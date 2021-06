Διαδρομές: Ατομική έκθεση του Κρις Γιανάκου στην γκαλερί Citronne στον Πόρο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

"Αντι-δομή" από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ

1821, η γιορτή: Έκθεση του Χρήστου Μποκόρου στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

200 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό: Ομαδική έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Anew: Ομαδική έκθεση στο KȮREN process space

Anti-Structure / Αντι-Δομή: Ομαδική έκθεση στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ

Apotropaion: Ομαδική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο «16 Φωκίωνος Νέγρη»

Athens Photo World 2021: H μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στο σύγχρονο φωτορεπορτάζ επιστρέφει στην Αθήνα

Before the world has done its dirty job: Ατομική έκθεση του Peter Buggenhout στην Γκαλερί Bernier/Eliades

Children have the right not to remain silent: Ομαδική έκθεση στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Chronos: Ατομική έκθεση του Αντώνη Ντόνεφ στις Kalfayan Galleries

Gay Love in Pictures: Ομαδική έκθεση στον χώρο τέχνης «Το Οχτώ»

Portals | Πύλη: 59 καλλιτέχνες από 27 χώρες σε μια έκθεση στο πρώην Καπνεργοστάσιο

Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics στο Mουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Sterling Ruby: Έργα ζωγραφικής και κεραμικής στη γκαλερί Gagosian

Symbols & Iconic Ruins: 137 καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και θεωρητικοί παρουσιάζουν 110 έργα στο ΕΜΣΤ

Takis-Κόσμος σε Κίνηση: 46 έργα του διάσημου γλύπτη στο ΚΠΙΣΝ

The Greek Gift: Ομαδική έκθεση στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Ύδρα

The Museum of Repair: Ατομική έκθεση του Kader Attia στο State of Concept Athens

The drawing project: Ατομική έκθεση του Νίκου Κυριακόπουλου στον Πολιτιστικό Χώρο Macart

Verse II, H άνοιξη του Ζήνωνα/Spring paradox, 2020: Έκθεση της Ντιάννας Μαγκανιά στην αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή

Vintage: Ομαδική έκθεση στην γκαλερί ArteVisione

Έκθεση αφιερωμένη στον Δάντη στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ένα Ταξίδι: Ατομική έκθεση του Βαγγέλη Αγναντόπουλου στην Art 10 Gallery

Αίθουσα αναμονής: Ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη στη γκαλερί Αντωνοπούλου

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: Έκθεση για τον Αμερικανικό Φιλελληνισμό στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Αντωνάκος-Οροθετώντας το χρόνο: Ατομική έκθεση του Στήβεν Αντωνάκου στη Citronne Gallery

Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του: Ατομική έκθεση του Δανιήλ Παναγόπουλου στη Roma Gallery

Διαδρομές: Ατομική έκθεση του Κρις Γιανάκου στην γκαλερί Citronne στον Πόρο

Η γυναίκα στην Επανάσταση του 1821: Έκθεση από τη συλλογή του Μιχάλη και της Δήμητρας Βαρκαράκη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Η ευγένεια του απέριττου: Έκθεση αφιερωμένη στον Γιώργο Ρόρρη από το Μουσείο Γουλανδρή Άνδρου

Η μουσική απογειώνει: Επετειακή έκθεση του Μεγάρου Μουσικής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Θάλασσα όπως έρως: Ομαδική έκθεση στη γκαλερί Καψιώτη

Κάμιρος. Ένα πλοίο με πορτοκαλιά φουγάρα: 11 εικαστικοί εκθέτουν στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Μεταμφιέσεις»

Καθημερινοί Ήρωες: Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Λάβαρα: 200 χρόνια μετά - Διαδικτυακή έκθεση

Μεταξύ ουρανού και γης. Σύγχρονη Ιαπωνική Χαρακτική στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Ομοερωτισμός και Επανάσταση: Online έκθεση του Liviu Bulea, στο πλαίσιο του «#RevoltingBodies» του ATOPOS

Ορίζοντες του Βλέμματος: Έκθεση ζωγραφικής της Ελέσας Αντύπα στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της Κέρου σε μια έκθεση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, στην καρδιά της Αθήνας