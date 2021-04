Νέα εποχή στην Τέχνη: Ψηφιακές «βουτιές» σε διεθνείς εκθέσεις, μέσα από πρωτοποριακές πλατφόρμες

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, η μεταφορά πολλών και διαφορετικών τομέων της ζωής μας σε ψηφιακό περιβάλλον έχει γίνει ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητά μας, τη δουλειά μας, την κοινωνική μας ζωή, την ψυχαγωγία και πολλά άλλα ακόμα, που συνέθεταν την κανονικότητά μας πριν από περίπου έναν χρόνο.

Με αφορμή αυτή την ψηφιακή μετάβαση, εμείς συγκεντρώνουμε πέντε ψηφιακές πλατφόρμες που φιλοξενούν ξεχωριστές εκθέσεις και μάς δίνουν την ευκαιρία να βιώσουμε μια διαφορετική εμπειρία Τέχνης – μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού μας.

Η κουλτούρα της οθόνης, online από το Μουσείο Μουνκ

Ως πρώτη διαδικτυακή σειρά εκθέσεων, το Μουσείο Μουνκ συστήνει στο ευρύ κοινό τη σειρά Contemporary Art Digital Shorts (CADS). Η πρώτη έκθεση από αυτήν την – τριών τμημάτων – σειρά εικονικής τέχνης επικεντρώνεται στο «Screen culture» (κουλτούρα της οθόνης) και περιλαμβάνει έργα των Camille Henrot, Sofia Caesar, Stine Janvin, Milad Forouzandeh και Lex Brown.

Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ της φυσικής και της εικονικής πραγματικότητάς μας, τα ψηφιακά έργα τέχνης της έκθεσης υπογραμμίζουν την ολοένα και πιο περίπλοκη σχέση μας με την οθόνη και το πώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βιώσαμε τη μεγάλη ψηφιακή μετάβαση του περιεχομένου της καθημερινότητάς μας. Η έκθεση «CADS # 1: Screen culture» παρουσιάζεται έως τις 9 Απριλίου 2021 στο munchmuseet.no.

Η συνεργασία της Μαρίνα Αμπράμοβιτς με το WePresent

Η διάσημη καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς συνεργάζεται με το WePresent του WeTransfer για να φέρει στο ψηφιακό… προσκήνιο πέντε ανερχόμενους καλλιτέχνες, τους Ana Prvacki, Maurício Ianês, Yiannis Pappas, Terence Koh και Regina Jose Galindo. Επιπλέον, στις αρχές του καλοκαιριού, η Αμπράμοβιτς θα μεταφέρει ψηφιακά και τη «Μέθοδο Abramović».

Correspondance, η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την απομόνωση

Αντλώντας έμπνευση από τις αλλαγές στην επικοινωνία μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο φωτογράφος Thomas Brown συνεργάστηκε με τον εικονογράφο Guillaume Ferrand για μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, με τίτλο Correspondance. Εκεί διερευνάται η έννοια της επικοινωνίας ως μορφή τέχνης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου οι «φυσιολογικές», ζωντανές επαφές με την οικογένεια και τους φίλους μας έχουν περιοριστεί αρκετά, ενώ οι αλληλεπιδράσεις μέσω της οθόνης έχουν αυξηθεί δραματικά.

Μέσα από φωτογραφίες, ήχους, εικόνες και συνομιλίες μεταξύ των Ferrand και Brown, καθώς και οι δύο βίωναν την απομόνωση σε διαφορετικά μέρη στην Ευρώπη, εξερευνώνται η σημασία του χρόνου, του τόπου, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Σε συνεργασία με τη The Photographers Gallery, πραγματοποιείται, επίσης, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες κατά την περίοδο αυτή.

NYUAD Art Gallery: Μία ψηφιακή εμπειρία που διερευνά την αυτο-έκφραση μέσω της τεχνολογίας

Η πλατφόρμα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο κάθε καλλιτέχνης αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για την αυτο-έκφραση και την προβολή της τέχνης του μέσα από την οθόνη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Καλλιτέχνες εξετάζουν το πώς δημιουργούνται οι ταυτότητες και οι ιστορίες στον εικονικό κόσμο και τις σχέσεις ισχύος των τεχνολογικών εργαλείων. Στην ειδικά σχεδιασμένη για κινητά εφαρμογή οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα ψηφιακό τοπίο, χρησιμοποιώντας τις οθόνες αφής τους για πλοήγηση σε ένα ξεχωριστό «ταξίδι» τέχνης – μοναδικό για κάθε χρήστη.

Το Foam Talent 2020 περνάει στον εικονικό χώρο

Τα προηγούμενα χρόνια η φημισμένη έκθεση «Foam Talent» ταξίδευε διεθνώς. Ωστόσο, οι τρέχουσες συνθήκες απαίτησαν μια νέα προσέγγιση και έτσι η έκθεση μεταφέρθηκε στον ψηφιακό χώρο, όπου οι δεκαεννέα επιλεγμένοι φωτογράφοι μεταφέρουν ψηφιακά, ουσιαστικά μηνύματα για τον κόσμο μας σήμερα. Βίντεο, ηχητικά τοπία, συνεντεύξεις και μουσική συνοδεύουν τα ξεχωριστά έργα, ενώ την ίδια στιγμή η πλατφόρμα προσφέρει μία «πρόγευση» για το μέλλον της φωτογραφίας, καθώς ταλέντα από όλη την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Αφρική ενώνονται.

I Love You Moi Non Plus: Ένα συμμετοχικό ψηφιακό πρότζεκτ τέχνης, εμπνευσμένο από τη βρετανο-γαλλική σχέση

Ξεκινώντας από το Somerset House και σε συνεργασία με το Dover Street Market, το πρότζεκτ I Love You Moi Non Plus προσκαλεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν βασιζόμενοι στο θέμα της βρετανο-γαλλικής σχέσης. Καθώς προσαρμοζόμαστε στα νέα σύνορα που όρισε το Brexit, η πρωτοβουλία, που πήρε το όνομά της από το τραγούδι «Je t’aime, moi non plus» του Serge Gainsbourg, επιδιώκει να χτίσει γέφυρες μεταξύ των δύο εθνών, μέσω της δημιουργικότητας.

Το ψηφιακό καλλιτεχνικό πρότζεκτ ξεκίνησε με συνεισφορές από καλλιτέχνες και δημιουργούς διεθνούς φήμης, όπως οι Ai Weiwei, Brian Eno, Caleb Femi, Anne-Lise Coste, Angelique Kidjo και Stella McCartney. Τα έργα τέχνης μπορούν να δημιουργηθούν με οποιοδήποτε μέσο και θα πρέπει να κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τα hashtags #ILoveYouMoiNonPlus, #ILYMNP και #LifeAfterBrexit ή απευθείας μέσω του ιστότοπου Dover Street Market.

Με πληροφορίες από wallpaper.com.