Θέατρο Online: 36 προτάσεις με παραστάσεις για το Σαββατοκύριακο 8-9/5

Θέατρο

«Ο Πουπουλένιος» – ΚΘΒΕ

«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν Μακ Ντόνα, σε σκηνοθεσία Μαίρης Ανδρέου, έρχεται online, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 8-9 Μαΐου, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ. Σε ένα απροσδιόριστο ολοκληρωτικό κράτος, ένας συγγραφέας κι ο νοητικά στερημένος αδερφός του, ανακρίνονται από δύο αστυνομικούς, καθώς οι σκοτεινές ιστορίες που γράφει ο πρώτος, παρουσιάζουν ομοιότητες με μια σειρά φόνων παιδιών.

Σάββατο 8/5 – Κυριακή 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μάνα Εκάβη» – ΠΣΚΗ

Στον θεατρικό μονόλογο «Μάνα Εκάβη», ο οποίος θα είναι διαθέσιμος το Σάββατο, 8 Μαΐου, στις 21:00, από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, η Εύη Οικονομίδου διασκευάζει επιλεγμένες σκηνές από δύο κορυφαία έργα του Ευριπίδη, τις «Τρωάδες» και την «Εκάβη». Μέσα από το λόγο της Εκάβης μιλά η ηθοποιός με τα πολλά ονόματα, η ηθοποιός του κόσμου. O τραγικός της λόγος γίνεται η αφορμή για να αναλογιστούμε όσα δεινά άρρητα και πικρά φέρει ο πόλεμος στον άνθρωπο. Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς.

Σάββατο 8/5 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.



«Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το σημαντικό έργο της νεοελληνικής πεζογραφίας«Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι», χειρόγραφoν Έλληνος υπαξιωματικού, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, σε online προβολή το Σάββατο 8 Μαΐου, (ώρα 21.00 ), στο dithepi.gr. Πρόδρομος του Ρεαλισμού στην Ελλάδα, σάτιρα των πολιτικών και κοινωνικών ηθών, καταγγελία των διαχρονικών αδυναμιών της χώρας, έργο καινοτόμο ωστόσο άγνωστο στο ευρύ κοινό. Παίζουν:Σίμος Κακάλας, Κωστής Καλλιβρετάκης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης.

Σάββατο 8/5 (21:00)

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Viral Thess – μικρός Βορράς

Η θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς παρουσιάζει, 7-10 Μαΐου, για on demand προβολές, την παράσταση «Viral Thess» , μια παράσταση βασισμένη στο συγγραφικό κι ερευνητικό υλικό του Σάκη Σερέφα, σε σκηνοθεσία Τάσου Ράτζου. Ιστορίες των ανθρώπων της πόλης, μαρτυρίες και ποιήματα συμπλέκονται με τα γεγονότα που σημάδεψαν την Θεσσαλονίκη. Παίζουν: Ιωάννης Καμπούρης, Λένα Μοσχά, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Αφροδίτη Νικολιουδάκη, Αργιέττα Οκαλίδου, Κορνηλία Προκοπίου και Χρήστος Τσάβος.

Διαθέσιμη έως 10/5

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μεταξία» – Θέαμα: Συμπεριληπτικό Θέατρο

Η παράσταση «Μεταξία» του Κώστα Λάκη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου, έρχεται, για on demand προβολές, 3-16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι διαθέσιμη με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ελληνικούς υπότιτλους και ακουστική περιγραφή. Η Μεταξία, ζωντανεύει κάθε λεπτομέρεια από τον πρόωρο χαμό της παιδικής της αθωότητας και αναζητά τη διέξοδο από τον δικό της, προσωπικό εγκλεισμό. Για να λυτρωθεί, ξέρει ότι πρέπει να αποδεχτεί η ίδια ό,τι της έχει συμβεί, τις πράξεις της, καθώς και τις πράξεις των άλλων. Παίζουν: Έλη Δρίβα.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Μικρή μας Πόλη» – Θέατρο Λαμπέτη

Η παράσταση «Η Μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη, Στράτο Τζώρτζογλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα κ.α., είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από τις 29 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, μέσω viva.gr. Tοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς, το έργο μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»… Διαθέσιμη έως 16/5 μέσω viva.gr.

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Αβελάρδος και Ελοΐζα» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου, στις 21:00, με το έργο «Αβελάρδος και Ελοΐζα», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού. «Στο μεσαιωνικό Παρίσι του 12ου αιώνα, ο σαραντάχρονος θεολόγος και φιλόσοφος Πέτρος Αβελάρδος και η δεκαεξάχρονη μαθήτριά του Ελοΐζα Φυλμπέρ, ερωτεύθηκαν, αψήφησαν μία ολόκληρη κοινωνία, σκανδάλισαν την Εκκλησία και πλήρωσαν για όλη τους τη ζωή».

Διαθέσιμο έως 10/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Το Παγκάκι» – viva.gr

Ο μονόλογος του Ζάχου Βασιλείου «Το Παγκάκι», σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, με τον Σπύρο Μπιμπίλα, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, 3-15 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ένας άστεγος νοσταλγεί, φιλοσοφεί, συγχωρεί, γελάει, κλαίει, χαίρεται, λυπάται, απορεί, αναρωτιέται, προσδοκά.

Διαθέσιμη έως 15 Μαΐου

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» – e stage.gr

Το αριστούργημα του Φ. Ντοστογιέφσκι «Το όνειρο ενός γελοίου», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου και ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου, έρχεται από τις 25 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω estage.gr. Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και βρίσκεται με το περίστροφο στο χέρι, αποκοιμιέται…

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 7€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

Η παράσταση «Οι Τρεις Αδερφές», το κλασικό αριστούργημα του Α. Τσέχωφ, μέσα από την σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Δημήτρη Τάρλοου που καθοδήγησε 15 ηθοποιούς σε προσωπικά ρεσιτάλ, είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία από τις 10 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2021. Διαθέσιμη και μέσω viva.gr. Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Οι Απάχηδες των Αθηνών»: Οπερέτα σε μοντέρνα ανάγνωση σε 2 μέρη

«Οι Απάχηδες των Αθηνών» του Νίκου Χατζηαποστόλου και Γιάννη Πρινέα, οπερέτα σε μοντέρνα ανάγνωση σε 2 μέρη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 7-22 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η βιεννέζικη οπερέτα συναντά τη λαϊκή Αθήνα του Μεσοπολέμου σε ένα ηθογραφικό μείγμα που ζωντανεύει την ιστορία μιας Αθήνας κοινωνικά άνισα κατανεμημένης, με απατεωνίσκους-απάχηδες στα περίχωρα και εύκολα θύματα της ματαιοδοξίας τους-αριστοκράτες του Κολωνακίου.

Διαθέσιμη έως 22/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Η Hah Comedy παρουσιάζει την τελευταία παράσταση του Ανδρέα Πασπάτη με τίτλο «Διαβάστηκε», κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, έως 6 Ιουνίου, μέσω viva.gr.

Η μουσικοκωμική παράσταση «’Ενας Χρόνος Μέσα» των Ζήση Ρούμπου και Αριστοτέλη Ρήγα, έρχεται για online streaming προβολές, από τις 30 Απριλίου έως τις 30 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, στις 20:00, μέσω viva.gr.

Ο Δημήτρης Δημόπουλος κλείνει τα 45 και το γιορτάζει με ένα online streaming «Ανθολόγιο», 23-24-25-30 Απριλίου και 1-2-7-8-9 Μαΐου, μέσω viva.gr.

To Virtual Stand Up Comedy Show «Comedy Click 2» με τους Βαγγέλη Μουλαρά, Blink Mike, Ήρα Κατσούδα, Κωνσταντίνο Μπούρα-Μπαϊμάκο, Γιάννη Ρούσσο είναι διαθέσιμο, έως τις 30 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή, για online streaming, μέσω viva.gr.

Η stand up comedy παράσταση «Η Κιβωτός του Ζάρα» με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο , σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννη Κακλέα, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, μέσω viva.gr.

Το stand up comedy special των Θωμα Ζάμπρα και Χρύσας Κατσαρίνη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το stand-up comedy show, «Εις το Όνομα του Ιού», της Σοφίας Μουτίδου είναι διαθέσιμη on demadn, έως 18 Μαΐου, από το viva.gr.

Το stand-up comedy show του Χριστόφορου Ζαραλίκου που πραγματοποιήθκε στη σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη, είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 2 Ιουνίου, μέσω viva.gr.

Ο Στέλιος Ανατολίτης, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος και ο Blink Mike παρουσιάζουν on demand, έως 22 Μαΐου, το comedy show, «Comedy Click».

Θεατρικές παραστάσεις online

«Περιμένοντας τον Γκοντό» – The New Group Off Stage

To The New Group Off Stage παρουσιάζει, από την Παρακσευή 7 Μαΐου, στις 02:00 π.μ., για on demand προβολές, την παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Scott Elliott, με τους Ίθαν Χοκ και Τζον Λεγκουιζάμο στον ρόλο του Βλάντιμιρ και Έστραγκον αντίσοιχα. Ένας συνδυασμός θεάτρου και κινηματογράφου, πιστή υλοποίηση του κλασικού αριστουργήματος και πειραματική εξερεύνηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης ταυτόχρονα.

Εισιτήριο: 19.99$, 24.99$

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιφιγένεια» – Odéon-Théâtre de l’Europe

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Ιφιγένεια» του Ρακίνα, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Καθώς ο ελληνικός στόλος ετοιμάζεται να πλεύσει για την Τροία, ο άνεμος κοπάζει, παρεμποδίζοντας την «κατακτητική μηχανή». Ο Μάντης Κάλχας αποκαλύπτει ότι η κρίση θα αποφευχθεί αν θυσιαστεί στους θεούς η νεαρή Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

«Δες, άκου, σκέψου και φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Τον Μάιο συνεχίζεται η σειρά «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» από το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για μία σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να περιγράψουν με δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Τον Μάιο αποκρυπτογραφούμε σύμβολα που εμφανίζονται συχνά στα παραμύθια και πλάθουμε φανταστικές βιογραφίες αγαπημένων ηρώων. Ιδέα, σκηνοθεσία, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου.

Σάββατο 8/5 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/05/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Ένα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήρι0: 11€, 20€, 24€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 15 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 14 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

«Europa» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η αριστουργηματική ταινία «Europa» του αιρετικού Δανού σκηνοθέτη Λαρς φον Τρίερ που ζωντάνεψε μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κώστα Παπακωστόπουλου, έρχεται δωρεάν, 7-8 Μαΐου, στη GNO TV. Τοποθετημένη χρονικά στα ερείπια της κατεστραμμένης Γερμανίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στη λεγόμενη Stunde Null, παρουσιάζει μέσα από ένα αλληγορικό ταξίδι τις επίπονες προσπάθειες για την ανοικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης πάνω στις στάχτες που άφησε το βίαιο παρελθόν της. Μουσική: Χέρμπερτ Μίτσκε.

7-8 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Όπερα

Παραστάσεις στη GNO TV

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 8 Μαΐου η όπερα «Βότσεκ» του Άλμπαν Μπεργκ, σε μουσική διεύθυνση Yannick Nézet-Séguin και σκηνοθεσία William Kentridge. Με τον Peter Mattei, στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτού του βασανισμένου στρατιώτη που η τρέλα και η παράνοια τον οδηγούν στον φόνο. Ακολουθεί την Κυριακή 9 Μαΐου η όπερα «Μαντάμα Μπατερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε μουσική διεύθυνση Patrick Summers, με την Patricia Racette στον ρόλο της Cio-Cio-San, της αθώας γκέισας του τίτλου που ερωτεύεται έναν Αμερικανό αξιωματικό του ναυτικού.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 20:00, την όπερα «Ευγένιος Ονέγκιν» του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, σε μουσική διεύθυνση Tomáš Hanus και σκηνοθεσία Dmitri Tcherniakov. Ακολουθεί την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 20:00, η όπερα του Β. Α. Μότσαρτ «Οι Γάμοι του Φίγκαρο», σε μουσική διεύθυνση Philippe Jordan και σκηνοθεσία Jean-Pierre Ponnelle.

Σάββατο 8/5 – Κυριακή 9/5

Ώρα: 20:00

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» – Christmas Theater Online

Η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», βασισμένη στη θρυλική τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε μουσική Σεργκέι Προκόφιεφ από το Μπαλέτο του θεάτρου Μαριίνσκι, έρχεται, 7-10 Μαΐου, στο Christmas Theater Online. Μουσική διεύθυνση Βαλέρι Γκεργκίεφ και πρωταγωνίστρια τη διάσημη πρίμα μπαλαρίνα Ντιάνα Βισνιέβα. Η ομορφότερη ερωτική ιστορία του κόσμου. Το συγκλονιστικό παραμύθι των δύο γνωστών οικογενειών των Μοντέγων και των Καπουλέτων και των άτυχων παιδιών τους, του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.

Σάββατο 8/5 – Κυριακή 9/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

9η Συμφωνία του Μπετόβεν – Christmas Theater Online

Tο μπαλέτο Μπεζάρ μαζί με το Μπαλέτο του Τόκιο παρουσιάζουν με ζωντανή ορχήστρα και χορωδία, την μοναδική χορογραφία του Μωρίς Μπεζάρ για την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, 7-10 Μαΐου, στο Christmas Theater Online. Τους συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό την διεύθυνση του σπουδαίου Ζούμπιν Μέτα και η χορωδία Ριτσουγιουκάι. Το «Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια» είναι το ισχυρό μήνυμα που μας μεταφέρει η σπουδαία αυτή παράσταση. 250 χορευτές και μουσικοί στέλνουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

Σάββατο 8/5 – Κυριακή 9/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Spring Gala Film – New York City Ballet

To New York City Ballet διαθέτει, από την Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 03:00 π.μ. έως τις 20 Μαΐου, ένα νέο φιλμ της Σοφία Κόπολα, στο πλαίσιο του φετινού ανοιξιάτικου γκαλά του θιάσου. Το φιλμ της δημοφιλούς σκηνοθέτιδας θα περιλαμβάνει ερμηνεία πέντε χορευτικών έργων από τα μέλη του θιάσου.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Before the Interval – The Show must go on

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Before the Interval» του Luca Silvestrini. Οι χορευτές – χορογράφοι Christopher Akrill, Jonathan Goddard και Clemmie Sveaas, μέσα από το σατιρικό-χιουμοριστικό στυλ του Silvestrini, μοιράζονται τη σκέψη τους για την πορεία που δύναται να πάρει η καριέρα τους, τις προσδοκίες του κοινού κ.α.

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του Luca Silvestrini «Border Tales».

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 31 Μαΐου 2021