Θέατρο Online: 31 προτάσεις με παραστάσεις για το Σαββατοκύριακο 15-16/5

«Ο Ταχυδρόμος του Νερούδα» – Olympia Culture

Η Olympia Culture, παρουσιάζει στη σκηνή, σε online streaming, τον «Ταχυδρόμο του Νερούδα», σε σκηνοθεσία Michael Seibel, 15 και 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι βασισμένη στο λογοτεχνικό μυθιστόρημα του Χιλιανού συγγραφέα Αντόνιο Σκαρμέτα. Στη Χιλή της δεκαετίας του ’60 και συγκεκριμένα στην κοινότητα του νησιού Isla Negra, ο Πάμπλο Νερούδα, διαμένει εξόριστος, ενώ ο νεαρός Μάριο επιθυμεί να ξεφύγει από τη μικρή του περιοριστική κοινωνία και να χαράξει το δικό του δρόμο. Η μοίρα τον θέτει προσωπικό ταχυδρόμο του ποιητή.

Σάββατο 15/5 – Κυριακή 16/5

Ώρα: 20:00

Εισιτήριο: 14€

«Η Αυλή των Θαυμάτων» – viva,gr

Το αριστούργημα του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η Αυλή των Θαυμάτων», όπως παρουσιάστηκε στο Θέατρο Βεάκη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, έρχεται για on demand προβολές, 14-16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Σε μία αυλή του Βύρωνα τη δεκαετία του 1950 ζωντανεύουν ιστορίες, μυστικά, όνειρα και πάθη ανάμεσα στους απλούς και εμβληματικούς χαρακτήρες του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Παίζουν: Μάρθα Βούρτση, Φιλαρέτη Κομνηνού, Κώστας Τσιάνος, Γιώργος Παρτσαλάκης, Τάσος Χαλκιάς, Ελένη Κούρκουλα, Μαρίνα Ψάλτη, Βάσω Γουλιελμάκη, Φάνης Μουρατίδης κ.α.

Διαθέσιμη online έως 16/5

Εισιτήριο: 10€

«Αβελάρδος και Ελοΐζα» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 10 Μαΐου, στις 21:00, με το «Αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Η ιστορία πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία μίας μητέρας-της ηρωίδας-που από λάθος της ένα βράδυ, προκάλεσε τον θάνατο της κόρης της που ήταν σε βρεφική ηλικία. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας, Νεκταρία Γιαννουδάκη.

Διαθέσιμο online έως 17/5

Δωρεάν

«Μεταξία» – Θέαμα: Συμπεριληπτικό Θέατρο

Η παράσταση «Μεταξία» του Κώστα Λάκη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου, έρχεται, για on demand προβολές, 3-16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι διαθέσιμη με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ελληνικούς υπότιτλους και ακουστική περιγραφή. Η Μεταξία, ζωντανεύει κάθε λεπτομέρεια από τον πρόωρο χαμό της παιδικής της αθωότητας και αναζητά τη διέξοδο από τον δικό της, προσωπικό εγκλεισμό. Για να λυτρωθεί, ξέρει ότι πρέπει να αποδεχτεί η ίδια ό,τι της έχει συμβεί, τις πράξεις της, καθώς και τις πράξεις των άλλων. Παίζουν: Έλη Δρίβα.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: Από 10€

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»… Διαθέσιμη έως 16/5 μέσω viva.gr.

Εισιτήριο: 3€

«Το Παγκάκι» – viva.gr

Ο μονόλογος του Ζάχου Βασιλείου «Το Παγκάκι», σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, 3-15 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ένας άστεγος νοσταλγεί, φιλοσοφεί, συγχωρεί, γελάει, κλαίει, χαίρεται, λυπάται, απορεί, αναρωτιέται, προσδοκά.

Διαθέσιμη έως 15 Μαΐου

Εισιτήριο: 7€

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

«Θείος Βάνιας» – Θέατρο Μπρόντγουαιη

Η παράσταση «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 10-16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Στη αδιασάλευτη επαρχιακή ζωή της Ρωσίας των αρχών του προηγούμενου αιώνα, τίποτα δεν συμβαίνει. Όλα κινούνται αργά, όλα είναι πνιγηρά, η καθημερινότητα του μόχθου δεν αφήνει περιθώρια σε διεξόδους χαράς. Μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η «εισβολή».

Διαθέσιμη έως 16 Μαΐου

Εισιτήριο: 6€

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις online

Mary Stuart – Deutsches Theater Berlin

Το Deutsches Theater Berlin παρουσιάζει το Σάββατο 15 Μαΐου, στις 21:00, την παράσταση «Μαρία Στιούαρτ» του Φρίντριχ Σίλερ, με αγγλικούς υπότιτλους, σε σκηνοθεσία Anne Lenk. Δραπετεύοντας από τη χώρα της, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της, η καθολική βασίλισσα Μαρία Στιούαρτ ζητάει πολιτικό άσυλο από την ξαδέρφη της Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας. Ωστόσο, οι διεκδικήσεις της στον αγγλικό θρόνο θα την οδηγήσουν στη φυλακή. Παίζουν: Franziska Machens, Julia Windischbauer κ.α.

Σάββατο 15/5 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν| Με αγγλικούς υπότιτλους

«Περιμένοντας τον Γκοντό» – The New Group Off Stage

To The New Group Off Stage παρουσιάζει, από την Παρακσευή 7 Μαΐου, στις 02:00 π.μ., για on demand προβολές, την παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Scott Elliott, με τους Ίθαν Χοκ και Τζον Λεγκουιζάμο στον ρόλο του Βλάντιμιρ και Έστραγκον αντίστοιχα. Ένας συνδυασμός θεάτρου και κινηματογράφου, πιστή υλοποίηση του κλασικού αριστουργήματος και πειραματική εξερεύνηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης ταυτόχρονα.

Εισιτήριο: 19.99$, 24.99$

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

«Δες, άκου, σκέψου και φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Τον Μάιο συνεχίζεται η σειρά «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» από το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για μία σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να περιγράψουν με δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Τον Μάιο αποκρυπτογραφούμε σύμβολα που εμφανίζονται συχνά στα παραμύθια και πλάθουμε φανταστικές βιογραφίες αγαπημένων ηρώων. Ιδέα, σκηνοθεσία, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου.

Σάββατο 15/5 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 15 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

Cats – The Show Must Go On

Το αριστουργηματικό μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, «The Cats», όπως πρωτοπαρουσιάστηκε στο West Ends, το 1981, με ένα εξαιρετικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Elaine Paige και Sir John Mills, είναι διαθέσιμο, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, από την Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) και για 48 ώρες. Βασισμένο στη συλλογή ποιημάτων του Τ. Σ. Έλιοτ «Το εγχειρίδιο πρακτικής γατικής του γερο-Πόσουμ» (1939), το μιούζικαλ ακολουθεί μιακοινότητα αιλουροειδών τα οποία συγκεντρώνονται για να πραγματοποιήσουν τον ετήσιο χορό τωνJellicle Cats.

Διαθέσιμη έως 16/5 στις 21:00

Δωρεάν

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr.

Όπερα

«Σατανερί» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η ξεκαρδιστική οπερέτα «Σατανερί» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2021, , σε μουσική διεύθυνση και αποκατάσταση μουσικού υλικού Χαράλαμπου Γωγιού και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη και Δημήτρη Δημόπουλου. Ο Ανδρέας, απογοητευμένος από την κατάντια που τον έχει ρίξει η τιμιότητά του, ζητά από τον Σατανά να έρθει και να τον πάρει… όπως και γίνεται! Για να πειστεί ο Σατανάς πως ο Ανδρέας θα είναι όντως πιστός ακόλουθός του, τον οδηγεί πρώτα στον Παράδεισο, ώστε να κρίνει ο ίδιος τι προτιμά.

Διαθέσιμη έως 15/6

Δωρεάν

Παραστάσεις στη GNO TV

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 15 Μαΐου το ντοκιμαντέρ «The Audition», σε σκηνοθεσία Susan Froemke όπου παρακολουθούμε νεαρούς τραγουδιστές όπερας, στα παρασκήνια του Metropolitan Opera’s National Council Auditions, να αγωνίζονται για την ευκαιρία να τραγουδήσουν στη σκηνή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης. Ακολουθεί την Κυριακή 16 Μαΐου η όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε μουσική διεύθυνση Michele Mariotti και σκηνοθεσία Bartlett Sher.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 15 Μαΐου, στις 20:00, την όπερα «Λα Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση Giacomo Sagripanti και σκηνοθεσία Simon Stone. Ακολουθεί την Κυριακή 16 Μαΐου, στις 20:00, την όπερα «Das Verratene Meer» του Hans Werner Henze, σε μουσική διεύθυνση Simone Young και σκηνοθεσία Jossi Wieler και Sergio Morabito.

Σάββατο 15/5 – Κυριακή 16/5

Ώρες: 20:00

Απαιτείται εγγραφή

Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από την Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 20:00, έως τις 13 Αυγούστου 2021, την όπερα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς «Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ». Μια παραγωγή του Birmingham Opera Company, σε μουσική διεύθυνση Alpesh Chauhan και σκηνοθεσία Graham Vick. Μια βαριεστημένη, δυστυχισμένη, νεαρή παντρεμένη γυναίκα ονειρεύεται τον έρωτα και το νέο ξεκίνημα κάπου μακριά. Παίζουν: Chrystal E Williams, Eric Greene, Joshua Stewart, Brenden Gunnell κ.α.

Διαθέσιμη έως 13/8

Δωρεάν

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

Ghost Light – Christmas Theater On Line

Η Κρατική Όπερα του Αμβούργου με το μπαλέτο της έρχονται στο Christmas Theater On Line, 14-17 Μαΐου. Ο χορογράφος Τζον Νοϋμάγερ παρουσιάζει μια χορογραφία αφιερωμένη στην εποχή που ζούμε. Το έργο «Ghost Light» είναι μια απάντηση στην κοινωνική απόσταση που απαιτείται σήμερα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στην παράσταση γίνονται αναφορές στους πρωταγωνιστές διάσημων παραστάσεων χορού που περιμένουν να ξαναγεννηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σάββατο 15/5 – Κυριακή 16/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

«Ζιζέλ» – Christmas Theater Online

Η παράσταση μπαλέτου «Ζιζέλ», από το μπαλέτο και την ορχήστρα του Θεάτρου Μαριίνσκι, σε μουσική Αντόλφ Αντάμ και χορογραφία των Ζαν Κοραλί, Ζιλ Περό και Μαριούς Πετιπά έρχεται, 14-17 Μαΐου, στο Christmas Theater Online, με πρωταγωνίστρια την διάσημη πρίμα μπαλαρίνα Ντιάνα Βισνιέβα. Η Ζιζέλ είναι μια νεαρή χωριατοπούλα, που ερωτεύεται τον αριστοκράτη Άλμπρεχτ, αγνοώντας την πραγματική καταγωγή του.

Σάββατο 15/5 – Κυριακή 16/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Spring Gala Film – New York City Ballet

To New York City Ballet διαθέτει, από την Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 03:00 π.μ. έως τις 20 Μαΐου, ένα νέο φιλμ της Σοφία Κόπολα, στο πλαίσιο του φετινού ανοιξιάτικου γκαλά του θιάσου. Το φιλμ της δημοφιλούς σκηνοθέτιδας θα περιλαμβάνει ερμηνεία πέντε χορευτικών έργων από τα μέλη του θιάσου.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Before the Interval – The Show must go on

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Before the Interval» του Luca Silvestrini. Οι χορευτές – χορογράφοι Christopher Akrill, Jonathan Goddard και Clemmie Sveaas, μέσα από το σατιρικό-χιουμοριστικό στυλ του Silvestrini, μοιράζονται τη σκέψη τους για την πορεία που δύναται να πάρει η καριέρα τους, τις προσδοκίες του κοινού κ.α.

Δωρεάν

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του Luca Silvestrini «Border Tales».

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 31 Μαΐου 2021