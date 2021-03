Ο οίκος Hermès δημιουργεί την πρώτη eco τσάντα από… μανιτάρια

Hermès-MycoWorks: Μια νέα eco συνεργασία

Η ανάγκη για χρήση υποκατάστατων του δέρματος υλικών αποτελεί ένα σημείο των καιρών μας, καθώς ο πλανήτης μας έχει ανάγκη από πιο οικολογικές επιλογές για την επιβίωσή του. Έτσι ο γαλλικός οίκος Hermès προχώρησε σε δράση σύμφωνα με αυτή την ανάγκη πραγματοποιώντας μία συνεργασία με τη νεοσύστατη εταιρεία MycoWorks, που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Η MycoWorks βρήκε τον τρόπο να μετατρέπει τα νήματα της ρίζας του μανιταριού σε υλικό που μιμείται τα χαρακτηριστικά του δέρματος από ζώα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών θα κυκλοφορήσει μια νέα vegan εκδοχή της τσάντας «Victoria» του οίκου Hermès, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τα τέλη του 2022.

BREAKING: The leather-goods powerhouse is testing alternative materials in a break with tradition, reimagining its ‘Victoria’ travel bag in a lab-grown substitute. https://t.co/bTZ06HfB7y

