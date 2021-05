Kέιτ Μπλάνσετ: 10 αξέχαστοι ρόλοι που αποδεικνύουν το τεράστιο ταλέντο της

Κέιτ Μπλάνσετ. Ένα όνομα που ταυτίστηκε με την κομψότητα, την αριστοκρατική ομορφιά και το ταλέντου της κατόχου του.

Στα 52 της χρόνια, που κλείνει σήμερα, 14 Μαΐου, η Κέιτ Μπλάνσετ παραμένει μια εκθαμβωτική παρουσία εκτός και εντός του κόκκινου χαλιού. Επιλέγει πάντα τολμηρούς ρόλους που ταιριάζουν στην ασυμβίβαστη και δυναμική της προσωπικότητα και χαρακτηρίζονται συνήθως ως «φεμινιστικοί» και ποτέ δευτερεύοντες. Το βλέμμα, το στυλ, η προσωπικότητα, η φωνή της, δημιουργούν μια λαμπερή σταρ που θαυμάζουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες.

Γεννημένη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, η Μπλάνσετ σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και υποκριτική στην χώρα της, ενώ από τις αρχές του 2008 έχει αναλάβει μαζί με το σύζυγό της, τον θεατρικό συγγραφέα Άντριου Άπτον, τη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου στο Σίδνεϊ. Ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα σε ΗΠΑ και Αυστραλία, αλλά και στην Αγγλία, όπου διαθέτει μια μεγάλη έπαυλη με την οικογένειά της.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την παραγωγή ταινιών, πέρα από την υποκριτική, ενώ σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι επέλεξε να εκτελέσει χρέη παραγωγού σε δυο ταινίες του Έλληνα σκηνοθέτη Χρήστου Νίκου -τα «Μήλα» που παρακολούθησε όσο ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών το 2020 και το επερχόμενο «Fingernails».

Ας γιορτάσουμε λοιπόν τα γενέθλια της μοναδικής αυτής ηθοποιού, επιλέγοντας τους 10 καλύτερους ρόλους και ερμηνείες της καριέρας της.

10. Σταχτοπούτα (Cinderella, 2015)

Στο ριμέικ του κλασικού παραμυθιού της Ντίσνεϊ, η Κέιτ Μπλάνσετ μεταμορφώθηκε στην κακιά μητριά της Σταχτοπούτας και άλλαξε δεκάδες από τα εκθαμβωτικά κοστούμια της ταινίας. Σε συνέντευξη της έχει παραδεχτεί πως ήθελε πολύ να παίξει τον ρόλο της κακιάς σε μια ταινία και πως το απόλαυσε πραγματικά να την υποδύεται.

9. Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (The Curious Case of Benjamin Button, 2008)

Σε αυτή την ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, η Μπλάνσετ υποδύεται την Νταίζη, μια ταλαντούχα χορεύτρια μπαλέτου και το ερωτικό ταίρι του πρωταγωνιστή (Μπραντ Πιτ), που μετά από ένα ατύχημα, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα όνειρά της. Η Νταίζη είναι εγωίστρια, ξεροκέφαλη και περήφανη. Θα μπορούσε να είναι ένας αντιπαθής χαρακτήρας, όμως η ερμηνεία της Μπλάνσετ της προσδίδει μια εύθραυστη αθωότητα.

8. Ημερολόγιο ενός Σκανδάλου (Notes on a Scandal, 2006)

Τολμηρός ρόλος της καθηγήτριας γυμνασίου, που συνάπτει παράνομη ερωτική σχέση με μαθητή της. Ένα ψυχολογικό δράμα με δυο κορυφαίες ηθοποιούς – στο πλευρό της Μπλάνσετ πρωταγωνιστεί η «τεράστια» Τζούντι Ντενς.

7. Mανιφέστο (Manifesto, 2015)

Ένα προσωπικό στοίχημα για μια ηθοποιό, που φυσικά και η ίδια έφερε εις πέρας, αφού κατάφερε να υποδυθεί 13 διαφορετικούς ρόλους σε μια σειρά μονολόγων – μανιφέστων για τη μοντέρνα τέχνη. Έγινε άστεγη, ροκού, καθηγήτρια, επιστήμονας, διευθύντρια σε ένα πρωτοποριακό art installation, στο οποίο παίζουν επίσης ο άνδρας και τα τρία παιδιά της.

6. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών (The Lord of the Rings, 2001)

Η συμμετοχή της ως Γκαλάντριελ, αιθέριας βασίλισσας των Ξωτικών στην περίφημη τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», έθεσε την ηθοποιό στον βωμό με τους ηθοποιούς- χαμαιλέοντες που δεν φοβούνται να πειραματιστούν με το φανταστικό στοιχείο.

5. Κάρολ (Carol, 2015)

Ένας ρόλος κομμένος και ραμμένος στα στάνταρ της Μπλάνσετ, που απογειώνει τη δραματική ταινία εποχής του Τοντ Χέινς. Υποδύεται μια μητέρα και σύζυγο, την Κάρολ, που ερωτεύεται μια υπάλληλο σε κατάστημα παιχνιδιών (Ρούνεϊ Μάρα) την δεκαετία του ’50 στη Νέα Υόρκη. Ένας ακόμη τολμηρός ρόλος που ήρθε ως κίνηση υποστήριξης της ηθοποιού στα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας.

4. I’m Not There, 2007

Όλοι υποκλίθηκαν στο ταλέντο της, όταν ενσάρκωσε άκρως πειστικά και θαρραλέα μια εκδοχή του τραγουδοποιού Μπομπ Ντίλαν στην πειραματική βιογραφία του Τοντ Χέινς. Δυστυχώς δεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου που της άξιζε εκείνη τη χρονιά.

3. Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator, 2004)

Ένας αξιοζήλευτος ρόλος για μια σπουδαία γυναίκα. Στη βιογραφική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, η Μπλάνσετ ενσάρκωσε τόσο καλά την Κάθριν Χέπμπορν, (σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι οι δυο κυρίες του σινεμά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: από την ομορφιά και το ταλέντο της υποκριτικής, έως το απαράμιλλο στυλ και την δυναμική τους προσωπικότητα) που πολλοί την ταυτίσαμε με τον ρόλο. Φυσικά και κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου.

2. Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine, 2013)

Ο ρόλος που της χάρισε απλόχερα το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας της και το πρώτο για Α’ Γυναικείο. Στη δραματική κομεντί του Γούντι Άλεν, ερμηνεύει μια μοντέρνα εκδοχή της πολυπαθούς ηρωίδας του Τένεσι Ουίλιαμς, Μπλανς Ντυμπουά («Λεωφορείον ο Πόθος») και αποτυπώνει όλα τα υπαρξιακά προβλήματα της μοντέρνας γυναίκας του Άλεν.

1. Elizabeth, 1998

Ο ρόλος που καθιέρωσε παγκοσμίως την Μπλάνσετ ως ηθοποιό του Χόλιγουντ και την έφτασε για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες των Όσκαρ ήταν αυτός της Βασίλισσας Ελισάβετ Α’ στην ομώνυμη βιογραφική ταινία για την εμβληματική ηγέτιδα της Αγγλίας. Το 2007 ακολούθησε μια συνέχεια της ταινίας με τίτλο «Elizabeth: Η Χρυσή Εποχή» με την Μπλάνσετ να επαναλαμβάνει το ρόλο της.