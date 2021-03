Φυλές, της Νίνα Ρέιν σε online streaming προβολές από το Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός διοργανώνει online προβολή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, του πολυβραβευμένου έργου της Νίνα Ρέιν «Φυλές» (Drama Desk Award for Outstanding Play, New York Drama Critics’ Circle Award, Off-Broadway Alliance Award – Best Play, υποψήφιο για Olivier Award), 26, 27 και 28 Μαρτίου, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Οι online streaming προβολές θα πραγματοποιηθούν μέσω viva.gr.

«Φυλές»: Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση της Έρις Κύργια, επεξεργάζεται δεξιοτεχνικά το χιούμορ και τη συγκίνηση σε μια σειρά ευαίσθητων θεμάτων: την απουσία ενσυναίσθησης ακόμα κι ανάμεσα στους πιο στενούς ανθρώπινους δεσμούς, τα όρια της λεκτικής επικοινωνίας, την ανάγκη να ανήκεις σε μια φυλή παρά τα όποια αδιέξοδά της.

Υπόθεση

Ο Μπίλυ, αν και εκ γενετής κωφός, έχει μεγαλώσει «φυσιολογικά» μέσα σε μια οικογένεια που έχει κάνει τα πάντα για να αμβλύνει τις συνέπειες της διαφορετικότητάς του. Η εισβολή όμως της Σύλβιας στον μικρόκοσμο της οικογένειας ανατρέπει ό,τι ίσχυε ως τότε.

Τελικά ο λόγος μπορεί να είναι τόσο περιοριστικός όσο η σιωπή; Και η σιωπή μπορεί να είναι το ίδιο εύγλωττη με το λόγο;

* Για την ερμηνεία του στις «Φυλές» ο Μάνος Καρατζογιαννης τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού- all4fun 2019 και και μαζί με τον Δημήτρη Κουρούμπαλη τιμήθηκαν με το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Θεατρικά Κορφιάτικα Βραβεία 2020.

Διαδικασία παρακολούθησης της παράστασης

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς εισιτηρίου / κωδικού για την προβολή της παράστασης, θα μεταφερθείτε στη σελίδα της παραγγελίας σας, όπου θα φαίνεται, όπως παρακάτω, ο κωδικός εισόδου σας.

Παράλληλα, θα λάβετε email από την Viva Services με θέμα »Viva Παραγγελία Νο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», όπου θα βλέπετε επίσης τον κωδικό εισόδου για το video. (Αν δεν βρίσκετε το e-mail στα εισερχόμενά σας, παρακαλούμε ελέγξτε και τους φακέλους Ανεπιθύμητα (spam) και Προσφορές.) Ο κωδικός εισόδου σας φαίνεται και στο PDF εισιτήριο σας (κάτω από το barcode του εισιτηρίου), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα παραγγελίας σας.

Εισάγετε τον κωδικό αυτό στη σελίδα που αντιστοιχεί στην προβολή της ημέρας από το ΔΕΙΤΕ ONLINE: Η είσοδος του κοινού στην σελίδα προβολής της παράστασης δύναται να πραγματοποιηθεί από την ώρα έναρξης έως και 3 ώρες μετά. Έπειτα, το login στην παράσταση, θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο.

Παρακολουθείτε την παράσταση.