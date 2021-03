Η νέα must σειρά της καραντίνας έρχεται από την Βρετανία και δεν είναι άλλη από το «It’s a Sin», τη μίνι σειρά που έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης με πάνω από 3 εκατομμύρια views από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Από τον δημιουργό του «Queer as Folk» και του reboot του «Dr. Who» Ράσελ Τ. Ντέιβις, η δραματική σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες μιας παρέας φίλων στο Λονδίνο κατά τη δεκαετία του ’80 με φόντο τις απαρχές της πανδημίας του AIDS. Μέσα σε πέντε επεισόδια μας μεταφέρει σε μία δύσκολη εποχή για την queer κοινότητα, που όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω -ακόμα κι αν οι δυσκολίες αυτές απειλούσαν άμεσα τη ζωή τους.

Αυτή η σειρά, όμως, δεν είναι ένα ακόμα «AIDS Drama». Πολύ συνειδητά, ο Τ. Ντέιβις δεν θέλησε να επαναλάβει τα μελό, γεμάτο κλισέ αφηγηματικά κόλπα. Οι πρωταγωνιστές του «It’s A Sin» δεν είναι τα θύματα μιας δακρύβρεχτης ιστορίας για τους «κινδύνους» του σεξ. Έχουν όνειρα, καριέρες, φιλικές και σεξουαλικές σχέσεις και κυρίως όρεξη για ζωή.

Μπορεί σήμερα οι άνθρωποι που είναι φορείς HIV να μην αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους -πλέον αν ένα οροθετικό άτομο λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή δεν μεταδίδει τον ιό, ενώ στις «αναπτυγμένες» χώρες ο ιός HIV δεν θεωρείται θανατηφόρος. Το «It’s a Sin», όμως, παραμένει μία αποκαλυπτική σειρά, που πρέπει να δουν όλοι. Όπως είπε και ο Έλτον Τζον, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά πόσες ζωές χάθηκαν από τον λάθος χειρισμό του AIDS τα ’80s, πρόκειται για έναν «θρίαμβο δημιουργικότητας και ανθρωπιάς».

Την Κυριακή 21 Μαρτίου έρχεται σε Α' προβολή

1. Πρωταγωνιστεί ο πολυτάλαντος frontman των Years & Years

Ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς είναι ο τραγουδιστής του δημοφιλούς ποπ συγκροτήματος Years & Years, Olly Alexander. Όταν ο Olly δεν γράφει επιτυχίες με τους Years & Years (στη χώρα μας είχαν γίνει γνωστοί το 2015 με το πρώτο τους hit «King»), παλεύει για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και ασχολείται με την υποκριτική. Παλαιότερα τον είχαμε δει στην αγαπημένη βρετανική σειρά Skins (2013), ενώ έχει συμμετάσχει και σε ταινίες, όπως το God Help the Girl (2014) και The Riot Club (2014).

Ο ρόλος του ως Richie στο It’s a Sin, όμως, είναι και αυτός στον οποίο ξεχώρισε. Ο Olly υποδύεται έναν νεαρό γεμάτο ζωντάνια και όνειρα που ακόμα δεν έχει κάνει come out στους γονείς του. Πρόκειται σίγουρα για έναν ρόλο που του επέτρεψε επιτέλους να αναδείξει το ταλέντο του.

2. Ένα καστ με φρέσκα, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα

Εκτός από τον Olly Alexander, στη σειρά θα δείτε κι άλλα γνωστά πρόσωπα, αλλά και νέους ηθοποιούς, που μας υπόσχονται πολύ δυνατές ερμηνείες.

Μερικοί «παλιοί» και αγαπημένοι ηθοποιοί που θα κάνουν την εμφάνιση τους στο It’s a Sin είναι ο Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), ο Stephen Fry (V for Vendetta, The Hobbit), η Tracy Ann Oberman (Doctor Who) και η Keeley Hawes (The Durrells).

Οι πρωταγωνιστές είναι πρωτοεμφανιζόμενοι Βρετανοί ηθοποιοί, που μπορεί να κάνουν τα πρώτα τους τηλεοπτικά βήματα, αλλά κέρδισαν αμέσως τους κριτικούς με τις ερμηνείες τους.

3. Μέχρι τώρα είναι ό,τι καλύτερο έχει γράψει ο Ράσελ Τ. Ντέιβις

Αυτή σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράσελ Τ. Ντέιβις μας εκπλήσσει -θετικά- με τη δουλειά του. Τα τελευταία χρόνια, ο Ουαλός σεναριογράφος έχει γράψει μερικά πολύ επιτυχημένα έργα, όπως τα Queer as Folk, The Second Coming, Casanova, Cucumber, Years and Years, αλλά και το reboot του Doctor Who το 2005.

Αυτή όμως είναι μία σειρά που «έχτιζε» εδώ και δεκαετίες -και φαίνεται. ο Ντέιβις θέλει να πει μια συγκεκριμένη ιστορία χωρίς κλισέ και ανατροπές που θα την έκαναν πιο «φιλική» στο ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και είχε απορρίψει τις προσφορές του BBC και του ITV, που τον πίεζαν να αλλάξει το όραμα του.

Ο Ντέιβις, με καθαρό μυαλό και ξεκάθαρη οπτική, δεν θέλησε να υποκύψει ούτε στιγμή σε μία αφήγηση με «φτηνά» κόλπα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη με το Big Issue.

4. Η σκηνοθεσία είναι υπέροχη

Βέβαια, ο Ντέιβις δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για αυτή την ομολογουμένως αριστουργηματική σειρά. Όλοι μιλούν για την καταπληκτική δουλειά που έκανε ο Peter Hoar, έμπιστος συνεργάτης του Ντέιβις, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ξανά για το reboot του Doctor Who. Και μάλλον ο Ντέιβις ξέρει σε ποιον εμπιστεύτηκε την σειρά του, αφού ο Hoar πράγματι φαίνεται να κατάφερε να μεταφέρει το κοινό σε μία άλλη εποχή, αυτή των 80s.

5. Η μουσική που ντύνει τη σειρά είναι εκπληκτική

Όχι μόνο η σειρά έχει πάρει το όνομά της από το κλασικό τραγούδι των Pet Shop Boys -για τη σειρά ο Olly Alexander ως Years & Years ερμήνευσε μία καταπληκτική διασκευή- αλλά οι μουσικές επιλογές που «ντύνουν» το It’s a Sin είναι επίσης πολλά υποσχόμενες. Από Erasure μέχρι Kim Wilde, από Divine μέχρι Joy Division, στη σειρά πρόκειται να ακούσουμε μερικά από τα πιο υπέροχα 80s τραγούδια. Ας μην ξεχνάμε, ότι η ιστορία διαδραματίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας και συγκεκριμένα στην γεμάτη ενέργεια gay σκηνή του Λονδίνου.

6. Τα πραγματικά γεγονότα πίσω από τις συγκινητικές ιστορίες

Μπορεί η σειρά να μην είναι βιογραφική, ο Ράσελ Τ. Ντέιβις όμως είχε βιώσει από πρώτο χέρι την κρίση του AIDS ως γκέι άνδρας, που ενηλικιώθηκε κατά τη δεκαετία του ’80. Όπως έχει πει και ο ίδιος, για κάποιους από τους αντρικούς ρόλους εμπνεύστηκε από πρώην συντρόφους του, ενώ συγκεκριμένα ο ρόλος της Τζιλ βασίστηκε σε μία πολύ καλή του φίλη, που κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε αναπτύξει σπουδαία εθελοντική δράση σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, εκκλησίες, νοσοκομεία, ενώ φρόντιζε τους κοινούς τους φίλους που είχαν νοσήσει από AIDS.

7. Είναι ένα πραγματικό μάθημα ιστορίας

Το γεγονός ότι η πανδημία του AIDS δεν διδάσκεται από σχολικά βιβλία ιστορίας, αλλά από την… τηλεόραση είναι πράγματι συνταρακτικό. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα πραγματικά σημαντικό «μάθημα», που μας μαθαίνει πολλά για μία εποχή όχι τόσο μακρινή από τη δική μας.

Και ο ίδιος ο Ντέιβις, εξάλλου, έχει δηλώσει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του. Να ρίξει δηλαδή για πρώτη φορά φως σε όσα βίωσε μία ολόκληρη γενιά νέων πριν από 40 χρόνια.

8. Παραμένει επίκαιρο την εποχή του #MeToo

Αν νομίζετε ότι το It’s a Sin μιλά μόνο για τη δεκαετία του ’80 και για ζητήματα που αφορούν μόνο εκείνη την εποχή, τότε κάνετε λάθος. Ο Ντέιβις κατάφερε να δημιουργήσει μία πραγματικά επίκαιρη σειρά, ιδιαίτερα σημαντική για τη σημερινή εποχή του #MeToo, αλλά και για την ορατότητα της LGBTQ+ κοινότητας, που ιστορικά, μαζί με τις γυναίκες, βιώνει την κακοποίηση χωρίς να υπάρχουν σημαντικές -μέχρι τώρα- επιπτώσεις.

Και φυσικά, το It’s a Sin μιλά για την ντροπή, το στίγμα και την ομοφοβία που οι πρωταγωνιστές θα αντιμετώπιζαν ακόμα και σήμερα, αν είχαν διαγνωστεί με HIV. Μπορεί η ιατρική να έχει εξελιχτεί, οι προκαταλήψεις όμως όχι.

9. Μια από τις σημαντικότερες σειρές που έχουν ποτέ γυριστεί

Έτσι ακριβώς περιέγραψε τη σειρά η Κέιτι Ντέιβις, η Βρετανίδα συγγραφέας του μυθιστορήματος «In at the Deep End» (Harper Collins Publishers). Και δεν έχει άδικο αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Mirror, μετά το πρώτο επεισόδιο -που έκανε πρεμιέρα μία εβδομάδα πριν από την Εθνική Εβδομάδα Εξέτασης για HIV- τα ραντεβού για τεστ HIV αυξήθηκαν σε πρωτόγνωρο βαθμό. Κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης Εβδομάδας το 2019, μόλις 8 χιλιάδες άτομα εξετάστηκαν, ενώ φέτος αυτός ο αριθμός ξεπεράστηκε μέσα σε μία μέρα.

Μάλιστα πριν από ένα μήνα, κατά τη διάρκεια μίας κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο βουλευτής John Ashworth ζήτησε οι άνθρωποι με HIV να έχουν προτεραιότητα στο εμβόλιο του κορονοϊού, εξηγώντας ότι πολλοί δεν έχουν αποκαλύψει την κατάστασή τους στους «λόγω του στίγματος που είδαμε να απεικονίζεται στο It’s a Sin».

10. Είναι η must watch σειρά της χρονιάς

Όλοι οι παραπάνω λόγοι θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μία μόνο φράση: Το αριστουργηματικό It’s a Sin είναι η must-watch σειρά του 2021 και δεν πρέπει να το χάσετε!