρωταγωνίστριες του The Crown.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Emmys επίσης, οι έγχρωμοι ηθοποιοί αποτελούν περίπου το 50% των υποψηφιοτήτων στις δραματικές κατηγορίες. Συνολικά, οι λευκοί ηθοποιοί αποτελούν το 56,3% από τις 96 υποψηφιότητες.

Δύο σημαντικές παραλείψεις και δύο εκπλήξεις

Οι πιο σημαντικές παραλείψεις αυτής της χρονιάς περιλαμβάνουν την Νικόλ Κίντμαν, που σίγουρα άξιζε μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στο θρίλερ του HBO «The Undoing», για το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα ο συμπρωταγωνιστής της Χιού Γκραντ.

Η πιο σοβαρή παράλειψη της Ακαδημίας όμως ήταν σίγουρα το «Small Axe», η διεθνώς βραβευμένη σειρά του BBC/Amazon (στην Ελλάδα προβάλλεται από την COSMOTE TV). Παρ’ όλο που θεωρείται μία από τις κορυφαίες σειρές της χρονιάς, δεν απέσπασε ούτε μία υποψηφιότητα, ούτε καν για τον εξαιρετικό Τζον Μπογιέγκα που έλαμψε στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όσο για τις εκπλήξεις, το Emily in Paris κατάφερε πάλι να προκαλέσει αντιδράσεις, αφού περιέργως απέσπασε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Κωμικής Σειράς. Θετική έκπληξη όμως προκάλεσε η υποψηφιότητα του outsider «The Boys» στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος.