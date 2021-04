Ένας Χρόνος Μέσα, των Ζήση Ρούμπου και Αριστοτέλη Ρήγα σε on demand προβολές

Ζήσης Ρούμπος και Αριστοτέλης Ρήγας. Την πρώτη φορά που συνεργάστηκαν, ξεκίνησε το lockdown. Τώρα, και λίγο πριν λήξει το lockdown, επιστρέφουν με την online παράσταση: «Ένας Χρόνος Μέσα». H παράσταση θα είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00, από τις 30 Απριλίου έως τις 30 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η πρώτη και μοναδική παράσταση στο είδος της στα Ελληνικά χρονικά, που συνδυάζει stand up comedy, μουσική κωμωδία και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς με πλήρη μπάντα, τους G- Spot Experiment, επί σκηνής και το δίδυμο Ρούμπος – Ρήγας στα καλύτερά τους.

Ένα χορταστικό ενενηντάλεπτο μουσικοκωμικό υπερθέαμα που απλά δεν χάνεται.

«Ένας Χρόνος Μέσα». Μια ανεπανάληπτη παράσταση για μια ανεπανάληπτη κατάσταση. Στους ψηφιακούς σας δέκτες όπου και αν βρίσκεστε!

Oι «G- Spot experiment» είναι οι:

Γιάννης Ζαχαρόπουλος: Μπουζούκι – πλήκτρα

Χρήστος Βομπιράκης: Κιθάρα

Ηλίας Σαμιώτης: Μπάσο

Θοδωρής Πεγκούσης: Τύμπανα