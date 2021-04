Godzilla vs. Kong: Η πρώτη επιτυχία της πανδημίας που σπάει ταμεία στο box office

Από την αρχή της πανδημίας, η βιομηχανία του κινηματογράφου έχει βιώσει ένα βαρύ πλήγμα. Με όλες τις πολυαναμενόμενες Χολιγουντιανές ταινίες να αναβάλλονται η μία μετά την άλλη, τα σινεμά σε όλο τον κόσμο πασχίζουν για να επιβιώσουν -όσα τουλάχιστον είναι ανοιχτά.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι μία ταινία με πρωταγωνιστές μία ραδιενεργή σαύρα και έναν τεράστιο πίθηκο είναι αυτή που θα «αναστήσει» τελικά το Χόλιγουντ. Πρόκειται φυσικά για το «Godzilla vs Kong», που έκανε πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου σε όλο τον κόσμο και μόλις χθες, Τετάρτη 31 Μαρτίου, στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Η πρώτη επιτυχία εν μέσω πανδημίας;

Μπορεί να έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, το «Godzilla vs Kong» όμως έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ καλύτερης πρεμιέρας εν μέσω πανδημίας. Στην Κίνα, την κορυφαία κινηματογραφική αγορά στον κόσμο, έκανε ντεμπούτο με 70 εκατομμύρια δολάρια, ενώ συνολικά έχει κερδίσει πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Μάλιστα, αναμένεται ότι θα σπάσει ρεκόρ για την πιο κερδοφόρα πρεμιέρα εν μέσω πανδημίας και στις ΗΠΑ, όπου το Σαββατοκύριακο υπολογίζεται πως θα κόψει 20-30 εκατομμύρια εισιτήρια.

Μπορεί πριν από την πανδημία, αυτοί οι αριθμοί να μην ήταν τόσο εντυπωσιακοί, πλέον όμως πρόκειται για τα μεγαλύτερα ποσά που έχει δει μία ταινία εδώ και ένα χρόνο (από τον Μάρτιου του 2020 συγκεκριμένα). Ταινίες, όπως το «Tenet», το «The Croods» και ο «Tom & Jerry», που κυκλοφόρησαν μέσα σε αυτό το διάστημα, δεν έκαναν τόσο εντυπωσιακές πρεμιέρες.

Παράλληλα αποτελεί και προσωπική νίκη για την Warner Bros., αφού η προηγούμενη ταινία του franchise, με τίτλο «Godzilla: King of the Monsters» (2019), είχε κερδίσει 394 εκατομμύρια δολάρια στο box office, κάτι που το «Godzilla Vs Kong» φαίνεται πως θα ξεπεράσει κατά πολύ.

Αυτό λοιπόν είναι αρκετό για να καταστήσει την ταινία την πρώτη επιτυχία της πανδημίας, η οποία σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς και το άνοιγμα των σινεμά, μπορεί να βοηθήσει την βιομηχανία να ορθοδοποδήσει.

Ακόμα μία θετική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι παρ’ όλο που η ταινία είναι επίσης διαθέσιμη στην streaming πλατφόρμα HBO Max, το κοινό έχει επιλέξει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να παρακολουθήσει το blockbuster.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Με πληροφορίες από το Deadline