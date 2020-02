Ζήση Ρούμπο, μίλα_μας_με_hashtags

Ο Ζήσης Ρούμπος, ειδικός στο είδος του stand up comedy, ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με τον επίσης stand up κωμικό Αριστοτέλη Ρήγα και παρουσιάζουν την double bill παράσταση stand up comedy και μουσικής κωμωδίας με τον τίτλο Χάσταγκ, στο Premise Comedy Club. Στο μεταξύ βρίσκει λίγο χρόνο να μάς απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις με… χάσταγκς!

Ζήση πού σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο;

#parastaseis #standup #gyrismata #mpapas #philanthropist

Συμπλήρωσε τη φράση: «Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω…»

#αρχαιολόγος #indianajones

Αν είχες τη δυνατότητα για μία ήμερα να ήσουν κάποιος άλλος, ποιος θα ήταν αυτός;

#wolverine

Aν είχες μια υπερδύναμη ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

#timetravel #winallthelottery

Τι είναι αυτό που δεν μπορείς ν’ αποχωριστείς με τίποτα μέσα στην ημέρα σου;

#gynaika #paidi #kinito

Οι φίλοι σου για ποιο πράγμα θα έλεγαν «κλασικός Ζήσης»;

#fartjokes #grimatses

Η τελευταία ταινία που είδες και σε πήρε ο ύπνος.

#motherlessbrooklyn

Ποιο τραγούδι θέλεις να παίζει όλη μέρα στη διαπασών;

#euphoria

Αγαπάς / Μισείς τα social media γιατί…

#lovethem #connecting

Μια λέξη ή μια φράση της εποχής που έχεις βαρεθεί να ακούς.

#kopitipita

View this post on Instagram GET A ROOM.🤬👨‍🎨 #klimt A post shared by Zissis Roumbos (@zissis_roumbos) on Jul 25, 2019 at 11:53pm PDT

Ένα αγαπημένο σου hashtag που χρησιμοποιείς συνέχεια.

#boom #pameligo #booya #sorrynotsorry

Αν έπρεπε να περιγράψεις την παράστασή σου με τρία hashtags ποια θα ήταν αυτά;

#rigas #roubos #nuffsaid

Πες μας έναν διάσημο που θα ήθελες να εμφανιστεί ως guest star σε παράστασή σου.

#bradpitt #soldout #ksemalliasma

Μπορείς να θυμηθείς και να μας περιγράψεις μια στιγμή που ένιωσες πραγματικά άσχημα πάνω στη σκηνή.

#kopsimo #fastestmanalive #theflash

Πώς είναι η ζωή στα 40;

#superteleia #prin3xronia #allaok

Θα μας αποκαλύψεις κάτι που δεν ξέρουμε για σένα;

#imbatman