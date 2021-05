Εκδηλώσεις Online: 27 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 29-30/5

Μουσική

Συναυλία στο Ραδιόφωνο – Αθήνα 9.84

Ο Αθήνα 98,4 εστιάζει στον λόγο του ελληνικού τραγουδιού και παρουσιάζει με ήχο και εικόνα 11 ραδιοφωνικές/online συναυλίες που δημιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτό το αφιέρωμα Στην έβδομη συναυλία αυτής της σειράς, την Κυριακή 30 Μαΐου, στις 21:00, η «Η Ποίηση των Συγκροτημάτων». H Μαρία Παπαγεωργίου και ο Φώτης Σιώτας πραγματοποιούν ένα αφιέρωμα στις μουσικές παρέες, τις μουσικές κολεκτίβες και τα συγκροτήματα. Στο τσέλο η Σοφία Ευκλείδου.

Κυριακή 30/5 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

For Ever Mozart – Christmas Theater Online

Μια συναυλία της Βιενέζικης Συμφωνικής Ορχήστρας της Κρατικής Ραδιοφωνίας της Αυστρίας, αφιερωμένη στον Αυστριακό συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ έρχεται από το Christmas Theater on line, 28-31 Μαΐου, μέσω viva.gr. Οι διάσημες μελωδίες του Μότσαρτ μπλέκονται με την σόουλ και την τζαζ, με την ροκ αλλά και την έθνικ μουσική σε μια μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των Ντι Ντι Μπριτζγουότερ και Ίαν Άντερσον των Τζέθρο Ταλ. Μουσική Διεύθυνση: Andrey Boreyko.

Σάββατο 29/5 – Κυριακή 30/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Μουσικοί της Καμεράτας – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μία από τις διασημότερες συνθέσεις του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν,τη Συμφωνία αρ. 6 σε φα μείζονα, έργο 68, γνωστή και ως «Ποιμενική», έναν μεγαλειώδη ύμνο του κορυφαίου γερμανού συνθέτη στη δύναμη της φύσης, παρουσιάζουν online οι Μουσικοί της Καμεράτας–Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και ο μαέστρος τους Γιώργος Πέτρου σε όργανα εποχής. Η συναυλία θα μεταδοθεί σε δωρεάν streaming στο πλαίσιο Megaron Online από το site, το fb και το κανάλι του Μεγάρου στο YouTube.

Διαθέσιμη έως 28/7

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σταύρος Κόλλιας – ΠΣΚΗ

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 21:00, online ρεσιτάλ πιάνου με τον Σταύρο Κόλλια. Μια ιδιότυπη μουσική προσέγγιση. Ο πιανίστας, Σταύρος Κόλλιας, ερμηνεύει σύγχρονους Ιάπωνες συνθέτες. Τoshio Hosokawa Toru Takemitsu, Karen Tanaka, Toshi Ichiyanagi, Ryuichi Sakamoto και Shigeru Umebayashi. Αφήγηση: Ελένη Μουσταϊρα.

Σάββατο 29/5 | 21:00

Διαθέσιμη on demand έως τις 3/6

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Αλεξάνδρα Κόνιακ – On demand

Η Αλεξάνδρα Κόνιακ μας προσκαλεί στην πρώτη μεγάλη διαδικτυακή της συναυλία, η οποία θα είναι διαθέσιμη on demand από το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 21:00, έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου, στις 24:00. Θα μας παρουσιάσει το νέο της single «Μόνο εσένα», που κυκλοφορεί μέσα Μαΐου από την Cobalt Music, θα μας θυμίσει μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια της μέχρι τώρα δισκογραφίας της και φυσικά τις διασκευές και το πρόγραμμα που μας χαρίζει επί σκηνής τα τελευταία χρόνια.

Σάββατο 29/5 | 21:00

Διαθέσιμη έως 31/5 στις 24:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ρεσιτάλ Πιάνου – Εθνική Λυρική Σκηνή

Τρία μοναδικά ρεσιτάλ πιάνου με τους διακεκριμένους σολίστ Δημήτρη Δημόπουλο, Ελισάβετ Κουναλάκη και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου φέρνουν τον συναρπαστικό πιανιστικό κόσμο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στην GNO TV από τις 15 Μαΐου 2021. Τα ρεσιτάλ πιάνου βιντεοσκοπήθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τα ρεσιτάλ εδώ.

Ηρώ: Rose Tattoo – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει από το Σάββατο 15 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου, για on demand προβολές, online συναυλία της Ηρούς. Η Ηρώ σε μια εμφάνιση από εκείνες που την αγαπήσαμε. Με τραγούδια που επέλεξε η Όλγα Λασκαράτου. Τραγούδια γνωστά, άγνωστα, δύσκολα αλλά και απλά, όλα χώρεσαν σε μιάμιση ώρα.

Διαθέσιμη έως 31/5

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Athens Technopolis Jazz Festival 2021

H Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μας καλεί σε μία νέα hybrid εκδοχή του μακροβιότερου μουσικού θεσμού της πόλης, του Athens Technopolis Jazz Festival 2021, που θα πραγματοποιηθεί 28-30 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 κορυφαίες μπάντες από 10 χώρες, crossover ρεπερτόριο, διαφορετικά και αναπάντεχα είδη τζαζ και πολλές μουσικές εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

28-30 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Music Escapades: In Orbit v.2

Το φεστιβάλ Music Escapades: In Orbit επιστρέφει τον Μάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 28-30 Μαΐου, καλύπτοντας ένα ακόμα πιο ευρύ φάσμα ρυθμών και ήχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτέχνες της electro, της rock και της hip hop σκηνής, αφιερώνοντας από μία μέρα σε κάθε είδος και τους εκπροσώπους του. Σάββατο 29/5: Kid Moxie & Die Arkitekt presenting Temple, Rsn & The Electric Quartet ft. Mc Yinka, Strawberry Pills, Matina Sous Peau. Κυριακή 30/5: Puta Volcano, The Steams, The Big Nose Attack, Vagina Lips.

Σάββατο 29/5 – Κυριακή 30/5

Ώρα: 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις συναυλίες εδώ.

1ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου

Το νεοσύστατο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 29 έως τις 30 Μαΐου και θα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

28-30 Μαΐου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

76o Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής «Άνοιξη της Πράγας» – 2021

Η ετήσια μουσική εκδήλωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, «Άνοιξη της Πράγας», ένα από τα ιστορικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής στον κόσμο, επιστρέφει online, 12 Μαΐου με 3 Ιουνίου 2021. Φέτος το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας επέλεξε από το πρόγραμμα 4 συναυλίες, οι οποίες θα φέρουν κοντά τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και θα μεταδοθούν απευθείας από τη σελίδα του στο facebook. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 26 Μαΐου τη συναυλία «Ντεμπούτο της «Άνοιξης της Πράγας» σε μουσική διεύθυνση František Macek.

Τετάρτη 26/5 στις 21:00

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 1 μήνα.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ.

7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου στην Ελλάδα 2021

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν, 7 Μαΐου με 20 Ιουνίου, το 7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας iicateneonline.gr. Το φεστιβάλ ακολουθεί το παραδοσιακό «ζωντανό» σχήμα προτείνοντας κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ταινία, διαθέσιμη στον «θεατή» με μια απλή και δωρεάν εγγραφή, που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι πέντε ταινίες του φεστιβάλ ολοκληρώνονται με τα βίντεο της πρωτοβουλίας Fare Cinema, που στόχο έχει να παρουσιάσει την Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία μέσω masterclass και διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την κινηματογραφική δημιουργία.

7 Μαΐου – 20 Ιουνίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«One to the Others» [«TRANS (mes enlla)»] – Schaubühne Berlin

H Schaubühne Berlin παρουσιάζει την Τετάρτη 26 Μαΐου, στις 18:00, το ντοκιμαντέρ του Stéphane Mercurio «One to the Others» για την παράσταση «TRANS (mes enlla)» του Didier Ruiz. Επτά άνθρωποι, διαφορετικού φύλου, ηλικίας και καταγωγής, συναντιούνται επί σκηνής έχοντας ως κοινό στοιχείο το γεγονός ότι δεν γεννήθηκαν στο σώμα με το οποίο αισθάνονται άνετα και δεν ταυτίζονται με την ταυτότητα του άντρα ή της γυναίκας που τους επιβλήθηκε από άλλους. Ο σκηνοθέτης ακολουθεί τον θίασο κατά τη διάρκεια των προβών τους.

Διαθέσιμη έως 29/5 στις 18:00

Δωρεάν

Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 30 Ιουνίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

«Μια Μικρή Ελλάδα» – viva.gr

H ταινία «Μια Μικρή Ελλάδα», ένα μοντέλο δημιουργίας εξ’ αποστάσεως που επινόησε και εκτέλεσε ο σκηνοθέτης και συνθέτης Κώστας Γάκης κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορωνοϊού, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω viva.gr, έως 30 Ιουνίου. Κάθε μέλος της ομάδας συνέβαλε με ιστορίες, μαρτυρίες, αφηγήσεις και ποιήματα από την περιοχή της καταγωγής του και από το δικό του απόθεμα μνήμης.

Διαθέσιμη έως 30/6

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 10 Ιουνίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 30 Ιουλίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 15 Ιουλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 24 Ιουνίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Platforms Project Net 2021

Η διεθνής έκθεση Platforms Project για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης. Το Platforms Project Net 2021 θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων, μέσα από μια ψηφιακή έκθεση ενώ ο θεατής θα μπορεί να ζήσει μια νέα εμπειρία μπαίνοντας στη σελίδα του Platforms Project για 15 μέρες, από τις 27 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2021. Στο Platforms Project Οnline θα παρουσιάσουν 68 πλατφόρμες από 28 χώρες.

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις εδώ.

«Ψηφιακό Μουσείο Comics»

Το πρώτο ψηφιακό Μουσείο Comics στην Ελλάδα είναι γεγονός και μας καλεί μέσα από την ιστοσελίδα του να περιηγηθούμε στις ψηφιακές του γκαλερί, να μάθουμε τα πάντα για τις εκθέσεις, το ιστορικό αρχείο και την ομάδα που φέρνει την μαγεία των comics στις οθόνες μας. Σκοπός είναι η ανάδειξη της 9ης τέχνης ως σημαντικής παρακαταθήκης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί και να γίνει προσβάσιμη σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις