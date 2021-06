Το νέο τμήμα podcast του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Podcast μυθοπλασίας, ποιητικά, αφηγηματικά, podcast κωμικά, θρίλερ, προσωπικά και τρυφερά παρουσιάζει το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο νέο τμήμα podcast που εγκαινιάζεται φέτος και φανερώνει τις εκλεκτικές συγγένειες του είδους με το σινεμά.

Το νέο τμήμα podcast περιλαμβάνει:

Διαγωνιστικό τμήμα με 23 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcast.

Εκτός Συναγωνισμού τμήμα με 13 ελληνόφωνα podcast.

Special Podcasting με δύο ξεχωριστά podcast από τις ΗΠΑ και τη Δανία, καθώς και ειδικά podcast του Φεστιβάλ αποκλειστικά για την 23η διοργάνωση.

Από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, χρήστες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μπορούν να ακούσουν δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας filmfestival.gr τα podcast, τα οποία πραγματοποιούν παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ το φεστιβάλ θα παρουσιάζει καθημερινά ολιγόλεπτα podcast που θα ενημερώνουν το κοινό για τις ταινίες, τις θεματικές και άλλα πολλά.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι από τα πρώτα Φεστιβάλ Κινηματογράφου στον κόσμο και το πρώτο στην Ευρώπη που εντάσσει στο πρόγραμμά του τα ηχητικά αρχεία που έχουν κατακτήσει τον πλανήτη. Τον Μάρτιο, το online 23ο ΦΝΘ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μια σειρά εργαστηρίων και μία ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών του podcast από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα εργαστήρια και η ανοιχτή συζήτηση είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube (http://youtube.com/filmfestivalgr).

Διαγωνιστικό τμήμα podcast

Cult δημιουργίες, ιστορίες μυστηρίου, ένα ταξίδι στο διάστημα, συζητήσεις για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, συναρπαστικές προσωπικότητες αποκαλύπτονται στα podcast του διαγωνιστικού τμήματος, το οποίο αποτελείται από 20 ελληνόφωνα και τρία αγγλόφωνα podcast που πρωτοπορούν σε μορφή και ύφος.

Τα podcast του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν ένα βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Καλλιόπη Αλπίτση, διευθύντρια του elculture.gr

Νάντια Δρακούλα, συγγραφέας, παραγωγός ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνική παραγωγός του Best Radio

Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης, συνεργάτης του pod.gr

Τα podcast του διαγωνιστικού τμήματος:

Female Pressure

Δημιουργός: Lenka Kocisova / Akkamiau, Παραγωγή: Lenka Kocisova / Akkamiau, Γλώσσα: Αγγλικά, Χώρα Παραγωγής: Γερμανία, Διάρκεια: 60΄

Στο Female Pressure μιλούν για τις εμπειρίες τους στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και των εικαστικών τεχνών τα μέλη του female:pressure, μιας διεθνούς διαδικτυακής βάσης δεδομένων και δικτύου γυναικών*, AFAB, transgender, transfeminine, transmasculine, intersex [+προαιρετικό φύλο], genderqueer, gender nonconforming, a-gender ή/και non-binary DJs, μουσικών, συνθετών, παραγωγών, εικαστικών καλλιτεχνών, agent, δημοσιογράφων και ερευνητών.

The Green Trees and the White Room

Δημιουργός: Giulia Osinski, Παραγωγή: Giulia Osinski, Γλώσσα: Αγγλικά, Χώρα παραγωγής: Σουηδία, Διάρκεια: 20΄

Αυτό το podcast μυθοπλασίας είναι εμπνευσμένο από τις σημειώσεις που κρατούσε η δημιουργός του στη διάρκεια μιας κατάθλιψης που βίωσε σε ηλικία 19 ετών, κατά τη μεταβατική περίοδο από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Ο εγκλεισμός που προκάλεσε ο κορωνοϊός τής θύμισε τον εγκλεισμό της την περίοδο της κατάθλιψής της. Με επίκεντρο τις μονότονες και επαναληπτικές σκέψεις, τη μουσική που άκουγε και το τραγούδι των πουλιών που ακουγόταν από το παράθυρό της, η δημιουργός παίρνει μια «συνέντευξη» από τον 19χρονο εαυτό της.

hotel terminus

Δημιουργοί: Μαριλού Βόμβολου, Κώστας Βόμβολος, Παραγωγή: Μαριλού Βόμβολου, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 24′

Πόσο γνωρίζουμε τους άλλους -οικείους, γνωστούς ή ξένους; Τι ξέρουμε για την εποχή που ανδρώθηκαν, για τον τρόπο που βιώσαν την παιδική ηλικία, για τους μύθους που τους συνόδευσαν; Ένα podcast που συγκεντρώνει μικρές, τυχαίες μνήμες που συγκροτούν ταυτότητα. Ή ίσως όχι. Ίσως απλά φανερώνει την προσωπική και συλλογική ρευστότητα που αποκαλούμε ιστορία μας.

Maid in Hell

Δημιουργοί: Line Fabricius – Anna Steen Hansen, Παραγωγή: The Why Foundation, Γλώσσα: Αγγλικά, Χώρα Παραγωγής: Δανία, Διάρκεια: 22΄

Το Maid In Hell δίνει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε μια τρομακτική και βάναυση μορφή σύγχρονης δουλείας. Ακολουθούμε τους υπαλλήλους μιας υπηρεσίας απασχόλησης, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα το επάγγελμα της οικιακής βοηθού, καθώς και τις γυναίκες που αγωνίζονται να βρουν τον δρόμο προς το σπίτι τους, έχοντας βιώσει σκληρές και μερικές φορές επικίνδυνες εμπειρίες. Παράλληλα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τρομερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες γυναίκες κάθε μέρα. Το podcast αποτελεί μια εκδοχή του ομώνυμου ντοκιμαντέρ του The Why Foundation. Αφήγηση: Kenneth Wright.

Meet the Makers

Δημιουργός: Δάφνη Καρνέζη, Παραγωγή: The Greek Podcast Project, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 20΄

Αυτό το αφηγηματικό podcast επισκέπτεται τα εργαστήρια ξεχωριστών τεχνιτών σε όλη την Ελλάδα και μαθαίνει για το παρελθόν και την παράδοση, αλλά και για το πώς οι μέθοδοί τους συνδέονται με το σύγχρονο design. Στο πρώτο επεισόδιο τρεις γενιές της οικογένειας Βενιζέλου ξετυλίγουν την ιστορία του εργαστηρίου βιεννέζικης ψάθας, που διατηρούν από το 1850.

Overview Effect: Προς Τα Άστρα Και Πίσω | Γνώση Σ’ Αυτόν Special Episode

Δημιουργός: Χρήστος Αθανασούλης, Παραγωγός: Χρήστος Αθανασούλης, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 21΄

Παρακολουθούμε το ταξίδι μιας αστροναύτη, από την απογείωση στο διάστημα, και πίσω στη Γη. Βιώνουμε τα δικά της βιώματα και νιώθουμε τα δικά της συναισθήματα. Ένα ντοκιμαντέρ με στοιχεία μυθοπλασίας ή μία μυθοπλασία με στοιχεία ντοκιμαντέρ. Ένα σπέσιαλ επεισόδιο του podcast Γνώση Σ’ Αυτόν.

Αγορομάνα

Δημιουργός: Αφροδιτη Μητσοπουλου, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 42΄

Η νέα μητέρα διαπιστώνει έκπληκτη ότι η κοινωνία έχει νίψει τας χείρας της και ο σύντροφός είναι στη δουλειά. Καλείται να ανταποκριθεί μόνη σε μία επίπονη και εντατική εργασία. Ανάμεσα στις κωμικοτραγικές καταστάσεις που βιώνει, η μαιευτική βία είναι απλώς μια ακόμη οδυνηρή υπενθύμιση της θέσης της.

Η Αδερφή Της Γιαγιάς Μου

Δημιουργός: Ελένη Καβούκη, Παραγωγή: Ελένη Καβούκη, Μανώλης Μανουσάκης / Figure of Sound Audio Creatives, Γλώσσα: Ελληνικά,

Xώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 49΄

Λάρισα, 27 Ιανουαρίου 2018. Η 88χρονη Άρτεμις Μπίτα, επιζήσασα του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, μιλά με την εγγονή της αδερφής της για τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της: τον πόλεμο που βίωσε παρά τη θέληση της, τη μετανάστευση στην Σοβιετική Ένωση και τέλος, την επιστροφή της στην πατρίδα.

Αναζητώντας Διέξοδο

Δημιουργός: Λία Κατσανά, Παραγωγή: Λία Κατσανά, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 34΄

Το «Αναζητώντας Διέξοδο» επιχειρεί να διερευνήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον χώρο των εξαρτήσεων. Μιλώντας με τους ψυχολόγους Σωτήρη Λαϊνά και Βασίλη Καλαμπαλίκη, το podcast αναζητά απαντήσεις σχετικά με την αύξηση της χρήσης ουσιών, την επίδραση των μέτρων σε εξαρτημένους και δομές, καθώς και λύσεις για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Η γιαγιά μου η Μάρω

Δημιουργός: Ευτυχία Ιωσηφίδου, Παραγωγός: Ευτυχία Ιωσηφίδου Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 27΄

«Η γιαγιά μου, η Μάρω», είναι ένα προσωπικό podcast τεκμηρίωσης για την απώλεια και τη μνήμη. Η μνήμη της Μάρως αναβιώνει από την εγγονή της, 17 χρόνια μετά το θάνατό της. Τι ξέρουμε πραγματικά για αυτούς που αγαπάμε; Πώς μπορούμε να τους περιγράψουμε χωρίς να τους βλέπουμε; Τι είναι αυτό που, τελικά, παραμένει ζωντανό; Το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται, δημιουργώντας μια αφήγηση για τους οικογενειακούς δεσμούς και την κληρονομιά, εξερευνώντας παράλληλα το θέμα της μνήμης με έναν πολύ προσωπικό τρόπο.

Γυναίκα από τη Βουλγαρία

Δημιουργός: Χριστίνα Καραβεζύρη, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 23΄

«… βάφω ένα γκρίζο χαρτί με πρόσωπα /και τους μιλώ /τα ζώα βγαίνουν σφαγμένα / και τρυφερά τυλίγονται στο χαρτί… / … η αποκλειστική διπλώνει το πλεκτό της/ “Πρέπει να στείλω τα λεφτά στη Βουλγαρία… /Αύριο η κόρη μου έχει γενέθλια…”

Ένας μονόλογος. Ένας διάλογος ανάμεσα σε φόβους, όνειρα… ανάμεσα σε αγαπημένους…»

Γυναικείοι Μπελάδες

Δημιουργός: Ελπίδα Γκρίλλα, Παραγωγή: Ελπίδα Γκρίλλα, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 24΄

Ελληνικό soft porn, crime, comedy podcast, στα χνάρια των Άρλεκιν και των πονηρών βιβλίων της δεκαετίας του ’80. Με ηρωίδες πάντα γυναίκες, οι ιστορίες της Ελπίδας Γκρίλλα εξελίσσονται σε πραγματικούς ή φανταστικούς κόσμους και ακουμπάνε τον έρωτα συνοδεία όπλου. Για τους λάτρεις του παλιακού σεξ και της επίθεσης με τακούνι.

διασπορά (η)

Δημιουργός: Womxn_gr, Παραγωγή: Womxn_gr, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα παραγωγής: Γαλλία, Διάρκεια: 57΄

Η διασπορά με γυναικείο πρόσημο. Πώς βιώνουν τη διασπορά οι γυναίκες από την Ελλάδα αλλά και από αλλού; Γιατί φεύγουμε από την Ελλάδα; Τι συναντάμε στη νέα χώρα; Τι μας λείπει από την Ελλάδα και πώς την βλέπουμε τώρα που δεν είμαστε εκεί; Μια επισκόπηση των βιωμάτων των γυναικών μέσα από τέσσερις συνεντεύξεις Ελληνίδων της διασποράς.

Εναλλάξ

Δημιουργοί: Δανάη Δημοπούλου και Ελπινίκη Παπαδοπούλου, Παραγωγή: Enallax, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 25΄

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ζεύγη αντίθετων μεταξύ τους δυνάμεων και από στερεοτυπικές αφηγήσεις, έρχεται ένα podcast που αποδομεί τις σημαντικές προσωπικότητες, παρουσιάζοντας τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους, καταρρίπτοντας τις στερεοτυπικές αφηγήσεις που τους πλαισιώνουν. Άλλωστε, όλα στην ζωή πάνε εναλλάξ!

Επείγον

Δημιουργός: Ομάδα Εν δυνάμει, Παραγωγή: Ελένη Δημοπούλου / Ομάδα Εν δυνάμει, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 36΄

Μια ομάδα ανθρώπων εγκλωβισμένη μέσα στο ηχητικό αρχείο. Ένα podcast που μεταμορφώθηκε σε φυλακή. Άνθρωποι-φωνές, σε συνεχή αλληλεπίδραση με τον ακροατή, εκμυστηρεύονται προβληματισμούς, φόβους και όνειρα, υπογραμμίζοντας τη βασική τους ανάγκη: να αποκτήσουν ξανά σώμα και υπόσταση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

Ες Τροφωνίου μεμάντευται

Δημιουργός: Άννα Στερεοπούλου, Παραγωγή: Άννα Στερεοπούλου, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 23΄

Το podcast αποτελεί τη δίγλωσση αφήγηση ενός ονείρου, που βασίζεται στις Εγκοιμήσεις που ασκούνταν στα αρχαία Ασκληπιεία. Αποτελείται από την Καταγραφή Ηχοπεριπάτου στη Λιβαδειά, στις Πηγές Έρκυνας (Κρύα) / Μαντείο Τροφωνίου, προς το κέντρο της πόλης και στόχος του είναι να προσφέρει μια ψυχο-ακουστική εμπειρία παρόμοια με αυτή στην οποία υποβαλλόταν ο εκάστοτε «Εγκοιμώμενος»-ασθενής.

Μπράητ Σάηντ

Δημιουργοί: Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα, Παραγωγή: Provocateur / Radcast, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 43΄

Οι χρόνιες παθήσεις αποτελούν δυστυχώς ακόμα και σήμερα ένα θέμα ταμπού. Οι stand-up comedians Ήρα Κατσούδα και Δήμητρα Νικητέα αποφάσισαν να κάνουν το «Μπράητ Σάηντ», ένα podcast με καλεσμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Με άνετο κλίμα και χιούμορ, χωρίς μοιρολατρίες και πεσιμισμούς, μιλούν ανοιχτά για τις ασθένειες, αναδεικνύουν τις δυσκολίες, αυτοσαρκάζονται και παρωδούν την ελληνική πραγματικότητα, κατεδαφίζοντας τα ταμπού που δυστυχώς ακόμα αντιμετωπίζουν. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση Κατά Πλάκας).

Πέτα την γαμημένη πανοπλία

Δημιουργός: Μάνος Παπαδάκης, Παραγωγή: Μάνος Παπαδάκης / SPiRTO PRODUCTIONS, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 25΄

Ο σκηνοθέτης Μάνος Παπαδάκης μοιράζεται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του για τις σχέσεις των ανδρών με τις γυναίκες και το πώς η πατριαρχία διαβρώνει την προσωπικότητά μας. Τα προβληματικά πρότυπα γύρω του, οι αντιφατικές πληροφορίες που δημιουργούσαν σύγχυση για τον ρόλο του ως νέου άνδρα, ο περίγυρος που έκανε αποδεκτές μόνο τις «μάτσο» συμπεριφορές και η ενήλικη ακούσια κακοποιητική συμπεριφορά προς τις γυναίκες είναι μερικά από τα θέματα που τον απασχολούν.

Πορτραίτα Αντικειμένων

Δημιουργοί: Αλέξανδρος Τσίτσος, Ισαβέλλα Κασιμάτη, Παραγωγή: Παναγιώτης Φαφούτης, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 43΄

Εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας, σε συνθήκη εγκλεισμού και ελλείψει ανθρώπινης επικοινωνίας, τα αντικείμενα άρχισαν να μιλούν. Από την ελληνική επαρχία μέχρι τα βάθη της Σιβηρίας, σε έναν πλανήτη που κάποτε έσφυζε από ζωή, ένα άρωμα, ένα λεξικό, ένα κομπολόι και ένα τσεκούρι αφηγούνται τις αναμνήσεις τους.

Πτήση 2311

Δημιουργός: Δήμος Βρύζας, Παραγωγή: Δήμος Βρύζας, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 26΄

Η πτήση 2311 είναι ένα «εναέριο», ηχητικό ταξίδι μυθοπλασίας, σε σενάριο Δήμου Βρύζα. Μέσα από μία σουρεαλιστική προσέγγιση βασισμένη σε ένα ρεαλιστικό ηχητικό περιβάλλον πτήσης, το podcast αντλεί έμπνευση από τις συνθήκες στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού και τοποθετεί τον ακροατή και την ακροάτρια σε ένα ταξίδι με αεροπλάνο, ακολουθώντας τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Σε θυμάμαι, χωρίς να ξέρω τ’ όνομά σου

Δημιουργός: Αντρέας Βάγιας, Παραγωγή: Αλέξης Αναστασιάδης / ARTCUT, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 24′

Ένας πρωινός καφές και ένας εσωτερικός μονόλογος, ο οποίος εξερευνά τη συνοριακή γραμμή μεταξύ της απώλειας και της παρουσίας, της λήθης και της ενθύμησης, της χαράς και του πόνου.

Σκιές πάνω από το Λονδίνο: Σταυροδρόμια και Συμφωνίες

Δημιουργός: SOUNDIS.GR, Παραγωγή: SOUNDIS.GR, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 22΄

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο του 1955, ο επιθεωρητής Γιούστας Μπόλτον, βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αναλαμβάνει τις μεταφυσικές υποθέσεις της Scotland Yard, με τη βοήθεια του ιδιοφυούς ανιψιού του, Ουέσλι Θατς. Η λογική και η παρατηρητικότητά τους θα πρέπει να υπερνικήσουν τον φόβο και τις δεισιδαιμονίες. Στο επεισόδιο «Σκιές πάνω από το Λονδίνο: Σταυροδρόμια και Συμφωνίες», ο διάσημος μουσικός Τζορτζ Χόρας Γουέμπ ζητάει τη βοήθεια του επιθεωρητή για να ομολογήσει ένα «έγκλημα» που διέπραξε πριν δεκαετίες και τη συμφωνία που έκανε με μια μυστηριώδη φιγούρα, η οποία τον βοήθησε να απογειώσει την καριέρα του. Ένα podcast μυθοπλασίας σε σενάριο Νικόδημου Τσαγκλή, μουσική Βασίλη Κουμεντάκου, αφήγηση Δημήτρη Ζωγραφάκη. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Ζωγραφάκης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Γιώργος Ψάλτου, Χρήστος Τριάντης, Πάνος Τσιροζίδης, Χάρης Χρονόπουλος.

Τα στάχυα του Ιουνίου

Δημιουργός: Θωμάς Σίδερης, Παραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ-ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 59΄

Δύο χωριά με κοινή μοίρα, που απέχουν μεταξύ τους 3.100 χιλιόμετρα, καθώς ο πληθυσμός τους σφαγιάστηκε την ίδια μέρα και ώρα από τους Ναζί. Οι παράλληλες ιστορίες του Διστόμου και του Οραντούρ, που έγιναν στόχος των Ες Ες στις 10 Ιουνίου 1944, όπως ξεδιπλώνονται μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που επέζησαν.

SPECIAL PODCASTING

Δύο ξεχωριστά podcast που εξερευνούν τα όρια του ντοκιμαντέρ και αναλύουν τον κόσμο του σινεμά παρουσιάζει το 23ο Φεστιβάλ στο νέο τμήμα Special Podcasting. Παράλληλα, το Φεστιβάλ θα παρουσιάζει καθημερινά τα δικά του podcast, με νέα, ταινίες και θεματικές της φετινής διοργάνωσης.

The Last Thing I Saw

Παρουσιαστής, παραγωγός, δημιουργός: Nicolas Rapold, Συμπαραγωγός νέου επεισοδίου: John Gaudio, Μουσική: The Minarets, Γλώσσα: Αγγλικά,

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Το The Last Thing I Saw τιμά την τέχνη του να συζητάς για ταινίες με κριτικούς, σκηνοθέτες και σινεφίλ. Ο κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος Nicolas Rapold φιλοξενεί εκλεκτούς καλεσμένους και μαζί ανακαλύπτουν ταινίες από την πλούσια παράδοση του κινηματογράφου, μιλούν για τις πιο πρόσφατες ταινίες που είδαμε στα φεστιβάλ, ενώ ανταλλάσσουν οξυδερκείς απόψεις για την κουλτούρα του σινεμά. Σε προηγούμενα επεισόδια ο δημιουργός είχε φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως οι: Amy Taubin, David Fincher, Manohla Dargis, Soraya Nadia McDonald, Oliver Stone, Richard Brody, Jessica Kiang, Molly Haskell, Christian Petzold, Michael Koresky και πολλοί άλλοι.



Solar Mamas



Δημιουργοί: Line Fabricius – Anna Steen Hansen, Παραγωγή: The Why Foundation, Γλώσσα: Αγγλικά, Χώρα Παραγωγής: Δανία, Διάρκεια: 22΄

Η Ραφέα είναι μια γυναίκα Βεδουίνος που ζει με τις τέσσερις κόρες της σε ένα από τα πιο φτωχά χωριά της Ιορδανίας. Της δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψει στην Ινδία και να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Ξυπόλυτο Κολέγιο», όπου αναλφάβητες μητέρες από ολόκληρο τον κόσμο εκπαιδεύονται επί έξι μήνες για να γίνουν μηχανικοί που εργάζονται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Θα καταφέρει να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης; Το podcast αποτελεί μια εκδοχή του ομώνυμου ντοκιμαντέρ του The Why Foundation.

PODCAST ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνολικά 13 podcast θα παρουσιαστούν Εκτός Συναγωνισμού στη διάρκεια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ιστορίες μνήμης, συναρπαστικές συνεντεύξεις, τέχνη και μυθοπλασία δημιουργούν ένα ενδιαφέρον ηχητικό ψηφιδωτό.

The Director‘s Cut

Δημιουργοί: Λάζαρος Κολαξής, Γιώργος Τόγιας, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 39΄

Ο Λάζαρος Κολαξής και ο Γιώργος Τόγιας, συζητούν για ταινίες με βάση μια θεματική ενότητα που αλλάζει κάθε 4 εβδομάδες. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο εγκαινιάζεται η καινούργια θεματική που αφορά τα «Ιδιαίτερα και Περίεργα Ντοκιμαντέρ», με τη σειρά ντοκιμαντέρ «How To with John Wilson», που προβλήθηκε στο αμερικάνικο δίκτυο του HBO.

Ο «αγώνας» μετά τη λήξη, με την Χριστίνα Βραχάλη: Μάκης Παπασημακόπουλος

Δημιουργός: Χριστίνα Βραχάλη, Παραγωγή: SOUNDIS.GR, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 38΄

Η Χριστίνα Βραχάλη μάς αποκαλύπτει το άλλο πρόσωπο του αθλητισμού, πίσω από τις διακρίσεις, τα πρωταθλήματα και τις βαθμολογίες. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάει με τον μουσικό, ραδιοφωνικό παραγωγό και podcaster Μάκη Παπασημακόπουλο, τον οποίο θαυμάζει για την ικανότητά του να παρουσιάζει την καθημερινότητα με μαγικό και μοναδικό τρόπο.

Από Ανατολικά



Δημιουργός: Ομάδα: Πες μου μια ιστορία, Παραγωγή: Local Stage – Μαρία Χατζηγιάννη, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 27΄

«Το είδες, το φαντάστηκες, το επινόησες; Το ίδιο κάνει», Οκτάβιο Πας. Οι αφηγήσεις αφορούν τις ιστορίες που έφεραν μαζί τους οι Μικρασιάτες. Ιστορίες σπαρακτικές. Ιστορίες απώλειας, ξεριζωμού, νοσταλγίας, έρωτα. Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ιστορία έχει γραφτεί. Οι ιστορίες συνεχίζονται. Οι ιστορίες αυτού του podcast είναι επινοημένες. Ή μήπως όχι;

Άσπρο ή μαύρο

Δημιουργός: Κωνσταντίνος Ζήσης, Παραγωγή: Καραμήτσος Κώστας / PlayGround Productions, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 22΄

Φιλία, αγάπη, έρωτας… Ένα παιχνίδι συμπτώσεων, μία παρέα που από τη μία στιγμή στην άλλη χάνεται. Όμως ό,τι είναι αληθινό συνεχίζει να ζει. Στη ζωή, έχεις την επιλογή να είσαι ή το πιόνι ή ο παίκτης. Ό,τι και αν επιλέξεις, φρόντισε να το ζήσεις.

Θεανώ

Δημιουργός: Σοφία Αντωνακάκη, Παραγωγή: Σοφία Αντωνακάκη, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 25΄

Η Θεανώ γεννήθηκε στο χωριό Μηλιώνας στην Πρέσπα του Νομού Φλώρινας και αφηγείται την προσωπική της ιστορία, όπως τη βίωσε απ’ τη στιγμή που έφυγε από το χωριό, μικρό παιδί ακόμη, λίγο πριν τη λήξη του Εμφυλίου, στα βουνά όπου διαδραματίστηκε η τελευταία φάση του.

Οι κάτοικοι της παλιάς Θεσσαλονίκης

Δημιουργός: Χρίστος Καλτσάς, Παραγωγή: Χρίστος Καλτσάς, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 20΄

Η Θεσσαλονίκη δεν σταματάει να μας εκπλήσσει με την πλούσια ιστορία της. Σε αυτό το podcast, που βασίζεται στο βιβλίο Οι κάτοικοι της παλιάς Θεσσαλονίκης, του Κώστα Τομανά (εκδόσεις Νησίδες), θα ακούσετε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες ανθρώπων από την παλιά Θεσσαλονίκη.

Οικογενειακές παρωδίες

Δημιουργός: ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου, Παραγωγή: ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 20΄

Η γυναίκα του Μάκη, η Λώλα, τον παρατάει την παραμονή του γάμου τους για έναν καμπούρη. Ο Μάκης, με τη βοήθεια της μάνας του και του κολλητού του, δανείζεται λεφτά και βάζει καμπούρα για να την ξανακερδίσει. Το σχέδιο δεν πηγαίνει όπως θα το ήθελε και μπλέκει ακόμη χειρότερα… Σε σενάριο Γεώργιου Κατσούλα, αφήγηση Δημήτρη Ζωγραφάκη. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Γεώργιος Κατσούλας, Αντιγόνη Καζαντζάκη, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Πάνος Τσιροζίδης, Σέμη Θεοδώρου.

Όλοι μιλούν για την περφόρμανς

Δημιουργοί: Θανάσης Χονδρός και Αλεξάνδρα Κατσιάνη , Παραγωγή: Οἴκοι, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 28΄

Ο Θανάσης Χονδρός και η Αλεξάνδρα Κατσιάνη, έχοντας ασχοληθεί επί χρόνια με την περφόρμανς, σχολιάζουν τις εξελίξεις του είδους και διατυπώνουν τις απόψεις τους.

Παραπληροφόρηση & Κορωνοϊός

Δημιουργός: Χρυσοβαλάντης-Μαργαρίτης Αννάογλου-Κουτσός, Παραγωγή: Χρυσοβαλάντης-Μαργαρίτης Αννάογλου-Κουτσός, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 21΄

Η παραπληροφόρηση είναι ένα φαινόμενο που έλαβε τεράστιες διαστάσεις με την εμφάνιση των social media. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ως πολίτες, για αυτό; Υπάρχουν τρόποι για την καταπολέμησή της; Αυτά και άλλα πολλά στο νέο podcast «Παραπληροφόρηση και Κορωνοϊός», με καλεσμένες την Αριάδνη Χαρπαντίδου και την Κατερίνα Τόσκου.

Πηνελόπης podcast

Δημιουργός: Γεωργία Σύκα, Παραγωγή: Γεωργία Σύκα, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 21΄

Η ιστορία της Πηνελόπης σήμερα ή η ιστορία μιας γυναίκας που αφηγείται τώρα τον κραδασμό της αναμονής, καθώς περιμένει τον Οδυσσέα της.

Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί, αυτοί οι υπερήρωες!

Δημιουργός: Αγγελική Νικολάρη, Παραγωγός: Γιώργος Μπουγιούκος, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 38΄

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης, αυτοί οι υπερήρωες που ενώνουν με μαγικό τρόπο τη μουσική και τον κόσμο, έρχονται να σώσουν με τις μουσικές τους επιλογές τον καραντινιασμένο λαό από τη βέβαιη πλήξη και τη μονοτονία, μιλώντας για τη μουσική βιομηχανία σήμερα.

Συλλογικό Σώμα και Αποκριάτικα Τραγούδια

Δημιουργός: Χρήστος Ποζίδης, Παραγωγή: Χρήστος Ποζίδης, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Διάρκεια: 26΄

Τα παραδοσιακά, αποκριάτικα τραγούδια του ελληνικού λαού ξεχωρίζουν για το εύθυμο και ερωτικό περιεχόμενό τους. Ωστόσο, στον πυρήνα τους, διαθέτουν μια διαφορετική, υπόγεια ιερότητα. Είναι -όπως τόσες καρναβαλικές μορφές και μοτίβα- φορείς μιας λαϊκής και χαρούμενης φιλοσοφίας, που σχετίζεται με το μεγάλο κοινοτικό σώμα του λαού.

Η τριλογία της σιωπής και η εμπειρία του κόσμου σαν παιχνίδι

Δημιουργός: Πέτρος Σατραζάνης, Παραγωγή: Πέτρος Σατραζάνης, Γλώσσα: Ελληνικά, Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο, Διάρκεια: 21΄

Ένα ποιητικό δοκίμιο με επίκεντρο τρεις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και τον μυστικό τους διάλογο με τη σκέψη του Κώστα Αξελού. Στην απαρχή του νέου αιώνα, ο άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με την εμπειρία του κόσμου εκ νέου. Ένας σκηνοθέτης κι ένας στοχαστής, στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, «συνομίλησαν» κοιτάζοντας ξανά τον κόσμο και τις πτυχές του.