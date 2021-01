Sex and the City: H σειρά επιστρέφει στο HBO Max με μία σημαντική αλλαγή

Το HBO επιβεβαίωσε ότι το Sex and the City θα επιστρέψει με νέα επεισόδια στην streaming πλατφόρμα του καναλιού, HBO Max.

Η νέα σειρά θα έχει τίτλο «And Just Like That…», ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τρεις από τις τέσσερις αρχικές πρωταγωνίστριες: την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στον ρόλο της Κάρι, την Σίνθια Νίξον ως Μιράντα και την Κρίστιν Ντέιβις ως Σάρλοτ.

Δυστυχώς, η Κιμ Κατράλ, που έπαιζε την Σαμάνθα Τζόουνς στην πρωτότυπη σειρά και σε δύο ταινίες, δεν θα επιστρέψει -και οι θαυμαστές της δηλώνουν απογοητευμένοι.

Τον προηγούμενο χρόνο, η Κιμ Κατράλ είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται για ένα νέο «Sex and the City», ενώ μάλιστα είχε αποκαλέσει την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «σκληρή» και «υποκρίτρια». Έτσι, όλες οι ελπίδες μας για ένα revival με τις τέσσερις φίλες ναυάγησαν.

Η νέα σειρά, λοιπόν, θα ακολουθεί την Κάρι Μπράντσο, την Σάρλοτ Γιόρκ και την Μιράντα Χόμπς, καθώς ανακαλύπτουν τον έρωτα και την φιλία τους στην ηλικία των 50 ετών. Η σειρά θα περιλαμβάνει δέκα μισάωρα επεισόδια, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στην Νέα Υόρκη την άνοιξη.

Την Κυριακή, μάλιστα, οι τρεις πρωταγωνίστριες μοιράστηκαν τα νέα στο Instagram μέσα από ένα σύντομο trailer, όπου βλέπουμε πλάνα από την Νέα Υόρκη και μία οθόνη υπολογιστή, στην οποία διαβάζουμε «Και κάπως έτσι… η ιστορία συνεχίζεται» («And just like that… the story continues»). Παράλληλα, ακούμε και την χαρακτηριστική φωνή της Κάρι.

Το πρωτότυπο «Sex and the City» δημιουργήθηκε από τον Darren Starr, που βασίστηκε στο βιβλίο της Κάντας Μπούσνελ. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1998 στο HBΟ, ενώ τελείωσε το 2004 μετά από έξι σεζόν. Τότε, οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς ήταν αμέτρητοι. Αρκεί όμως αυτό για να πετύχει τονέο εγχείρημα του ΗΒΟ Max, χωρίς την Σαμάνθα Τζόουνς (Κιμ Κατράλ);