Κάννες 2021: Οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις για το «Annette» και η συγκινητική επιστροφή του φεστιβάλ

Το 74ο Φεστιβάλ Καννών επέστρεψε και μαζί του επέστρεψε και ο Λεός Καράξ με την νέα του ταινία «Annette». Όπως είχαμε αναφέρει, το φεστιβάλ «άνοιξε» χθες, Τρίτη 6 Ιουλίου, με το πολυαναμενόμενό ρομαντικό ροκ μιούζικαλ, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Άνταμ Ντράιβερ.

Όταν λοιπόν η ταινία τελείωσε το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 5 ολόκληρα λεπτά, σε ένα «standing ovation» που σίγουρα μας είχε λείψει από τις Κάννες. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης της ταινίας Λεος Καραξ αποφάσισε να ανάψει ένα τσιγάρο για την «νίκη» του, το οποίο και μοιράστηκε με τον πρωταγωνιστή της ταινίας Άνταμ Ντράιβερ, καθώς το κοινό χειροκροτούσε.

Το ζεστό αυτό κλίμα ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι το φεστιβάλ επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας, εξαιτίας της πανδημίας όπου και κατέστη αναγκαίο να ακυρωθεί. Δεν είναι το ίδιο φεστιβάλ όπως όλοι το θυμούνται, καθώς τα μέτρα προστασίας αλλάζουν την εικόνα που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους, παραμένει όμως ένα πολύ χαρμόσυνο γεγονός για τον κινηματογράφο.

The #Cannes2021 crowd showered ‘Annette’ with a polite 5-minute standing ovation for Adam Driver and Marion Cotillard. pic.twitter.com/20lCbOipwp

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 6, 2021