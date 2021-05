Τομ Κρουζ: Επιστρέφει όλες τις Χρυσές Σφαίρες που έχει κερδίσει ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Ο θεσμός των Χρυσών Σφαιρών, που ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο για τα βραβεία Oscars, αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση από την πρώτη ημέρα της διοργάνωσής του το 1944.

Όλα ξεκίνησαν από το σκάνδαλο των υποψηφιοτήτων των 78ων Χρυσών Σφαιρών, όπου ανάμεσα στην πεντάδα των καλύτερων ταινιών απουσίαζαν όλες οι ταινίες μαύρων δημιουργών, όπως για παράδειγμα τα «Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey’s Black Bottom» και «Judas and the Black Messiah». Μάλιστα, λίγες μέρες πριν την απονομή, οι Los Angeles Times αποκάλυψαν την είδηση πως δεν υπάρχει κανένα μαύρο μέλος ανάμεσα στους 87 που αποτελούν την Ένωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ποικιλομορφίας.

Έτσι, λοιπόν, ως μια κίνηση διαμαρτυρίας ο Τομ Κρουζ πήρε την απόφαση να επιστρέψει και τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Τα βραβεία που έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών (των δημοσιογράφων που επιλέγουν τις υποψηφιότητες και τους νικητές των βραβείων) ήταν τα Α’ Ανδρικού για το «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» και «Jerry Maguire» και Β’ Ανδρικού για το «Magnolia».

Επιπλέον, πολλοί σταρ δήλωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν ξανά σε οτιδήποτε σχετίζεται με τον θεσμό, ενώ το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, που παραδοσιακά προβάλλει κάθε χρόνο την τελετή απονομής των βραβείων, ανακοίνωσε πως διακόπτει τη συνεργασία του με τον θεσμό μέχρι η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών να προβεί σε μερικές σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δωροθέα Μερκούρη: Πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του D. Channsin Berry, που θα γυριστεί στην Αμοργό

Μένει μόνο να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να δούμε αν κι άλλοι πρωταγωνιστές θα προβούν σε αντίστοιχη – με αυτή του Τομ Κρουζ κίνηση, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά τους.