Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 28 προτάσεις για την εβδομάδα 12-18/4

Αφηγήσεις της Ιστορίας – ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) προσεγγίζει την Ιστορία και παρουσιάζει μια σειρά online σύντομων συζητήσεων (podcast) με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς πραγματοποιείται συζήτηση με τον βραβευμένο συγγραφέα, κ. Ισίδωρο Ζουργό. Αφορμή της συζήτησης, το μυθιστόρημά του «Η αηδονόπιτα» (Eκδόσεις Πατάκη) που περιγράφει τη μακρά περιπέτεια ενός νεαρού Αμερικανού φιλέλληνα στον κόσμο της Ελληνικής Εθνεγερσίας του 1821.

12-18 Απριλίου

Δωρεάν

Ακούστε το 2ο επεισόδιο εδώ.

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 15/4 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

#PublicEventsGoSocial: Online Εκδηλώσεις για την εβδομάδα 12-18 Απριλίου

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν, τη Δευτέρα 12/4 στις 19:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου αστυνομικού μυθιστορήματος της Χίλντας Παπαδημητρίου «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Οι συζητήσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση συνεχίζονται την Τετάρτη 14/4 στις 19:00, ο Μανώλης Πιμπλής συνομιλεί με τους Κώστα Κωστή, Γιάννη Μηλιό και Σωτήρη Ριζά .

Την Πέμπτη 15/4 στις 18:00, τα Public μας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή το «Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες 112», την Παγκόσμια Καμπάνια για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

ο Ειδικός Παιδαγωγός και Συγγραφέας Φώτης Παπαναστασίου συγγραφέας μας παρουσιάζει το βιβλίο του «ΔΕΠΥράζει» και συμμετέχει σε μια online συζήτηση μέσα μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και YouTube.

12-18 Απριλίου

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις εδώ.

Ianos: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για την εβδομάδα 12-18 Απριλίου

«Κόμης Μοντεχρίστος» – Βιβλιοπωλείο Gutenberg

Το Πατάρι του Gutenberg ξανά μαζί μας, online, την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 19:00, με διαδικτυακή συζήτηση με τους Ωρίωνα Αρκομάνη, Άθω Δημουλά και Ζωή Μπέλλα-Αρμάου για το βιβλίο «Κόμης Μοντεχρίστος» (τόμος Α‘ και Β’ ) του Αλέξανδρου Δουμά. Μέσω zoom.

Πέμπτη 15/4 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Online σεμινάρια αυτοβελτίωσης από το Believe in You

Το Believe in You πραγματοποιεί για τον μήνα Απρίλιο διαδικτυακά σεμινάρια αυτοβελτίωσης με εισηγήτρια την Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέα Εύη Ξυραφά. Κάθε Δευτέρα, στις 19:00, παρακολουθήστε το σεμινάριο «Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου». Και κάθε Τετάρτη, στις 19:00, ακολουθεί το σεμινάριο «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου».

Δευτέρες: 12,19,26 Απριλίου | 19:00

Τετάρτες: 7, 14,21,28 Απριλίου | 19:00

Κόστος: 25€ η κάθε συνάντηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

the Art Workshop – Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ

Στο Τελλόγλειο, από τον Απρίλιο, θα ξεκινήσει το Αrt Workshop το οποίο, μέσα από την συζήτηση πάνω σε επιλεγμένα έργα τέχνης και την ανάλυσή τους υπό ποικίλα πρίσματα, καλεί τους συμμετέχοντες να εκφραστούν μέσα από την προσωπική εικαστική παραγωγή με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή και να εμβαθύνουν στους λόγους πίσω από τις εικαστικές επιλογές τους. Έναρξη 1ης ενότητας «Στιγμιότυπα στον Χρόνο»: α’ συνάντηση 5 Απριλίου 19.30-21.30 // β’ συνάντηση 12 Απριλίου 19.30-21.30.

Α’ Ενότητα: 5-12 Απριλίου

Κόστος: 45€ η ενότητα

Πληροφορίες/εγγραφές: [email protected] & 2310-991614 (Τρίτη & Παρασκευή 10.00-15.00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ελληνικότητα: από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό» – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μας προσκαλεί στο πρώτο webinar Φιλοσοφίας της χρονιάς με τίτλο «Ελληνικότητα: από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό», τις Δευτέρες 29 Μαρτίου, 5 και 12 Απριλίου, στις 19:00. Με αφορμή την τρέχουσα περιοδική έκθεση με τίτλο «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», βασική θεματική του σεμιναρίου θα αποτελέσει η φιλοσοφική σκέψη της ευρύτερης περιόδου του 18ου και 19ου αιώνα στη Δύση αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Σε τρείς διαδοχικές συναντήσεις, οι ακαδημαϊκοί Νίκος Ερηνάκης και Μαρία Μούρτου-Παραδεισοπούλου θα εξερευνήσουν την πρόσληψη των εννοιών της «Ελευθερίας και της Ισότητας» (29/3), του «Ορθού Λόγου και της Φαντασίας» (5/4) και του «Εαυτού και της Συλλογικότητας» (12/4).

Δευτέρα 12/4 | 19:00

Κόστος: 15€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διεθνές Διαδικτυακό Εργαστήριο & συζήτηση DRAMATURGY NOW – Στέγη

Στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ FUTURE N.O.W., η Στέγη κάλεσε τον Νοέμβριο του 2020 δραματουργούς των παραστατικών τεχνών και καλλιτέχνες του θεάτρου, της περφόρμανς και του χορού στο διήμερο Διεθνές Online Forum & Workshop DRAMATURGY NOW πάνω στη θεματική «Νέος Κόσμος, Νέες Μορφές Τέχνης, Νέες Δραματουργίες». Το DRAMATURGY NOW επιμελήθηκαν και συντόνισαν η Δανάη Θεοδωρίδου (Βέλγιο/Ελλάδα) και η Μπετίνα Παναγιωτάρα (Ελλάδα), με τη συμμετοχή τεσσάρων ακόμη διακεκριμένων γυναικείων φωνών στον χώρο της δραματουργίας: Eylül Fidan Akıncı (Τουρκία), Maria Roessler (Γερμανία), Warona Seane (Ν. Αφρική) και Silvia Soter (Βραζιλία).

Τετάρτη 14/4 | 17:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παιδικό βιβλίο και ανάγνωση στο σπίτι: Πώς τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές τους αναγνωστικές συνήθειες»: Webinar για γονείς παιδιών έως 12 ετών από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο και η Παιδαγωγική Ομάδα απ’ Ουσία γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με ένα διαδικτυακό εργαστήριο που σκοπό έχει να δώσει στους γονείς τα απαραίτητα εργαλεία για να ενθαρρύνουν και να κινητοποιήσουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον των παιδιών τους. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, στις 6:30 το απόγευμα, μέσω zoom.

Τετάρτη 14/4 | 18:30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Νέες Δυνατότητες στις Tέχνες & το Nτιζάιν – AKTO

Η Σχολή Καλών Τεχνών AKTO college διοργανώνει Πέμπτη 15 Απριλίου, 18.00 – 20.00, το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Νέες Δυνατότητες στις Tέχνες & το Nτιζάιν». Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς και πώς επηρεάζει τις ζωές μας; Ποιος ο ρόλος του σχεδιαστή στη νέα πραγματικότητα; Αυτές και άλλες πολλές ερωτήσεις καθώς και ο τρόπος που η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τη Σχεδιαστική Αφήγηση θα αποτελέσουν βασικό θέμα του σεμιναρίου.

Πέμπτη 15/4 | 18:00

Δωρεάν | Εγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ethno-Cine: Ανθρωπολογια και Κινηματογράφος» – Fårö Creative Learning

Η συνεργασία του Fårö Creative Learning με το Ethnofest – Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει. Ένας νέος κύκλος του σεμιναρίου «Ethno-Cine: Ανθρωπολογία & Κινηματογράφος» ξεκινάει, από τις 15 Απριλίου έως τις 10 Ιουνίου και για οκτώ τρίωρες συναντήσεις. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Διδάκτορας Ανθρωπολογίας, Συνιδρυτής και Διευθυντής του οργανισμού Ethnofest και το ομώνυμου Φεστιβάλ.

Πέμπτη 15/4 | 19.00-22.00

Κόστος: 100€ (Μειωμένο 85€)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιωματικό Διαδικτυακό Εργαστήριο Δραματοθεραπείας «Μονάχα περπατώντας φτάνεις»

Παρακολουθήστε την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 11:00 π.μ., το Βιωματικό Διαδικτυακό Εργαστήριο Δραματοθεραπείας «Μονάχα περπατώντας φτάνεις», με εισηγητές τους Ανδρονίκη Νικολακάκη, Κοινωνιολόγος – Δραματοθεραπεύτρια και Μαρία Σούμπερτ, Θεατρολόγος – Δραματοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ. Όταν οι έξοδοι μπροστά μας ανοίγουν σε κόσμους ανασφαλείς και επικίνδυνους τότε έρχεται η ώρα να βρούμε το δικό μας χάρτη, να στήσουμε τον δικό μας ταξιδιωτικό οδηγό για τα εμπόδια που πρέπει να αποφύγουμε, τις στροφές που πρέπει να προσέξουμε, αλλά και το κουράγιο που καλούμαστε να συγκεντρώσουμε για να συνεχίσουμε να προχωράμε.

Κυριακή 18/4 | 11.00-15.00

Κόστος: 30€ & 20€ για φοιτητές και ανέργους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα»: Μια σειρά συζητήσεων από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων (podcasts) με μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού της. Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς αφορά στη μακραίωνη εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. Με την καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κ. Τζελίνα Χαρλαύτη.

12-18 Απριλιου

Δωρεάν

Ακούστε το 2ο επεισόδιο εδώ.

«Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς»

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την έναρξη της νέας δράσης «Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς» με κύκλο ψηφιακών παρουσιάσεων, που έχουν ως κεντρικό θέμα την γειτονιά του, τα Εξάρχεια. Δεύτερη παρουσίαση: Δευτέρα 12 Απριλίου, στις 19:00: «Αστικό τοπίο και όροι συμμετοχής. Η περίπτωση των Εξαρχείων». Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μωραΐτης, ομ. καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δευτέρα 12/4 | 19:00

Εγγραφές εδώ | Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Κλειστές αίθουσες – Ανοιχτό θέατρο» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Άνθρωποι του θεάτρου συζητούν στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τη Δευτέρα 12 Απριλίου, στις 19:00 και καταθέτουν σκέψεις και προβληματισμούς για τη μέρα πριν την «επόμενη μέρα» του θεάτρου, στη διαδικτυακή συζήτηση «Κλειστές αίθουσες – Ανοιχτό θέατρο». Συνομιλούν «ζωντανά» από τη σκηνή του θεάτρου: Ιλειάνα Δημάδη, Σίμος Κακάλας, Μαριάννα Κάλμπαρη, Ακύλλας Καραζήσης, Άρης Λάσκος, Πρόδρομος Τσινικόρης. Συμμετέχουν με παρεμβάσεις: Σάββας Κυριακίδης, Έλλη Παπακωνσταντίνου, Σάββας Πατσαλίδης, Heidi Wiley.

Δευτέρα 12/4 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Εκδηλώσεις Εβδομάδας 12-18/4

Η συγκριτολόγος Τατιάνα Λιάνη Tatiana Liani ακολουθεί τη φωτεινή αλλά και σκοτεινή διαδρομή είκοσι γυναικών που τον σφράγισαν σε τρεις διαλέξεις online διαλέξεις, με τίτλο «Επαναστάτριες, μούσες, καλλιτέχνιδες: 20 γυναίκες που διαμόρφωσαν τον γερμανόφωνο κόσμο», τις Δευτέρες 12, 19 και 26 Απριλίου, στις 19:00.

«Όρσον Γουέλς: Όταν ο μύθος γίνεται πραγματικότητα» . Μια αναδρομή στα αδιανόητα κατορθώματα και στα καταστροφικά πάθη της πιο συναρπαστικής φιγούρας του 20ου αιώνα σε δύο διαλέξεις με τον κριτικό κινηματογράφου Γιώργο Παπαδημητρίου, τις Τρίτες 13 Απριλίου και 20 Απριλίου.

«Η πτώση του Εωσφόρου. Καταγωγή, θεολογία και απεικονίσεις στην τέχνη μιας απόκρυφης ιστορίας». Μια συναρπαστική περιήγηση στην αρχετυπική ιστορία πτώσης και τις συνδηλώσεις της με τον αρχαιολόγο και ξεναγό Τάσο Παπαδόπουλο, την Τετάρτη 14 Απριλίου, στις 19:00.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πανδημία και διατροφικές συνήθειες» – Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών

Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών διοργανώνει τη Δευτέρα 12 Απριλίου, στις 19:00, τη διαδικτυακή συζήτηση «Πανδημία και διατροφικές συνήθειες», με τη διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών Δρ. Μαρία Τσιάκα και την Ελένη Δασκαλάκη. Κεντρικό θέμα: Πως η πανδημία άλλαξε τις διατροφικές μας συνήθειες.

Δευτέρα 12/4 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βραδιά αφιερωμένη στον Bill Knott – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Στο ένατο, καθιερωμένο πλέον, ετήσιο αφιέρωμα στην αμερικανική ποίηση, η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Hellenic American College (HAEC) και το «Με τα λόγια (γίνεται)» παρουσιάζουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βραδιά αφιερωμένη στον Bill Knott. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, στις 19:30 στο YouΤube κανάλι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του «Με τα λόγια (γίνεται)» αλλά και στο Facebook της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Τετάρτη 14/4 | 19:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου» – Μέγαρο Μουσικής

Η Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου του Megaron Plus, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα, κατευθύνεται την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 7:00 το βράδυ στην περιοχή της Άρτας, με τη διαδικτυακή διάλεξη «Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου: Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας», η οποία προβάλλεται σε δωρεάν live streaming μέσω του site, της σελίδας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο fb και του καναλιού του στο YouTube.

Πέμπτη 15/4 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης – Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Ο Όμιλος Φίλων Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς Μεσσηνίας διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική συζήτηση με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, την Παρασκευή 16 Απριλίου, 8.00 μ.μ.. Εισηγήσεις: Δημήτρης Μπαχάρας, ιστορικός, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα «Πρόκριτοι και Τούρκοι αγάδες της Καλαμάτας πριν και κατά το 1821» και Δημήτρης Χριστόπουλος, πολιτειολόγος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Τα Συντάγματα του Αγώνα: η αφετηρία δύο αιώνων ελληνικού συνταγματισμού και της ιδιότητας του πολίτη».

Παρασκευή 16/4 | 20:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες» – Μουσείο Γ. Γουναροπούλου

Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου έχει οργανώσει ένα κύκλο διαλέξεων Ιστορίας της Τέχνης με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες». Οι διαλέξεις θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, το πρώτο από 10 Απριλίου έως 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και το δεύτερο το προσεχές φθινόπωρο.

10 Απριλίου – 5 Ιουνίου

Δωρεάν | Δεν προαπαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 12-18/4:

Τις Παρασκευές 2, 9, 16, 23 Απριλίου, 7, 14 Μαΐου και 4, 11 Ιουνίου 2021 παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Τέχνη και Εξουσία», σε διαλογική συζήτηση με τον Καθηγητή Γιάννη Μεταξά.

Τις Δευτέρες 22, 29 Μαρτίου 2021 και 5, 12, 19 Απριλίου 2021, στις 18:00, παρακολουθήστε τις διαλέξεις της Χαράς Συμεωνίδου με τίτλο «Ιστορία Θεάτρου».

3,10,17,24, 31 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)».

Την Τρίτη 6,13,20,27 Απριλίου και 4 Μαΐου παρακολουθήστε τις διαλέξεις του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Παπαρρηγόπουλος ή Μακρυγιάννης».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διαδικτυακός Περίπατος – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 18:00, online λογοτεχνικό και ιστορικό περίπατο στο Βόλο. Ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές της Βιομηχανικής Ιστορίας του Βόλου; Πώς αποτύπωσαν την πόλη πατέρας και γιος Ζημέρης; Πώς την απαθανάτισε ο Βολανάκης; Πώς συνδέεται ο Βόλος με τον Θεόφιλο; Ποια μυστικά κρύβουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους; Που και πώς εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες; Πού βρίσκεται σήμερα η Αργώ; Ποια γεγονότα συνδέονται με το περίφημο Παρθεναγωγείο του Βόλου Πώς σώθηκαν οι Έλληνες Εβραίοι; Ποια είναι η ιστορία των περίφημων «τσιπουράδικων»;

Κυριακή 18/4 | 18:00

Κόστος: 8€ η περιήγηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The New New» – Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν, στο πλαίσιο των online προβολών βιντεοτέχνης που πραγματοποιεί από τον περασμένο Απρίλιο, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη φοιτητική και νεανική δημιουργία με τίτλο «The New New», σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ένα πανόραμα της τρέχουσας παραγωγής των σπουδαστών και της επόμενης γενιάς καλλιτεχνών στον τομέα της βιντεοτέχνης.

Διαθέσιμο έως 30 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε το αφιέρωμα εδώ.

Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα – ΟΠΑΝΔΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνουν τον Απρίλιο μια σειρά θεματικών διαδικτυακών περιηγήσεων στην Αθήνα. Στόχος είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα. Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 19:00 «Ρομαντικός περίπατος και ιστορίες αγάπης που γεννήθηκαν στην Αθήνα» και την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 19:00, «Λογοτεχνική και κινηματογραφική περιήγηση στην Πλάκα».

Τετάρτη 14/4 – Πέμπτη 15/4

Ώρα: 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

12-18 Απριλίου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 13ο βίντεο εδώ.