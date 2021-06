A Quiet Place II: «Σπάει» τα ταμεία και δίνει ανάσα αισιοδοξίας στους κινηματογράφους

Μετά από λίγους μήνες λειτουργίας, οι κινηματογράφοι στην Αμερική αναπνέουν πλέον λίγο πιο εύκολα αφού το «A Quiet Place: Part II» (Ένα Ήσυχο Μέρος 2) της Paramount, έφτασε τα 57 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της εθνικής εορτής Memorial Day στις 31 Μαΐου.

Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό σημάδι ότι οι κινηματογράφοι επέστρεψαν δυναμικά μετά από ένα χρόνο αποχής λόγω της πανδημίας. Η επίδοση του «A Quiet Place II» είναι εντυπωσιακή και για ακόμα έναν λόγο.

Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, μία ταινία φέρνει στο box office ακριβώς τα έσοδα που υπολόγιζε ότι θα έφερνε υπό κανονικές συνθήκες, πριν δηλαδή ξεκινήσει πανδημία. Φυσικά, υπήρχαν καθυστερήσεις στο «σχέδιο» της παραγωγής, αφού κανονικα η δεύτερη ταινία της σειράς θρίλερ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2020. Όλα όμως πήγαν καλά απ’ ότι φαίνεται.

Η πρώτη ταινία τρόμου του franchise «A Quiet Place», το 2018 έφερε έσοδα 50 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του. Εν μέσω πανδημίας, λοιπόν το σίκουελ κατάφερε να ξεπεράσει την πρώτη ταινία!

Ο John Krasinski λοιπόν επέστρεψε για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια, με τους Emily Blunt, Noah Jupe και Millicent Simmonds να συνεχίζουν τους ρόλους τους και τον Djimon Hounsou με τον Cillian Murphy να ολοκληρώνουν το καστ και φάινεται ότι το έκανε με τεράστια επιτυχία. Το δεύτερο μέρος του «A Quiet Place» προβλήθηκε σε 3.726 κινηματογράφους.

Βέβαια και το budget ήταν κάπως διαφορετικό, αφού η πρώτη ταινία κόστισε μόλις 17 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η δεύτερη 61 εκατομύρια.

Στην Ελλάδα, το «Ήσυχο Μέρος 2» θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουνίου στα θερινά σινεμά.

Οι ταινίες που κάνουν πιο ελπιδοφόρο το «άνοιγμα» των κινηματογράφων

Η ταινία του John Krasinski βέβαια δεν είναι η μοναδική που γνώρισε επιτυχία τους τελευταίους μήνες. Η Cruella με την Έμα Στόουν πήγε επίσης πολύ καλά, αφού η Disney επέλεξε μία «υβριδική» στρατηγική. Η ταινία είναι διαθέσιμη για ενοικίαση στην ψηφιακή πλατφόρμα Disney Plus έναντι 30 δολαρίων, ενώ παίζεται και σε 3.892 κινηματογράφους.

Μάλιστα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους με έσοδα 26.5 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 4 μέρες προβολής, ένα πολύ καλό ποσό αν σκεφτούμε πόσο ανορθόδοξο θεωρείται το λανσάρισμά της.

Το Spiral της Lionsgate, μία επανέκδοση του «Saw» με πρωταγωνιστές τους Chris Rock και Samuel L. Jackson, κατέλαβε την τρίτη θέση με 2,77 εκατομμύρια αρχικών εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 20,3 μετά από 3 βδομάδες προβολής στους κινηματογράφους.

Το «Wrath of Man«, ένα θρίλερ δράσης που επανενώνει τον σκηνοθέτη Guy Ritchie με το αστέρι του «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» και του «Snatch», Jason Statham, κατέλαβε την τέταρτη θέση στο αμερικάνικο box office με 2,75 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ανεβάζει τα έσοδα του στα 22,8 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Raya and the Last Dragon» της Disney έφτασε στην πέμπτη θέση με 2,7 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των τετραήμερων διακοπών της αργίας στην Αμερική. Αυτό φέρνει το box office της ταινίας φαντασίας στα 51,6 εκατομμύρια δολάρια, στις 13 εβδομάδες προβολής της στα θέατρα.

Σε διεθνές επίπεδο, το «A Quiet Place Μέρος II» κέρδισε 22 εκατομμύρια δολάρια, με τα 14,9 εκατομμύρια από αυτά να προέρχονται από την Κίνα, όπου το θρίλερ βρέθηκε στην τρίτη θέση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ιταλία: Εξαφανισμένο χωριό που ενέπνευσε σειρά στο Netflix αναδύθηκε από το νερό μετά από δεκαετίες

Κινηματογράφοι και πανδημία

Παρόλο που οι κινηματογράφοι ελπίζουν να πάρουν μία ανάσα λόγω του καλοκαιριού, πολλές αλυσίδες κινηματογράφων σε όλο τον κόσμο, ακόμα παλεύουν να ξεπεράσουν την χρεοκοπία από την αναστολή λειτουργίας τους, λόγω της πανδημίας.

Στα διεθνή δεδομένα, τα στούντιο έχουν χρησιμοποιήσει την πανδημία για να πειραματιστούν με εναλλακτικές στρατηγικές προβολής των ταινιών. Αυτό οδήγησε τις περισσότερες εταιρείες, όπως η Disney, η Warner Bros και η Paramount, να σκέφτονται να συντομεύσουν την περίοδο προβολής των ταινιών στους κινηματογράφους. Αντί για 90 ημέρες, θέλουν να το μειώσουν σε 45 ημέρες. Επίσης, μένει να δούμε εάν η προβολή των ταινιών πρώτα σε ψηφιακές πλατφόρμες θα καταφέρει να βλάψει το box office.

Επιπλέον, ορισμένα μέρη του κόσμου εξακολουθούν να βρίσκονται σε lockdown ή δυσκολεύονται να περιορίσουν τον ιό. Αυτό το γεγονός σίγουρα θα στερήσει ένα μέρος από τα κέρδη των ταινιών.

Με πληροφορίες από το Variety