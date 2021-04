Εκδηλώσεις Online: 28 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 24-25/4

Μουσική

Αλκίνοος Ιωαννίδης – Gazarte

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Gazarte, για μια ξεχωριστή LiveStreaming συναυλία, που θα μεταδοθεί ζωντανά σε κάθε άκρη του κόσμου, το Σάββατο 24 Απριλίου στις 21:00. Σε ένα solo πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για αυτή τη βραδιά, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας.

Σάββατο 24/4 | 21:00

Εισιτήριο: 12€ | 14€ μαζί με Pre-Show (20:30)

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης και τη Βιολέτα Ίκαρη – Αθήνα 9.84

Ο Αθήνα 9. 84 εστιάζει στο Λόγο του Ελληνικού Τραγουδιού και παρουσιάζει με ήχο και εικόνα 11 ραδιοφωνικές συναυλίες. Πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στις 9μμ με μια από τις πλέον πολύτιμες ιστορίες του ελληνικού τραγουδιού, την Μελοποιημένη Ποίηση. O Μίλτος Πασχαλίδης καλεί την Βιολέτα Ίκαρη στη σκηνή του Σταυρού του Νότου την Κυριακή 25 Απριλίου στις 21:00. Μαζί ερμηνεύουν δέκα οχτώ τραγούδια του Άλκη Αλκαίου.

Κυριακή 25/4 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Αγγελική Τουμπανάκη»– Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 10:00 έως την Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, την online συναυλία «Crossovers 5tet» με την Αγγελική Τουμπανάκη. Πέντε δεξιοτέχνες, γνώστες της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής δημιουργούν ένα εκρηκτικό κράμα με σκοπούς από τα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, την Ανατολία, με προσωπικές συνθέσεις και κομμάτια της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Σάββατο 24/4 | 10:00

Έως την Παρασκευή 30/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Από το Πάθος στην Ανάσταση» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η αυλαία της ψηφιακής σκηνής του κύκλου Adagio – Μουσική για τις ημέρες του Πάσχα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ανοίγει την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου στις 8:30 το βράδυ, με το μουσικό οδοιπορικό «Από το Πάθος στην Ανάσταση» της Ουρανίας Γκάσιου. Με έργα για εκκλησιαστικό όργανο της δυτικής θρησκευτικής μουσικής, γραμμένα από κορυφαίους συνθέτες του Μπαρόκ, του Ρομαντισμού αλλά και της εποχής μας: Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Jeanne Demessieux, Simon Johnson και Charles-Marie Widor.

Κυριακή 25/4 | 20:30

Διαθέσιμη έως 27/4 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

The 12 Cellists – Christmas Theater Online

Οι 12 τσελίστες της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου παρουσιάζουν μια μοναδική γιορτή γεμάτη διάσημες μελωδίες, στο Christmas Theater on line, 23-26 Απριλίου, μέσω viva.gr. Mια συναυλία με Beatles, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Duke Ellington, Maurice Ravel, Michel Legrand κ.α.

Σάββατο 24/4 – Κυριακή 25/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήρια: 12€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

Music From The Home Front | Official Livestream

Παρακολουθήστε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αυστραλέζικης μουσικής, όπως οι Vance Joy, Amy Shark, Tash Sultana, Bliss n Eso feat. Kasey Chambers, Budjerah, Jerome Farah, Lime Cordiale, Mia Wray, The Rubens κ.α., σε μια διαδικτυακή συναυλία η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 12:30 μ.μ. μέσω youtube. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το 2020 και είχε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Σάββατο 24/4 | 12:30 μ.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Χρίστος Παπαγεωργίου: Η κλασική μουσική στον κινηματογράφο – ΠΣΚΗ

Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης Χρίστος Παπαγεωργίου και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζουν το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 21:00, μία ιδιότυπη διάλεξη–συναυλία με θέμα τις κρυφές και φανερές αναφορές της κλασικής μουσικής, στην μουσική του κινηματογράφου. Μεγάλα έργα του ρεπερτορίου της κλασικής μουσικής και αποσπάσματα της μουσικής που έχει επενδύσει διάσημες κινηματογραφικές ταινίες, παρατίθενται στο πιάνο από τον ίδιο τον παραγωγό, φωτίζοντας κρυφές συνδέσεις στη σχέση της κλασικής μουσικής με τον κινηματογράφου.

Σάββατο 24/4 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Ραψωδός Φιλόλογος» – Θέατρο Τριανόν

Από το Θέατρο Τριανόν, ο Ραψωδός Φιλόλογος παρέα με τον Δημήτρη Χρυσανθακόπουλο στο πιάνο και την Marseaux στα φωνητικά, θα παρουσιάσουν την «Αλεξάνδρεια», ένα δίσκος θεματικός ως άτυπος φόρος τιμής στον μεγάλο Αλεξανδρινό, Κωνσταντίνο Καβάφη. Η μουσική εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, 23, 24 και 25 Απριλίου αλλά και στις 7, 8 και 9 Μάϊου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 25/4

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Rollin’ With The Baddest – Rapnroll.gr

Το Rapnroll.gr και το Drop Festival ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «Rollin’ With The Baddest». Mια back2back online συναυλία με τους Βrak, Οbnoxious Kas και Ραμμένο Άσσο στα μικρόφωνα και τον Dj Millman στα dex. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 24-25 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 25/4

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

encardia on line from Athens

Το Μουσικό Συγκρότημα encardia διαθέτει, 22-25 Απριλίου, για on demand παρακολούθηση, διαδικτυακή συναυλία από την Αθήνα, μέσω viva.gr. Μια μουσική εκδήλωση με τα χρώματα της άνοιξης και μια ανανεωμένη πρόταση στο χορό. Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο που θα αγοράσετε πηγαίνει στο Δίκτυο στήριξης φυλακισμένων και αποφυλακισμένων γυναικών στις φυλακές του Ελεώνα Θηβών.

Διαθέσιμη έως 25 Απριλίου

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Εκατόχορδο» – Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί»

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ο καλλιτεχνικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από ποτέ, 18 μουσικοί και μέλη του συλλόγου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και επαναφέρουν την παρέα, το κέφι, την διασκέδαση αλλα και την παιδεία γύρω από την Σμυρναϊκή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική, μέσα από μια online συναυλία, με σύνολα της Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί». Διαθέσιμη 9,11, 16,18, 23,25, 30 Απριλίου και 2 Μαΐου μέσω ticketservices.gr.

Κυριακή 25| 14:00 – 18:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 19 Απριλίου 2021 στις 20.00: «Μίκης Θεοδωράκης, Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο» | Galan Trio

Διαθέσιμο έως 19/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους» – Ίδρυμα Ωνάση

Εξερευνήστε από την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 19:00 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση τους «βραβευμένους» κόσμους Ελλήνων σκηνοθετών στο παράξενο έτος 2020, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας «Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους», τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 23/4 στις 19:00 – Διαθέσιμες έως 30/4

Σάββατο 24/4 στις 19:00 – Διαθέσιμές έως 1/5

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Online ντοκιμαντέρ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης – Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Τρία ντοκιμαντέρ φέρνει στις οθόνες μας το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας σε ένα αφιέρωμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου). Τα ντοκιμαντέρ, «Παιδί της φύσης» του Μάρκους Νεγράου (2020), «Κλιματική έξοδος» του Νταβίντ Μπαούτε (2020) και «Είμαι η Γκρέτα» του Νέιθαν Γκρόσμαν (2020) θα προβληθούν στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.filmfestival.gr) από την Πέμπτη 22 έως την Κυριακή 25 Απριλίου 2021.

Διαθέσιμα έως 25/4 στις 20:00

Εισιτήριο: 3€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μνήμες Δικτατορίας» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει τις online προβολές μέσα από την ψηφιακή της αίθουσα και από την Τετάρτη 21 Απριλίου παρουσιάζει τοαφιέρωμα «Μνήμες Δικτατορίας». Έως και την Μεγάλη Τρίτη 27/4 θα προβληθούν εμβληματικές ταινίες από τους Θόδωρο Αγγελόπουλο, Παντελή Βούλγαρη, Δήμο Θέο, Νίκο Καβουκίδη, Νίκο Κούνδουρο, Φρίντα Λιάππα, Δημήτρη Μακρή, Ροβήρο Μανθούλη, Τώνια Μαρκετάκη, Γιώργο Σταμπουλόπουλο, Παύλο Τάσιο και τους Σάκη Μανιάτη/Γιώργο Τσεμπερόπουλο.

Διαθέσιμες έως 27/4

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Tον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο online κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 23 /4 έως 25/4 δείτε την ταινία «Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον» του Juanjo Giménez.

Παρασκευή 23/4 | 21:00

Έως 25/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου.

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

«Μάρμαρο στο χαρτί» – ΠΙΟΠ

Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γλυπτικής (24/4), «ανοίγει» τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας του και παρουσιάζει σχέδια Τήνιων μαρμαρογλυπτών, αξιοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη, PLUGGY. Ευρυβιάδης Λαμπαδίτης, Μιχάλης Κουσκουρής και Χαράλαμπος Τζαβελόπουλος είναι οι τρεις πρώτοι, από τους συνολικά δώδεκα μαρμαρογλύπτες, τους οποίους θα γνωρίσουμε.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις