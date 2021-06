Πού να πάμε σήμερα; 16 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Πέμπτη 17 Ιουνίου

1. Παράσταση: «Η Θηλιά» στο Θερινό Θέατρο Αθηνά

Το ψυχολογικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον, «Θηλιά» ανεβαίνει σε μια καλοκαιρινή εκδοχή γεμάτη σασπένς και μυστήριο στο Θερινό Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Μαροσούλη. Δύο φίλοι έχουν μόλις δολοφονήσει έναν γνωστό τους χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Κρύβουν το πτώμα μες σ’ ένα μπαούλο για να το μεταφέρουν αργότερα, πιστεύοντας πως έχουν κάνει το τέλειο έγκλημα. Παίζουν: Γωγώ Μπρέμπου, Αργύρης Αγγέλου, Βαγγέλης Ψωμάς, Γιάννης Σίντος, Ελένη Κρίτα και Παντελής Καναράκης.

Πέμπτη 17/6, 21:30

Εισιτήριο: €16 (γενική είσοδος), €12 (φοιτητικό & ανέργων). Προπώληση: viva.gr.

Θερινό Θέατρο Αθηνά, Πατησίων και Δεριγνύ 10, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2108237330.

2. Παράσταση: «Ναπολεοντία» στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια

Ο Πολυχώρος Τέχνης Αλεξάνδρεια παρουσιάζει, από τις 7 έως τις 30 Ιουνίου, την ψευδοϊστορική, κωμωδία του νεοέλληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου, «Ναπολεοντία». Ένας Φαναριώτης μεγαλοαστός γιατρός, η σύζυγός του και η κόρη τους Ναπολεοντία, προσφέρουν φιλοξενία σε παλαίμαχο αγωνιστή της Επανάστασης του 1821. Ο γιατρός αποφασίζει να «συγγράψει» τα απομνημονεύματα του αγωνιστή, αντλώντας ατυχώς την έμπνευσή του από την προσωπική του εξευρωπαϊσμένη αντίληψη περί αγώνων και ηρωισμού. Σκηνοθεσία: Κερασία Σαμαρά.

Πέμπτη 17/6, 21:15

Εισιτήριο: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο: φοιτητικό, συνταξιούχων, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) | Προπώληση: viva.gr

Πολυχώρος Τέχνης Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 2100 7079.

3. Performance: «How a Place becomes a Person…» στο Communitism, στο Μεταξουργείο

Ο Δυτικός Πολιτισμός μέσα από τα μάτια όσων τον βιώνουν υπό συνθήκες αναγκαστικού εκπατρισμού. Αυτός είναι ο πυρήνας της performance «How a Place becomes a Person…» που παρουσιάζει η Μαρίλλη Μαστραντώνη και το Εντροπία Ensemble από τις 17 Ιουνίου και για τέσσερις μόνο παραστάσεις στο Communitism, στο Μεταξουργείο. Η Μαρίλλη Μαστραντώνη και οι συνεργάτες της αξιοποιούν τα εργαλεία του θεάτρου-ντοκουμέντο και του θεάτρου της επινόησης, δημιουργώντας ένα θέαμα που επιχειρεί να εξετάσει τον «τόπο» όπου οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους διασταυρώνονται, αλλά και τη σχέση μεταξύ της υποκειμενικής άποψης και της συλλογικής αντίληψης της ιστορίας.

Πέμπτη 17/6, 21:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος: 15 €, Μειωμένο: 12 €. Προπώληση: viva.gr.

Στην ταράτσα του Communitism, Κεραμεικού 28, Μεταξουργείο, https://www.facebook.com/communitism/

4. Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» – Παράσταση: «Γυναίκες Μαχήτριες» στο Θέατρο Βράχων

Το «Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων» που διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Υμηττού συνεχίζεται την Πέμπτη 17 Ιουνίου με την παράσταση «Γυναίκες Μαχήτριες» – Θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στις γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης 1821, σε σκηνοθεσία – επιλογή κειμένων – δραματοποίηση – φωτισμοί: Μιχαέλα Αντωνίου. Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής.

Πέμπτη 17/6, στις 21:00.

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου. Πληροφορίες για τη διάθεση δελτίων εισόδου στα τηλέφωνα: 213 2008600 – Δημαρχείο Βύρωνα, (Ώρες: 13.00 – 15.00) και 2132085521 – Δημαρχείο Δάφνης Υμηττού.

Θέατρο Βράχων, Βύρωνας Αττικής. festivalvraxon.gr

5. Stand Up Comedy: «Κάψε το Σενάριο Reloaded» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ο Λάμπρος Φισφής, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Ζήσης Ρούμπος παρουσιάζουν τις Πέμπτες 10, 17 και 24 Ιουνίου στις 21:15, για τρεις μόνο ημερομηνίες ένα αυτοσχεδιαστικό comedy show με καταιγιστικό ρυθμό, καμένο χιούμορ και ό,τι άλλο αποφασίσετε εσείς. Όλα αυτά στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (LUNAR SPACE). Όπως αναφέρουν οι ίδιοι: «Μια παράσταση που οι κωμικοί ανεβαίνουν στην σκηνή και υπακούν τις εντολές του κοινού δημιουργώντας από το μηδέν μια παράσταση χωρίς σενάριο, χωρίς πρόβες και πολλές φορές χωρίς ποιότητα».

Πέμπτη 17/6, 21:15

Εισιτήριο: Από 12€ | Προπώληση: www.hahcomedy.com και viva.gr.

Lunar Space, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλέφωνο: 21 1418 5217. www.fhw.gr

6. Φεστιβάλ Αθηνών – Μουσική Παράσταση: «Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο» στην Πειραιώς 260

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο αρχαίο δράμα και εμπνέεται αυτή τη φορά από τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου. Στην παράσταση «Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο», η οποία παρουσιάζεται 16-17 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, μοναδική ερμηνεύτρια στο κέντρο της σκηνής είναι η διεθνώς βραβευμένη ηθοποιός Σοφία Χιλλ. Κείμενο και η ερμηνεία συνδιαλέγονται με το νέο μουσικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη.

Πέμπτη 17/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 15€, Ζώνη Α΄ 10€, Φοιτητικό / 65+ / Καλ. Σωματείων 8€, ΑΜΕΑ / Ανέργων / Σπουδαστικό Καλ. Σχολών 5€. Προπώληση: ticketservices.gr

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

7. Φεστιβάλ: 10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» στην Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Το 10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» έρχεται να εγκαινιάσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ. Από 11 έως 20 Ιουνίου, καθημερινά από τις 8.00μμ. έως τις 11.30μμ., δεκάδες νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν πρωτότυπες performances σε μία 10ήμερη καθημερινή σκυλατοδρομία δημιουργικής έκφρασης και πρωτοπορίας.

Πέμπτη 17/6, 20:00

Εισιτήριο: 6€: 3 performances/ανά ημέρα, 10€: όλες οι ημερήσιες performances. Προπώληση viva.gr.

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως και Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός και Προαστιακός Σταθμός Ρουφ. totrenostorouf.gr

8. Φεστιβάλ Αθηνών – Συναυλία: Anouar Brahem Quartet στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται για πρώτη φορά τον κορυφαίο δεξιοτέχνη στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ, έναν από πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του, την Πέμπτη 17 Ιουνίου, στις 21:00, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ο Ανουάρ Μπραχέμ θεωρείται από τους πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του. Η δουλειά του συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την παραδοσιακή και την κλασική αραβική μουσική μέχρι την τζαζ. Στο Ηρώδειο θα παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόγραμμα, που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια με την εκτέλεση νέων διασκευών.

Πέμπτη 17/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη ζώνη 45€, Ζώνη Α΄ 35€, Ζώνη Β΄ 25€, Ζώνη Γ΄ 20€, Άνω Διάζωμα 17/12/10€, Φοιτητικό / 65+ / Καλλ. Σωματείων 10/8€ • ΑΜΕΑ / Ανέργων / Σπουδαστών καλ. σχολών 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα. Τηλ: 21 0324 1807.



9. Μουσική Παράσταση: «Η Ταράτσα του Φοίβου» στο Θέατρο Άλσος

Η Ταράτσα του Φοίβου επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος. Ο Φοίβος Δεληβοριάς με μία μοναδική παρέα, σας προσκαλεί κάθε Πέμπτη, από τις 10 Ιουνίου, στην Ταράτσα του για ένα μοναδικό «Summer in the city». Μαζί με το Φοίβο ο Θανάσης Αλευράς, ο Βύρων Θεοδωρόπουλος, η Νεφέλη Φασούλη και δύο ολοκαίνουργια entries στην παρέα: η Idra Kayne και ο Φοίβος Ριμένας. Την Πέμπτη 17 Ιουνίου καλεσμένη η Ελεονώρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου.

Πέμπτη 17/6, 20:45

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη: 30€, Β’ Ζώνη: 25€, Γ’ Ζώνη: 20€, Δ’ Ζώνη: 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως, Τηλέφωνο: 21 0822 7471.

10. Συναυλία: Η Sugahspank!, ο Blend Mishkin και οι Roots Evolution στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Η Sugahspank!, ο BlendMishkin και οι RootsEvolution παρουσιάζουν το Caribbean soul, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με feel good μελωδίες, soul ενέργεια και χρώμα Καραϊβικής, την Πέμπτη 17 Ιουνίου, στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Το πρόσφατο άλμπουμ τους, Paint everything white, είναι μόνο η αφορμή για να απολαύσουμε δύο ώρες καλής μουσικής και να ταξιδέψουμε νοερά, δίνοντας απλώς ραντεβού στον υπέροχο Κήπο του Μεγάρου. Κάθε κομμάτι του δίσκου είναι μία μικρή ιστορία.

Πέμπτη 17/6, 21:00

Εισιτήριο: 15 ευρώ. Προπώληση: 210 72 82 333, www.megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

11. Συναυλία: Η Τίνα Αλεξοπούλου στο café του Νομισματικού Μουσείου

Η Τίνα Αλεξοπούλου ανανεώνει το μελωδικό ραντεβού της στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου, την Πέμπτη 17 Ιουνίου στις 9 μ.μ. Θα απολαύσουμε ένα κεφάτο swing πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια του παγκόσμιου ρεπερτορίου αλλά και ελληνικές ευφάνταστες διασκευές. Μαζί της ο Κώστας Γιαξόγλου στο πιάνο, ο Φοίβος Μποζάς στο σαξόφωνο, ο Κώστας Αρσένης στο κοντραμπάσο και ο Κώστας Καλογήρου στα τύμπανα.

Πέμπτη 17/6, 21:00

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων: Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067.

Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | 210 3610067 |[email protected] www.facebook.com/cafenomismatikomouseio

12. Συναυλία: Αλκίνοος Ιωαννίδης / Electric Solo στο Gazarte Roof Stage

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται με το Electric Solo του στην Ταράτσα του Gazarte, όπου θα μας μαγέψει πλέον από κοντά, για τέσσερις μόνο συναυλίες, τη Δευτέρα 14, την Τρίτη 15, Τετάρτη 16 την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Ιουνίου. Μέσα από πειραματισμούς και εμπειρίες που ωρίμασαν με τον καιρό o Αλκίνοος Ιωαννίδης δίνει νέα μορφή στα τραγούδια του, που αντανακλούν τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας.

Πέμπτη 17/6, 21:00

Εισιτήριο: Από 20€. Προπώληση viva.gr.

Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Αθήνα. Τηλ: +30 210 3460347, +30 210 3452277. gazarte.gr

13. Προβολές σε θερινά σινεμά: «Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί)» του Μπάμπη Μακρίδη στον θερινό κινηματογράφο Στέλλα

Oι «Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί)» του Μπάμπη Μακρίδη προσγειώνονται στον θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη, από την Πέμπτη 17 Ιουνίου στις 22:30 και για λίγες μέρες. Η ταινία εμπνέεται από τον αρχετυπικό μύθο του Αριστοφάνη και των «Ορνίθων», την ομώνυμη παράσταση του Νίκου Καραθάνου και τους συντελεστές της, κινηματογραφώντας τους εκτός σκηνής, σε πραγματικούς χώρους και φυσικά τοπία.

Πέμπτη 17/6, 22:30

Γενική είσοδος: 5 € | Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/cinemas/stellacinema/ | Κρατήσεις: 210 8657200

Cinema Stella (Open Air), Τενέδου 34, Αθήνα. Τηλ: 21 0865 7200. https://www.facebook.com/stellacinema/

14. Έκθεση: «Λίγος Παράδεισος Ακόμη» του Κώστα Τσώλη στην αίθουσα τέχνης Έκφραση – Γιαννα Γραμματοπούλου

Η αίθουσα τέχνης «Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου» παρουσιάζει, από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου, την ατομική έκθεση του Κώστα Τσώλη με τίτλο «Λίγος Παράδεισος Ακόμη…». Η έκθεση περιλαμβάνει μια ενότητα έργων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και αποτελούν μέρος της δουλειάς του εικαστικού τα τελευταία δέκα χρόνια: Ζωγραφικές συνθέσεις, κολλάζ, βιβλία, γλυπτικά αντικείμενα, επιζωγραφισμένα τυπώματα, βίντεο.

Έναρξη έκθεσης: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 14.00 – 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

Αίθουσα Τέχνης έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9a, Αθήνα. Τηλ. 2103607598, 2103607546. email: [email protected] www.ekfrasi-art.gr

15. Έκθεση: «Art on Boards| The Skate Project» στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη και η THE SKATEROOM παρουσιάζουν -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- το επιτυχημένο Art-For-Social-Impact Project: Art on Boards| The Skate Project, όπου καθιερωμένοι καλλιτέχνες δημιουργούν έργα πάνω σε σανίδες skateboarding, η πώληση των οποίων υποστηρίζει έναν κοινωνικό σκοπό. Για την ελληνική εκδοχή 17 εικαστικοί με ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών πρακτικών παρουσιάζουν μία ομαδική έκθεση με 51 πρωτότυπες και συλλεκτικές σανίδες δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς: Το Free Movement Skateboarding και το Mum Institute.

Πέμπτη 17/6, 11.00 -20.00.

Είσοδος Ελεύθερη.

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20. Τηλέφωνο: +30 210 3608278. Email: [email protected] www.zoumboulakis.gr.

16. Έκθεση: «Κάμιρος. Ένα πλοίο με πορτοκαλιά φουγάρα» στην Κάμιρο, στην Κυψέλη

Οι «Μεταμφιέσεις», μια σειρά έργων από όλο το φάσμα των τεχνών, βασισμένα στο σημαντικό μυθιστόρημα του Χρήστου Βακαλόπουλου «Γραμμή του Ορίζοντος», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», επανεκκινούν στις 17 Ιουνίου με την πρώτη δια ζώσης εκδήλωσή τους, την έκθεση «Κάμιρος. Ένα πλοίο με πορτοκαλιά φουγάρα», εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα τον νεοσύστατο χώρο της ομάδας στην Κυψέλη, την «Κάμιρο».

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 17:00

Είσοδος Ελεύθερη

Κάμιρος, Ιθάκης 32, Κυψέλη, Αθήνα. Τηλ: 2117251384, 6989945228 (Ωράριο: 10:00-18:00). https://www.therosensemble.com/ | https://grammiorizontos.com/