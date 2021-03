Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 37 προτάσεις για την εβδομάδα 22-28/3

Για το Παιδί

«Το Μουσείο στο Σπίτι» – Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσφέρει για τους μικρούς του φίλους μια σειρά διαδικτυακών δράσεων με τίτλο «Μουσείο στο Σπίτι». Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, ξεναγήσεις, θεατρικά δρώμενα και άλλες online δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

22-28 Μαρτίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Μάρτιο: Δήλωσε συμμετοχή στα online εργαστήρια που δημιούργησε το Ίδρυμα Ευγενίδου για νέους και νέες που λατρεύουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και θέλουν να δημιουργούν τις πιο cool εφαρμογές. Δες το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

22-28 Μαρτίου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζουν, από τις 6 έως τις 27 Μαρτίου, μια νέα σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους με τίτλο «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου», στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να δώσουν τις πιο δημιουργικές απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα, εμπνευσμένα από πραγματικές απορίες παιδιών. Σκοπός των βίντεο, πέρα από την έμπνευση, την ψυχαγωγία και τη μάθηση, είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία της καλλιτεχνικής σκέψης, τους συνειρμούς, τα όνειρα και κατ’ επέκταση την ίδια την τέχνη και την ποίηση. Ιδέα, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου | Μουσική, μοντάζ, animation, αφήγηση: Θάνος Κοσμίδης | Κείμενα: Αγγελική Μπόζου, Νέλλη Πουλοπούλου

6-27 Μαρτίου 2021

Κάθε Σάββατο στις 11:00

Δωρεάν

Δείτε τα video εδώ.

Public: OnlineWorkshop για παιδία με τη Μαριλίζα Ποντικού-Λιγνού

Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το Public σας προσκαλούν, την Παρασκευή 26/3 στις 18:00, σ’ ένα διαδικτυακό εργαστήρι με τη Μαριλίζα Ποντικού-Λιγνού, με αφορμή τα βιβλία δραστηριοτήτων «Μικροί επιστήμονες (τόμοι 1 & 2): Εύκολες ιδέες για να κάνετε STEAM στο σπίτι». Για τα βιβλία θα μιλήσουν η Ψυχοθεραπεύτρια Μαριέλλα Γιαννοπούλου και ο Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM – E3STEM. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, στο YouTube και στο Public blog.

Παρασκευή 18/3 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το εργαστήριο εδώ.

«Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης» – Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης συνεχίζει και την Άνοιξη τα διαδικτυακά, εικαστικά εργαστήρια. Τα Σάββατα 6,13,20,27 Μαρτίου και 3,10,17,24 Απριλίου, διοργανώνει το online εργαστήριο, για παιδιά 5-12 ετών, με τίτλο «Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης». Τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα εμπνευστούν από το έργο καλλιτεχνών, από τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών, από την ποίηση και τη λογοτεχνία, από ζωγράφους, γλύπτες και σύγχρονους εικαστικούς. Σάββατο 27/3, στις 17:30, «Εγώ και το πλήθος στα έργα του Jean Dubuffet».

Σάββατο 27/3 | 17:30-19:00

Κόστος: 10€ ανά μάθημα

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια Σαββατοκύριακου – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα Σαββατοκύριακα του 2021 γίνονται … οnline! Tα αγαπημένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, από φέτος θα πραγματοποιούνται online! Τα online εργαστήρια Σαββατοκύριακου συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο, με το εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών «Ένας μικρός ήρωας που μοιάζει με βιολί» (13,14 και 28 Μαρτίου) και το εργαστήριο για παιδιά 7-10 ετών «Ο κόσμος γέμισε σχήματα» (7,20.21 Μαρτίου).

Σάββατο 28/3 | 11:00 – 13:00

Για παιδιά 4-6 ετών.

Εισιτήρια στο viva.gr: 10 ευρώ (γονέας και παιδί)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Έβδομη online συνάντηση: Σάββατο 27/3 στις 17:00 «Μυστήρια στους πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ».

Σάββατο 27/3 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Ανά εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Μαγικό Τετράδιο: Bόρεια Αμερική» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει το Σάββατο 27 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ., την online αφήγηση παραμυθιού με την ηθοποιό Ελένη Δαφνή, «Το Μαγικό Τετράδιο: Bόρεια Αμερική». Το παραμύθι «Ο πρίγκιπας κι ο φτωχός», του Μαρκ Τουαίην μας σιγομουρμουράει. «Καλό σας ταξίδι! Και μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο χώρο στις αποσκευές της φαντασίας σας, για ένα όμορφο σουβενίρ!».

Σάββατο 27/3 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Πληροφορίες – κρατήσεις εδώ.

«Γνωριμία με το σκάκι» – ΚΠΙΣΝ

Το online εργαστήρι, για παιδιά 6-12 ετών, «Γνωριμία με το Σκάκι», του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, συνεχίζεται την Κυριακή 28 Μαρτίου. Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. Σχεδιασμός – Υλοποίηση «Αναγέννηση και Πρόοδος».

Κυριακή 28/3

1ο slot: 17.00 – 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

2ο slot: 18.00-18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Προεγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Θεατροπαίζοντας με τα Μουσεία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει τις Κυριακές 28 Μαρτίου και 11 Απριλίου το online εργαστήριο, για παιδιά 6-11 ετών, «Θεατροπαίζοντας με τα Μουσεία». Κυριακή 28/3 στις 11:00 π.μ., έναρξη με το εργαστήριο «Εσύ πώς θα αλλάξεις τον κόσμο;». Ένα διαπολιτισμικό ταξίδι γνωρίζοντας σημαντικές προσωπικότητες μέσα από τα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Νέας Υόρκης και του Άμστερνταμ και τη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος και των θεατρικών τεχνικών.

Κυριακή 28/3 | 11:00 π.μ.

Κόστος: 2 εργαστήρια: 20€, μεμονωμένο εργαστήριο: 12€

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΚΠΙΣΝ: Λέσχη Ανάγνωσης – Εφηβικό Βιβλίο

Την Κυριακή 28 Μαρτίου, στις 13:00, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει τη «Λέσχη Ανάγνωσης: Εφηβικό Βιβλίο», για παιδιά 12-16 ετών. Το βιβλίο που θα διαβαστεί είναι «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο» των Γουίλιαμ Καμκγουάμπα και Μπράιαν Μίλερ. Συντονίστρια η συγγραφέας Στέλλα Κάσδαγλη. «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο» είναι μια αξιοθαύμαστη αληθινή ιστορία για την ανθρώπινη εφευρετικότητα και τη δύναμή της να ξεπεράσει τις αχαλίνωτες αντιξοότητες.

Κυριακή 28/3 | 13:00

Δωρεάν | Μέσω zoom

Προεγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο κίνησης για παιδιά – MØZ

Ο μη κερδοσκοπικό οργανισμός MØZ διοργανώνει την Κυριακή 28 Μαρτίου, στις 14:00, σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, το δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο κίνησης, για παιδιά 8-11 ετών, «Screendance Workshop». Μια διασκεδαστική και δημιουργική δραστηριότητα, η οποία μέσα από την χρήση της τεχνολογίας, θα βοηθήσει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους, να εκφραστούν σωματικά, να δημιουργήσουν κινητικές ιστορίες και να γνωρίσουν την τεχνική του videodance. Με την Chrysanthi Badeka.

Κυριακή 28/3 | 14:00 – 15:00

Δωρεάν

Δήλωση συμμετοχών: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

#PublicEventsGoSocial

Τα βιβλιοπωλεία Public διοργανώνουν για την εβδομάδα 22-28/3 τις εξής διαδικτυακές εκδηλώσεις:

Με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του ψυχιάτρου – ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη , «Άγχος», οι εκδόσεις Παπαδόπουλος και τα Public σάς προσκαλούν σε διαδικτυακή συζήτηση με τον συγγραφέα, την Τρίτη στις 23/3 στις 19.00. Δείτε την εκδήλωση εδώ.

, «Άγχος», οι εκδόσεις Παπαδόπουλος και τα Public σάς προσκαλούν σε διαδικτυακή συζήτηση με τον συγγραφέα, την Τρίτη στις 23/3 στις 19.00. Δείτε την εκδήλωση εδώ. Συζητήσεις Περί Ελευθερίας / 1821-2021: Μια σειρά εκδηλώσεων με συντονιστή τον δημοσιογράφο – συγγραφέα Μανώλη Πιμπλή. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/3 στις 19:00, με θέμα «Πότε ξεκίνησε η Επανάσταση;», μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Η νέα Ελλάδα στην ξένη ποίηση» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

H Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι ποιητικές συναντήσεις «Με τα λόγια (γίνεται)» συνεχίζουν τον εορτασμό των 10 τους χρόνων, παρουσιάζοντας, την Τρίτη 23 Μαρτίου, στις 19:30, διαδικτυακή εκδήλωση με ξένα ποιήματα για την Νεότερη Ελλάδα. Στην εκδήλωση, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, δεκαπέντε μεταφραστές της ποίησης από έξι γλώσσες μεταφράζουν ξένα ποιήματα για την Ελλάδα, γραμμένα μετά το 1821.

Τρίτη 23/3 | 19:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

ΚΠΙΣΝ – «Πρόσωπα του Ήρωα: Αναγνώσεις»

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει και για τον μήνα Μάρτιο τη διαδικτυακή δράση «Πρόσωπα του Ήρωα: Αναγνώσεις». Τις Τετάρτες 24 και 31 Μαρτίου, στις 19;00, ο Γιάννης Καλαβριανός αναλαμβάνει τη σκηνοθετική επιμέλεια και επιλογή των κειμένων των Αναγνώσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο snfcc.org.

Τετάρτη 24/3 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα εδώ.

«Μην Πιστεύεις στις Λέξεις. Κοίτα Καλά» – Ινστιτούτο Γκαίτε»

Το Ινστιτούτο Γκαίτε παρουσιάζει την Πέμπτη 25 Μαρτίου, στις 20:00, τη διαδικτυακή ανάγνωση και συζήτηση με την ποιήτρια Άννα Γρίβα «Μην Πιστεύεις στις Λέξεις. Κοίτα Καλά». Η ανάγνωση των ποιημάτων θα γίνει στην ελληνική και στη γερμανική γλώσσα. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει με τον εκδότη και μεταφραστή Dirk Uwe Hansen (εκδ. Reinecke & Voß) θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Συντονισμός: Gabriel Schimmeroth.

Πέμπτη 25/3 | 20:00

Δωρεάν

Σύνδεσμος για τη βιντεοσκοπημένη εκδήλωση εδώ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης: Συνάντηση με τη συγγραφέα Djaïli Amadou Amal

Στο πλαίσιο της 2ης Διοργάνωσης του Βραβείου Γκονκούρ Ελλάδας το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Παρασκευή 26 Μαρτίου, στις 19:00, συνάντηση με τη συγγραφέα Djaïli Amadou Amal η οποία απέσπασε το Βραβείο Γκονκούρ Μαθητών Λυκείου και είναι στους τέσσερεις φιναλίστ για το Βραβείο Γκονκούρ Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γαλλικά.

Παρασκευή 26/3 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Εκδόσεις Μεταίχμιο: Εκδηλώσεις της εβδομάδας 22-28/3:

22-28/3

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

4ο Σεμινάριο ΕΕΔΑ: «Προσφυγικό Ζήτημα και Δικαιώματα του Ανθρώπου»

H Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μας προσκαλεί στον Γ’ Κύκλο Σεμιναρίων της με θέμα «Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη (μετα)επιδημική εποχή: προκλήσεις και επιστροφή στην «κανονικότητα». Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις 17:00. Θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα: «Προσφυγικό Ζήτημα και Δικαιώματα του Ανθρώπου». Ομιλητές: Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και Βασίλης Χριστογιώργος, Ειδικός Συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων εδώ.

Δευτέρα 22/3 | 17:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το σεμινάριο εδώ.

«Υφασμάτινη τραβέρσα»: Online εργαστήρια – ΠΙΟΠ

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει δυο αυτόνομα διαδικτυακά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, για ενήλικες, αντλώντας έμπνευση από τις ενδυμασίες της εποχής, με τίτλο «Υφασμάτινη τραβέρσα»: Τη Δευτέρα 22 και την Τετάρτη 24 Μαρτίου (ώρες 10:00-12:00), οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ραπτικής, θα δημιουργήσουν τη δική τους υφασμάτινη τραβέρσα.

Δευτέρα 22/3 και Τετάρτη 24/3

Ώρα: 10:00 – 12:00

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

«Φτιάξε το δικό σου Newsroom»: Webinar για εκπαιδευτικούς από το Ίδρυμα Ωνάση

Με το διαδικτυακό εργαστήριο του Ιδρύματος Ωνάση Φτιάξε το δικό σου Newsroom, από τις 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων μπορούν σε συνθήκες μιας πραγματικής αίθουσας σύνταξης, να μάθουν να εντοπίζουν ειδήσεις και θέματα, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, να αξιολογούν και να ελέγχουν την ορθότητα της κάθε πληροφορίας, αναλαμβάνοντας όλοι ρόλους και ευθύνες. Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τις Τετάρτες 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου 2021.

Τετάρτη 24/3 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 15€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 213 017 8002 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Κουκλοπαίζουμε – Αυτοσχεδιασμοί» – Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» με την προσφορά #ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω προσκαλεί μαθητές, οικογένειες, εκπαιδευτικούς και θεατρικές ομάδες, καθοδηγητές ευπαθών ομάδων θεραπευτές, και άλλους ενδιαφερόμενους για την κούκλα σε τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο για την κατασκευή και την αξιοποίηση θεατρικής κούκλας με τίτλο «Κουκλοπαίζουμε και Αυτοσχεδιασμοί», 27-28 και 3, Απριλίου. Τα εργαστήρια θα ακολουθήσει διαδικτυακή συνάντηση υποστήριξης το Σάββατο 10/4 και ώρες 18:00 – 19:00.

Σάββατο 27/3 και 3/4, Κυριακή 28/3

Ώρα: 18:00 – 20:00

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βήματα Αιώνων: Σειρά online σεμιναρίων με τον Γιάννη Μεγαλακάκη

Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Μεγαλακάκης συνεχίζει να ενημερώνει μέσω live streaming το κοινό, παραδίδοντας μαθήματα παραδοσιακών κρητικών χορών και εξιστορώντας αληθινές ιστορίες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή μέσα από την εκτεταμένη έρευνα του αλλά και απευθείας από τους γηραιότερους Κρητικούς. Οι διαλέξεις – διδασκαλία κρητικών χορών ξεκινούν την 28η Φεβρουαρίου, όπου από τις 18.00 μέχρι τις 21.00 ο Γιάννης Μεγαλακάκης θα παρουσίασει την ομιλία του με τίτλο: «Βήματα Αιώνων».

Κυριακή 28/3 | 18:00 – 21:00

Τιμή: 12€ το μεμονωμένο σεμινάριο

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Θέατρα και θεατρικοί επιχειρηματίες στο Μεσοπόλεμο: Η περίπτωση του Ανδρέα Μακέδου» – Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων ΑΜΚΕ (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.), σας προσκαλεί στην ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: «Θέατρα και θεατρικοί επιχειρηματίες στο Μεσοπόλεμο: Η περίπτωση του Ανδρέα Μακέδου», τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις 18:00. Ομιλητής: Κώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος, MPhil, PHD Θεατρολόγος.

Δευτέρα 22/3 | 18:00

Δηλώσεις Συμμετοχής εδώ: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrand and the Cat: Online Εκδηλώσεις εβδομάδας 22-28/3:

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου, στις 19:00, στην πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat περιηγούμαστε στον κόσμο του Φραντς Κάφκα: Μια αναπάντεχη προσέγγιση στο έργο του μέσα από τη σχέση του με τις γυναίκες με τον μεταφραστή Βασίλη Τσαλή

Παρασκευή 26 Μαρτίου, στις 19:00, στην πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and The Cat: «Σκέψεις για έναν κόσμο που έρχεται: ο ρευστός 21ος αιώνας από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι την πανδημία και μετά από αυτήν» Ο πολιτικός επιστήμονας Ρωμανός Γεροδήμος επιχειρεί μια προσέγγιση στις αντιφάσεις αλλά και τις προκλήσεις μιας θολής εποχής.

Κόστος: 7€ η διάλεξη | Μέσω zoom

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Νερό. Ζωτικό στοιχείο της φύσης, δομικό του πολιτισμού» – ΠΙΟΠ

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνδιοργανώνουν, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου (ώρα 18:00), διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τη σημασία του νερού για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αξία του νερού γίνεται αντιληπτή από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Δευτέρα 22/3 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη συνάντηση εδώ.

Webcast: «Τα ρομπότ … ωριμάζουν» – Ίδρυμα Ευγενίδου

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 18.00, το Ίδρυμα Ευγενίδου πραγματοποιεί νέο webcast με θέμα «Τα ρομπότ … ωριμάζουν», προκειμένου να ρίξει «φως» στον ρόλο που θα διαδραματίσουν στο μέλλον. Καλεσμένος ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τον ομιλητή υποδέχεται ο κύριος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος του Ιδρύματος Ευγενίδου σε θέματα Τεχνολογίας, ο οποίος και θα συντονίσει τη συζήτηση.

Τετάρτη 24/3 | 18:00

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Together We Look / Μαζί Βλέπουμε» – MOMus

Το πρόγραμμα του MOMus «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, επιστρέφει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με τον τέταρτο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων. Ενότητες όπως οι ουτοπίες της ρωσικής πρωτοπορίας και το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε μέσα από αυτές, οι Έλληνες εικαστικοί της διασποράς και η πορεία τους, κινήματα σύγχρονης τέχνης και οι εκπρόσωποί τους, η δυναμική του ήχου και της περφόρμανς, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν ή/και θα φιλοξενηθούν στους χώρους του MOMus, είναι κάποια από τα σημεία που θα διαπεράσουν οι συμμετέχοντες στον νέο κύκλο συναντήσεων με τους επιμελητές του φορέα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

9 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νέοι ιστορικοί του ΑΠΘ για το 1821 – ΑΠΘ

Δεκατρείς νέοι ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπονούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες επί αρχειακού υλικού σχετικού με το 1821. Οι ερευνητικές εργασίες των νέων επιστημόνων θα ανακοινωθούν σε Συνέδριο που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις 26 και 27 Μαρτίου 2021. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν διαδικτυακά από τον σύνδεσμο https://www.auth.gr/video/28981 και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ. Ο κατάλογος των νέων επιστημόνων με τον τίτλο της εργασίας που εκπονούν είναι διαθέσιμος εδώ.

26-27 Μαρτίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Athens Science Festival – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Athens Science Festival αποκτά νέα, ψηφιακή μορφή και επιστρέφει ανανεωμένο, 27-29 Μαρτίου, προκειμένου να μας μεταφέρει στην «εποχή των ηρώων». Το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας θα αναδείξει διαδικτυακά και σε «ζωντανή» μετάδοση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τις πιο σύγχρονες εξελίξεις σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και τη σχέση της επιστήμης με την τέχνη. Οι προβολείς πέφτουν μοιραία στην πανδημία και τις καταστροφικές επιπτώσεις της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτές έφεραν στο προσκήνιο μια νέα κατηγορία ηρώων, πρωτίστως στον χώρο της επιστήμης. Με μοναδικές «υπερδυνάμεις» τους τη θέληση για προσφορά και την αίσθηση καθήκοντος, αγωνίζονται καθημερινά προκειμένου να πετύχουν το ακατόρθωτο.

27-29 Μαρτίου

Κόστος: Εισιτήρια από 5 € και δωρεάν παράλληλες δράσεις

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Dance + Screen amidst covid-19 – MAPS • migrating Artists Project

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός MØZ και το πρότζεκτ mAPs – migrating Artists Project διοργανώνουν το Σάββατο 27 Μαρτίου, στις 20:00, διαδικτυακή συζήτηση στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο «Dance + Screen amidst covid-19 – MAPS». Με τη συμμετοχή των συγγραφέων του «A Forum of Questions for Active Viewing, Learning and Creating on Screen(s) During a Global Pandemic».

Σάββατο 27/3 | 20:00

Δωρεάν | Μέσω zoom

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 22-28/3:

Τις Δευτέρες 22, 29 Μαρτίου 2021 και 5, 12, 19 Απριλίου 2021, στις 18:00, παρακολουθήστε τις διαλέξεις της Χαράς Συμεωνίδου με τίτλο «Ιστορία Θεάτρου».

3,10,17,24, 31 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)».

Τα Σάββατα 6,13,20 και 27 Μαρτίου, στις 18:00-20:00, παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην Ελληνική Επανάσταση», με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Tudor Dinu, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πορφύρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Άλλες εκδηλώσεις

«The New New» – Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν, στο πλαίσιο των online προβολών βιντεοτέχνης που πραγματοποιεί από τον περασμένο Απρίλιο, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη φοιτητική και νεανική δημιουργία με τίτλο «The New New», σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ένα πανόραμα της τρέχουσας παραγωγής των σπουδαστών και της επόμενης γενιάς καλλιτεχνών στον τομέα της βιντεοτέχνης.

Διαθέσιμο έως 30 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε το αφιέρωμα εδώ.

Διαδικτυακό Περίπατος – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει την Κυριακή 28 Μαρτίου, στις 18:00, διαδικτυακό περίπατο στη Χίο του Αδαμάντιου Κοραή. Σε έναν περίπατο αφιερωμένο στην Επανάσταση του 1821, μέσα από ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της που προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, θα επισκεφθούμε το νησί της Χίου και θα μιλήσουμε για την εξέγερση και την τρομερή σφαγή που ακολούθησε. Θα επισκεφθούμε μεσαιωνικά χωριά και πολύ ιδιαίτερες παραλίες Θα μάθουμε για τους καραβοκύρηδές της και για την πλούσια πνευματική της παράδοση.

Κυριακή 28/3 | 18:00

Κόστος: 8€ η περιήγηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Να ‘τανε το 21» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά την 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης προσφέροντας δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσα από το stathmostheatro.gr, σε podcasts, αναλόγια, παραστάσεις και ημερίδες αναφορικά με εκείνη την ιστορική περίοδο και για όλο τον Μάρτιο, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και επιστημόνων και ημερομηνίες προβολής την 1η του μηνός, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8/3, την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 21/3, την 25η Μαρτίου καθώς και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 27/3. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

1-31 Μαρτίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

15-21 Mαρτίου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 10ο βίντεο εδώ.