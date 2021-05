Ο life coach Μανώλης Ισχάκης, μάς εξηγεί πώς θα κάνουμε «restart» στη ζωή μας

Ο Μανώλης Ισχάκης είναι ιδρυτής της μεθόδου Holistic Result Transformational Coaching ® και εδώ και μερικά χρόνια δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Η πανδημία τον έφερε ξανά στη γενέτειρά του, την Αθήνα, όπου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συνεχίζει να καλύπτει τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό και ταυτόχρονα διευρύνει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα του, κάτι που ήταν πάντα στα σχέδιά του.

Η μέθοδός του είναι πολυδιάστατη και μοναδική καθώς αντλεί και συνδυάζει γνώσεις από τη σύγχρονη θετική ψυχολογία, το NLP (Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός), την κβαντική φυσική, τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία. Μέσω αυτής έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενεργοποιήσουν τον εγκέφαλό τους και να δημιουργήσουν εξαιρετική επιτυχία στη ζωή τους.

«Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία®». Ένα βιωματικό σεμινάριο για μια νέα αρχή στη ζωή μας. Θέλετε να μας πείτε με λίγα λόγια τι θα περιλαμβάνει το 3ήμερο αυτό σεμινάριo;

Το Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη… ΕΠΑΝΕΚΚΚΙΝΗΣΗ! Μέσα σε μόλις 3 ημέρες, δείχνω στους ανθρώπους πώς να «σπάσουν» τα περιοριστικά τους μοτίβα, να αποδεσμευτούν από τους συναισθηματικούς «γάντζους» του παρελθόντος που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν ότι έχουν και να ζήσουν πραγματικά ελεύθεροι.

Όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο που νιώθεις απογοητευμένος με τη ζωή σου με αποτέλεσμα να τα βλέπεις όλα γύρω σου μάταια, πόσο εύκολο είναι στην πράξη να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα;

Είναι τόσο εύκολο αλλά είναι και τόσο δύσκολο… Τι εννοώ; Εννοώ ότι, αν κάποιος πραγματικά και με όλο του το είναι θέλει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τότε είναι πολύ εύκολο να το κάνει, αρκεί να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα και μέθοδο. Αν όμως δεν το θέλει και τόσο ή αμφιταλαντεύεται, τότε μπορεί να τον δυσκολέψει.

Πώς μπορείς να κάνεις επανεκκίνηση;

Ξέρεις, δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα ή χάπια. Η επανεκκίνηση είναι κάτι απόλυτα εφικτό και απόλυτα επιτεύξιμο. Και με τα κατάλληλα βήματα είναι δεδομένη. Αυτό που ποτέ δεν θα είναι δεδομένο, είναι αν κάποιος θέλει πραγματικά να κάνει επανεκκίνηση.

Το «κλειδί» για την επανεκκίνηση είναι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι την έχει ανάγκη. Μόλις έρθει αυτή η συνειδητοποίηση, τότε απλά γυρίζουμε το «κλειδί».

Υπάρχει κάτι θετικό όταν έχεις βρεθεί στο σημείο 0, στο σημείο που δεν βρίσκεις για πολλά πράγματα νόημα στη ζωή;

Ναι και είναι μάλιστα και εκπληκτικό. Έχω βρεθεί στο σημείο 0 αρκετές φορές στη ζωή μου μέχρι να πετύχω. Το εκπληκτικά θετικό που υπάρχει μόνο στο σημείο 0 είναι ότι από εκεί, αν κάποιος βάλει στην άκρη για λίγο το συναίσθημα που τον καταπιέζει, μπορεί να δει τις απεριόριστες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά του. Ζούμε σε έναν κόσμο πολικότητας… Αν δεν έχει λοιπόν κάτι άλλο να χάσει, έχει μόνο να κερδίσει. Αρκεί να το παρατηρήσει.

Ποιο είναι το πρώτο βήμα «κλειδί» για να ξεκινήσει κάποιος την επανεκκίνηση στη ζωή του;

Το «κλειδί» για την επανεκκίνηση είναι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι την έχει ανάγκη. Μόλις έρθει αυτή η συνειδητοποίηση, τότε απλά γυρίζουμε το «κλειδί».

Σε όλους εκείνους που αισθάνονται αμφιβολία, ανασφάλεια και φόβο για να τολμήσουν μία νέα αρχή τι θα λέγατε;

Θα τους έκανα μια και μόνο ερώτηση γιατί από τη δική τους απάντηση εξαρτάται αν θα συνεχίσουν να βιώνουν όλα αυτά τα συναισθήματα. Και η ερώτηση είναι: Αν υπήρχε ένας τρόπος, τόσο φυσικός όσο η δημιουργία ενός φαγητού, να μετατρέψουν την αμφιβολία σε απόλυτη βεβαιότητα, την ανασφάλεια σε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τον φόβο σε τόλμη και ενθουσιασμό και να ζουν την κάθε μέρα τους έτσι, θα τον επέλεγαν;

Διανύουμε μία περίοδο που ετοιμαζόμαστε γενικά για μια νέα αρχή με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων εξαιτίας της πανδημίας. Με ποιον τρόπο το σεμινάριο θα μας βοηθήσει για μια πιο ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες μιας ολόκληρης χρονιάς;

Η αλήθεια είναι πως είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα όλοι έχουμε επηρεαστεί με κάποιο τρόπο από όσα συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο. Πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα και τα κάναμε ίσως και ασυνείδητα, όπως το να βγούμε να πάμε μια βόλτα με φίλους ή μια χειραψία ή μια συζήτηση χωρίς μάσκες, πλέον έχουν γίνει θέματα προς διεκδίκηση. Και καθώς βγαίνουμε σιγά σιγά από όλη αυτή την κατάσταση, στο Restart μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε καθαρά και από την καλύτερη θέση, τον ίδιο μας τον εαυτό. Να ξεφορτωθούμε όλα τα συναισθηματικά μοτίβα που μέχρι σήμερα μας κράτησαν μακριά από την εξέλιξή μας και να μπούμε στη ζωή συναισθηματικά ελεύθεροι.

Τι έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας στην εποχή μας και όλο και περισσότεροι έχουν ανάγκη το coaching για την προσωπική αλλά και την επαγγελματική τους ζωή;

Θα σου πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως… Και ο Σωκράτης coaching έκανε στους μαθητές του. Οι άνθρωποι πάντα είχαν ανάγκη από καθοδήγηση, όχι μόνο για την επίλυση των καθημερινών τους προκλήσεων , αλλά και για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στη ζωή τους. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τώρα αρχίζουν και το συνειδητοποιούν… όπως στο παράδειγμα που είπα νωρίτερα με τις διακοπές. Βλέπουν γύρω τους ανθρώπους να πετυχαίνουν, να αλλάζουν τη ζωή τους, να δημιουργούν και συνειδητοποιούν ότι είναι και η δική τους σειρά να πάρουν όσα μέχρι σήμερα δεν είχαν διεκδικήσει από τη ζωή.

Εσείς είστε ιδρυτής της μεθόδου Holistic Result Coaching®. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η μέθοδος;

Το HRC περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης προς την Ηγεσία και την Εξαιρετική Επιτυχία. Συγκεκριμένα, δουλεύουμε αρχικά με τους ασκούμενους πάνω στη Γλώσσα με την οποία επικοινωνεί ο ασυνείδητος νους. Στη συνέχεια, «καθαρίζουμε» το συναισθηματικό παρελθόν και δημιουργούμε τις βάσεις για την εγκατάσταση του Ιδανικού Εαυτού που ο καθένας μας έχει και μένει να γνωρίσει. Στη συνέχεια αποκωδικοποιούμε συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου για υψηλές αποδόσεις και ολοκληρώνουμε με συγκεκριμένα projects και δράσεις παγίωσης της νέας αυτής πραγματικότητας μας. Όλο αυτό το μοναδικό ταξίδι ξεκινά μέσα από το βιωματικό σεμινάριο Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία®.

Σχετικά με τον Μανώλη Ισχάκη

Ο Μανώλης Ισχάκης έχει πιστοποιηθεί από το American board of NLΡ ως Master Practitioner of NLP, Time Line Therapy και Υπνοθεραπείας. Επίσης έχει πιστοποιηθεί από τη Think ως Advanced Practitioner Of Theta healing, manifesting & abundance, intuitive anatomy, global relationship, DNA 3. Επίσης, είναι practitioner κβαντικής θεραπείας. Έχει δημιουργήσει το δικό του σύστημα το NLP WYS Life Coaching.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.manolisischakis.gr/ ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected].