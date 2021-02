Online Agenda: 40 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 19 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Ριχάρδος Β’ », σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα

Το Rēs Ratio Network παρουσιάζει την τέταρτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, «Ριχάρδος Β’», βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, για on demand προβολές στις 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2021. «Η παράσταση επικεντρώνεται στην τραγικότητα της εκθρόνισης του βασιλιά και της απογύμνωσής του από κάθε ματαιότητα, στον συνειδησιακό σεισμό που έπεται». Ο Άρη Σερβετάλη στον ομώνυμο ρόλο. Συμμετέχουν: Νίκο Καμόντο, Ερμή Μαλκότση, Ιωάννα Τουμπακάρη και Αχιλλέα Χαρίσκο. *Με δυνατότητα παρακολούθησης της παράστασης online οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο τριήμερο 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2021 και για διάστημα 4 ωρών από την έναρξη της προβολής.

19-21 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Για την Ελένη» – Θέατρο Σταθμός

Η βραβευμένη παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη «Για την Ελένη», με τη Μαρία Κίτσου, παρουσιάζεται, 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου στις 20:00, σε online streaming, μέσω viva.gr. Στην παράσταση, που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην σκηνή την τραγική ιστορία της μεγάλης Ελένης Παπαδάκη, θύμα των Δεκεμβριανών, η Ηθοποιός επιστρέφει στο χώρο της για να αφηγηθεί το εμφύλιο κύτταρο του Θεάτρου, του τόπου της, του καιρού της. Η Μαρία Κίτσου, στο ρόλο της Ελένης και ο Μάριος Μακρόπουλος, στο ρόλο του βουβού εκτελεστή της.

Παρασκευή 19/2 | 20:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Comedy Click – A Virtual Stand Up Comedy Show

Ο Στέλιος Ανατολίτης, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος και ο Blink Mike παρουσιάζουν, από τις 19 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, το live streaming comedy show, «Comedy Click». Η παρέα μαζεύεται σε ένα loft παρουσία περιορισμένου κοινού, δημιουργώντας μια homemade παράσταση για να νιώσεις σαν το σπίτι σου (αν μένεις σε loft). *Ημερομηνίες παραστάσεων: 19-20-21-26-27-28 Φεβρουαρίου – 5-6-7 Μαρτίου | Εισιτήρια μέσω viva.gr.

Παρασκευή 19/2 | 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Παρασκευή 19/2



Παρασκευή 19/2



«Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» – Maxim Gorki Theater

To Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 17 και την Παρασκευή 19 Φερβουαρίου 2021, στις 20:30, την παράσταση «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» της Sibylle Berg, σε σκηνοθεσία Sebastian Nübling με αγγλικούς υπότιτλους. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον εαυτό μου, με τον κόσμο, το σύστημα και τον εαυτό μου, επειδή πρόδωσα όλα όσα πίστευα, η πιστέψαμε πραγματικά ότι σώζαμε τον κόσμο…». Παίζουν: Svenja Liesau, Katja Riemann κ.α.

Παρασκευή 19/2 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 3€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Angels in America: Μέρος Ι και ΙΙ» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση σε δύο μέρη «Angels in America» του Τόνι Κούσνερ, σε σκηνοθεσία Marianne Elliott. Στην Αμερική των μέσων της δεκαετίας του 1980, εν μέσω της έξαρσης του AIDS και της συντηρητικής κυβέρνησης του Ρόναλντ Ρήγκαν, έξι Νεοϋορκέζοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη, το σεξ, την κόλαση και τον παράδεισό. Παίζουν: Andrew Garfield, Nathan Lane, Denise Gough, Russell Tovey κ.α.

Παρασκευή 19/2

Τιμή ενοικίασης: 7.01€/ η παράσταση

Για ενοικίαση της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες εδώ: Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ.

«Romeo and Juliet» – romeojuliet2021.com

Η online παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τργαγωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Evans θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 13-27 Φεβρουαρίου 2021. Με αφηγητή τον Derek Jacobi και πρωταγωνιστές τους Sam Tutty και Emily Redpath, το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι πλούσιες οικογένειες και συμμορίες της πόλης αναγκάζονται να ζήσουν, κοντά οι μεν με τους δε, σε αχρησιμοποίητους θεατρικούς χώρους.

Παρασκευή 19/2

Εισιτήρια: 20£, 25£

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Private Lives» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Private Lives» του Noel Coward, από το Gielgud Theatre, σε σκηνοθεσία Jonathan Kent. Μια κωμωδία ηθών για την αναζωπύρωση του έρωτα ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα, τον Elyot και την Amanda, καθώς συναντιούνται τυχαία, ενώ βρίσκονται στο ταξίδι του μέλιτος με άλλους. Παίζουν: Toby Stephens και Anna Chancellor.

Παρασκευή 19/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Πιστεύω στους Μονόκερους» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει δύο επιπλέον live streaming αναμεταδόσεις της Παιδικής παράστασης «Πιστεύω στους μονόκερους» του Μάικλ Μορπούργκο, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 10.00 π.μ. και 12.30 μ.μ. αντίστοιχα. Ο εντεκάχρονος Θωμάς μισεί το διάβασμα, τα βιβλία, τις βιβλιοθήκες και ο,τιδήποτε τον κρατάει μακριά από τις αγαπημένες του βόλτες στο βουνό. Όταν η μητέρα του τον αναγκάζει να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη της μικρής τους πόλης, θα γνωρίσει μια διαφορετική βιβλιοθηκάριο που θα τον κάνει να λατρέψει τις ιστορίες και τα βιβλία και, προ πάντων, την Αργυράννα και τον μαγικό της μονόκερο. Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου. Παίζουν: Ασημίνα Αναστασόπουλου, Γιάννης Εγγλέζος, Βασίλης Καλφάκης κ.α.

Παρασκευή 19/2 | 10:00 π.μ. και 12:30 μ.μ.

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πινόκιο» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 10 Μαρτίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr. Ο Πινόκιο μέσα από την αθωότητα και τις σκανταλιές του, θα κάνει το δικό του ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων προσπαθώντας να βρει την δική του «Ιθάκη». Με μία μύτη που μεγαλώνει κάθε φορά που λέει ψέματα προδίδοντάς τον και μαζί του πάντα ο Γρύλος, ο πιο πιστός φίλος του, ο οποίος σπεύδει για βοήθεια κάθε φορά που την χρειάζεται.

Παρασκευή 19/2

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η νίκη της Ελπίδας» – Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», 14-21 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Η Ελπίδα είναι ένα κοριτσάκι που αγαπάει πολύ τον παππού και την γιαγιά της. Όμως ο κύριος Κορονοϊός δεν της επιτρέπει πια να τους δει. Θα καταφέρει η μικρή μας να καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους. Θα καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό; Κείμενο: Καλλιόπη Παπαδάκη. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Παίζουν: Αναστασία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Διερμηνεία στη νοηματική: Νικολέτα Παππά.

Παρασκευή 19/2, 17:00

Εισιτήριο: 5€, Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Η θεατρική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας», σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά και κείμενο-στίχους Παύλου Μητσόπουλου, παρουσιάζεται, μέσω online streaming, από τις 19 έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Παρασκευή 19/2



Μουσικό Θέατρο

Η νύχτα με τα αστέρια: Γιορτινό γκαλά της Σκάλας του Μιλάνου – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της όπερας, του μπαλέτου και της μουσικής υποδέχονται το 2021 στην Σκάλα του Μιλάνου, με το «Gala Teatro Alla Scala», το Γιορτινό Γκαλά της La Scala, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε online, 19-21 Φεβρουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Στο γκαλά θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από δημοφιλείς όπερες, από την παράσταση μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφίες πάνω σε μουσική του Τζουζέπε Βέρντι και του Ερίκ Σατί. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 19/2 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ντον Τζοβάννι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, μια νέα διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Μουσική διεύθυνση Ντάνιελ Σμιθ και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς. Με τους: Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη, Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι.

Παρασκευή 19/2

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πελλέας και Μελισσάνθη» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), έως τις 19 Αυγούστου 2021, στις 13:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Κλωντ Ντεμπυσσύ «Πελλέας και Μελισάνθη», σε μουσική διεύθυνση Jonathan Nott, σκηνοθεσία-χορογραφία Damien Jalet και Sidi Larbi Cherkaoui, σύλληψη-σκηνογραφία Μαρίνα Αμπράμοβιτς, από το Grand Théâtre de Genève . Χαμένος στο δάσος, ο Γκολώ συναντάει τη μυστηριώδη Μελλισάνθη. Την παίρνει μαζί του στο σκοτεινό κάστρο του, στοιχειωμένο από παλιά «τραύματα», επιθυμίες και καταπιεσμένες σκέψεις. Μόνο με τον Πελλέα, ετεροθαλή αδελφό του Γκολώ, η Μελισσάνθη μπορεί να συζητήσει για τα σημαντικά. Ένα θανατηφόρο «τρίγωνο» αναπτύσσεται. Παίζουν: Jacques Imbrailo, Mari Eriksmoen και Leigh Melrose.

Παρασκευή 19/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Τόσκα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της, με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι. Σειρά έχει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «Τόσκα». Μια παραγωγή του 1985, σε μουσική διεύθυνση Giuseppe Sinopoli. Η Hildegard Behrens ενσαρκώνει την Τόσκα, την παθιασμένη ερμηνεύτρια, ερωτευμένη με τον καλλιτέχνη Καβαραντόσι, στον ρόλο του οποίου βρίσκεται ο εμβληματικός Πλάθιντο Ντομίνγκο. Στην προσπάθεια της να ελευθερώσει τον αγαπημένο της, η Τόσκα συμφωνεί να περάσει ένα βράδυ με τον μοχθηρό αρχηγό της αστυνομίας Σκάρπια (Cornell MacNeil).

Παρασκευή 19/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Η Σταχτοπούτα ή Ο θρίαμβος της καλοσύνης» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Η Σταχτοπούτα ή Ο θρίαμβος της καλοσύνης», σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Jean-Christophe Spinosi. Ο Τζοακίνο Ροσσίνι διανθίζει το γαλλικό μελόδραμα, που χρησιμοποιεί ως μοντέλο, με στοιχεία κοινωνικής κριτικής, μια παραδοσιακή τακτική της όπερα μπούφα. Η «Σταχτοπούτα» του μετατρέπεται σε μια μοντέρνα εξιστόρηση του αγαπημένου παραμυθιού, όπου οι ήρωες πρέπει να υποδείξουν ότι βρίσκονται υπεράνω ενός επιφανειακόυ, γεμάτου αδικίες και παράλογου παρόντος. Παίζουν: Martin Schebesta, Maxim Mironov, Alessio Arduini, Paolo Rumetz, Ileana Tonca, Margaret Plummer, Isabel Leonard κ.α.

Παρασκευή 19/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αΐντα» – Εθνική Όπερα του Παρισιού

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English παρουσιάζει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, στις 20:30, την όπερα «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι. Μια παραγωγή της Εθνικής Όπερας του Παρισιού, σε σκηνοθεσία Lotte de Beer και μουσική διεύθυνση Michele Mariotti. Στην παράσταση παίρνει μέρος ένα λαμπερό καστ λυρικών ερμηνευτών: Sondra Radvanovsky, Ksenia Dudnikova, Jonas Kaufmann, Jonas Kaufmann κ.α.

Παρασκευή 19/2 | Όλο το 24ωρο

Διαθέσιμη έως τις 25/2

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» – Grand Théâtre de Genève

Το Grand Théâtre de Genève παρουσιάζει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Η Μεγαλοψυχία του Τίτου», σε μουσική διεύθυνση Maxim Emelyanychev και σκηνοθεσία του πρωτοποριακού Milo Rau. «Από τα πολυτελή και γεμάτα τέχνη ανάκτορά, ο Τίτος και η κλίκα του βυθίζονται σε ατέλειωτες έννοιες. Ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του ενώσω ο έξω κόσμος φλέγεται και πνίγεται στο αίμαι». Παίζουν: Bernard Richter, Serena Farnocchia, Anna Goryachova κ.α.

Παρασκευή 19/2 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Παρασκευή 19/2



Χορός

«Ζιζέλ» – Christmas Theater Online

Μια από τις σπουδαιότερες χορογραφίες του 21ου αιώνα, η παράσταση «Ζιζέλ» του Άκραμ Καν, από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, έρχεται από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2021 στο Christmas Theater Online. Η παρτιτούρα («Ο Παρατηρητής») του Βιντζένζο Λαμάνια αποτελεί μια σύγχρονη διασκευή της πρωτότυπης μουσικής του Αντόλφ Αντάμ και ακούγεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της Αγγλίας. Τα σκηνικά και τα κοστούμια από τον βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή Τιμ Γιπ.

Παρασκευή 19/2 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως 1η Μαρτίου 2021

Παρασκευή 19/2



Μουσική

Katerine Duska και Leon of Athens – ΚΠΙΣΝ

Απολαύστε τη συναυλία της Katerine Duska και του Leon of Athens που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαθέσιμη από την Παρασκευή 19/02 στις 11.00 έως την Κυριακή 21/02 στις 23.00. Η Katerine Duska και ο Leon of Athens μας παρασύρουν σε μια stripped down συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, καθώς και διασκευές κομματιών που τους έχουν εμπνεύσει.

Παρασκευή 19/2 | 11:00 π.μ.

Διαθέσιμη έως τις 21/2 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Ρεσιτάλ Πιάνου – Βιολοντσέλο | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι διακεκριμένοι σολίστ Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου συμπράττουν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα για βιολοντσέλο και πιάνο που εκτείνεται από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Το ρεσιτάλ θα μεταδοθεί online την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 20:30 και θα είναι διαθέσιμο ια 48 ώρες. Θα παρουσιαστούν έργα των Beethoven, Robert Schumann, Gabriel Fauré.



Παρασκευή 19/2 έως τις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Arachnesound – Ίδρυμα Ωνάση

Το Arachnesound, ένα φεμινιστικό μουσικό πρότζεκτ για τις Ελληνίδες ποιήτριες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που δημιουργήθηκε σε ανάθεση της Στέγης έρχεται στο Onassis Channel, από τις 17 Φεβρουαρίου 2021. Το Arachnesound είναι μια ακουστική συλλογή με 36 συνθέσεις γύρω από την ελληνική γλώσσα, τον ήχο και τους φεμινισμούς. Επικεντρώνεται γύρω από γυναίκες συγγραφείς, ποιήτριες και μυθολογίες, για να ερμηνεύσει τις γυναικείες ζωές και πραγματικότητες με ριζοσπαστική μουσική σύνθεση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 19/2

Δωρεάν

Δείτε το project εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Παρασκευή 19/2

Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Σινεμά Άνοιχτο» – Ίδρυμα Ωνάση

Οι νικητές των κινηματογραφικών Βραβείων Ίρις 2020, Σύλλας Τζουμέρκας, Ζαχαρίας Μαυροειδής και Διονύσης Σαμιώτης, επιλέγουν από δυο ελληνικές ταινίες που τους καθόρισαν και ενέπνευσαν το έργο τους, στο πλαίσιο της νέας δράσης «Σινεμά Ανοιχτό». Από την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, ο Σύλλας Τζουμέρκας (Βραβείο Ίρις 2020 Σκηνοθεσίας, για την ταινία «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών») επιλέγει τον «Φόβο» του Κώστα Μανουσάκη και την «Εαρινή Σύναξη των Αγροφυλάκων» του Δήμου Αβδελιώδη. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν Onassis Channel στο YouTube.

19-21 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη» – viva.gr

Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ταινία του Σταύρου Παμπαλλή, «Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη», ένα σύγχρονο αστικό γουέστερν που διαδραματίζεται κοντά στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ξεκινά την κινηματογραφική της διαδρομή online στις 19, 20, 21 και 22 Φεβρουαρίου στο viva.gr. Η οικονομική κρίση τους στέρησε τα πάντα εκτός από το σπίτι τους. Σήμερα κινδυνεύει και αυτό. Αυτήν τη φορά όμως είναι διατεθειμένοι να παλέψουν. Άλλωστε δεν έχουν τίποτα πια να χάσουν…

Παρασκευή 19/2 | 08:00, 11:00, 18:00, 21:00

Σάββατο 20/2 | 00:00

Εισιτήριο: 6.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Κινηματογραφικός Κύκλος: Angela Molina – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο θερβάντες στην Αθήνα διοργανώνει από τις 12 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, τη σειρά κινηματογραφικών προβολών «Άνχελα Μολίνα. Βραβείο Γκόγια για την προσφορά της στον κινηματογράφο». Η Άνχελα Μολίνα, μια από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του ισπανικού κινηματογράφου, θα τιμηθεί από την Ακαδημία κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με το Βραβείο Γκόγια για την προσφορά της στον Κινηματογράφο. Οι προβολές αφιερωμένες στην Άνχελα Μολίνα συνεχίζονται την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις 21:00, με την ταινία του Manuel Gutiérrez Aragón «Μισός Ουρανός» (1986). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη το κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο Vimeo, για 48 ώρες.

Παρασκευή 19/2 | 21:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Cinema Made in Italy – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά παρουσιάζουν το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο Ιταλικό σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης, online.tainiothiki.gr, 12-22 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με την Αλίντα Βάλι, τον Πάολο Κόντε, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Ρομπέρτο Μπενίνι, τον Έλιο Τζερμάνο, τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο κ.α. H έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, Παρασκευή 12/2 στις 12:00 μ.μ., με την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ilaria Freccia, «H επανάσταση είμαστε εμείς» («La rivoluzione siamo noi»). Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

12-22 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήρια: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ.

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

«Η Θάλασσα μέσα μου» – viva.gr

Η βραβευμένη με όσκαρ ταινία του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ «Η Θάλασσα μέσα μου», με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό Χαβιέρ Μπαρδέμ, θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 14 Μαρτίου, μέσω viva.gr. Ο Ραμόν είναι τετραπληγικός, κλινήρης για τριάντα χρόνια. Μόνο του παράθυρο στον κόσμο αυτό του δωματίου του, απ’ όπου φαντάζεται τη θάλασσα όπου ταξίδευε από μικρός. Μοναδική του επιθυμία, να τερματίσει αξιοπρεπώς τη ζωή του.

Παρασκευή 19/2

Διαθέσιμη έως 14/3

Εισιτήριο: 2.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Tesis» – viva.gr

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Alejandro Amenαbar («Οι άλλοι», «Η Θάλασσα Μέσα Μου») με τίτλο «Tesis» και πρωταγωνίστρια την Ana Torrent θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 14 Μαρτίου 2021, μέσω viva.gr. Η Άνχελα είναι φοιτήτρια στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Μαδρίτης. Στην έρευνά της για να συγκεντρώσει υλικό για τη διπλωματική της – «Tesis» (εξού κι ο τίτλος της ταινίας) με θέμα τη βία στο σινεμά, βρίσκει τον καθηγητή της νεκρό, σε μια αίθουσα προβολής, και θα κλέψει την ταινία που αυτός παρακολουθούσε, η οποία καταγράφει ένα απεχθές έγκλημα.

Παρασκευή 19/2

Διαθέσιμη έως 14/3

Εισιτήριο: 2.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Αγαπημένο μου Ημερολόγιο» – viva.gr

Ο Nanni Moretti στην βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών (1994) ταινία του, «Αγαπημένο μου Ημερολόγιο», βολτάρει με βέσπα στη Ρώμη, επισκέπτεται τα νησιά της Σικελίας, αφηγείται τις περιπέτειές του με τους γιατρούς. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη έως τις 14 Μαρτίου 2021, μέσω viva.gr.

Παρασκευή 19/2

Διαθέσιμη έως 14/3

Εισιτήριο: 2.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών» – Δήμος Φιλοθέης/Ψυχικού

Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φιλοθέης, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού οργανώνει διαδικτυακή προβολή της ταινίας της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού «Φιλοθέη, η Aγία των Αθηνών», μέσω του επίσημου ψηφιακού καναλιού του Δήμου στο youtube, από την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 19:00 έως και την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ γύρω από μια μεγάλη μορφή που έδρασε στην Αθήνα τον 16ο αιώνα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.



Παρασκευή 19/2 | 19:00

Διαθέσιμη έως τις 21/2

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω viva.gr, έως τις 4 Μαρτίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 4/3 μέσω viva.gr.

Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, προβάλλεται δωρεάν στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Παρασκευή 19/2



Έκθεση

«Διάλογοι, αλληλοδράσεις – Ελληνογαλλικό αρχείο Δημοσθένη Αγραφιώτη» – Μουσείο Γουναροπούλου

Η online έκθεση παρουσιάζει τη δωρεά που πρόσφερε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ο ποιητής και καλλιτέχνης διαμέσων, Δημοσθένης Αγραφιώτης. Η δωρεά περιλαμβάνει δύο έργα του Αγραφιώτη, ντοκουμέντα της διεθνούς, πολυσχιδούς δραστηριότητάς του και μια σειρά από γαλλικές περιοδικές εκδόσεις που επηρέασαν βαθιά τον καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Critique (147 τεύχη) και Le Cahier du Refuge (173 τεύχη). Για περισσότερες πληροφορίες και περιήγηση στην έκθεση εδώ.

Παρασκευή 19/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Παρασκευή 19/2 | 18:21

Δωρεάν

Δείτε τ0 3ο βίντεο εδώ.

Εκδηλώσεις

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Παρασκευή 19/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 6ο βίντεο με τον Διονύση Σαββόπουλο εδώ.