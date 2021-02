Online Agenda: 31 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 16 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Η Γυναίκα της Πάτρας» – Heraklion Arts and Culture

Ο συγκλονιστικός μονόλογος «Η γυναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρόνα σε ερμηνεία της Σοφίας Δερμιτζάκη, θα προβληθεί online τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 στις 21:15 στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture. Η αφήγηση της ζωής, του βίου μιας γυναίκας – της πόρνης Πανωραίας – που ζει στην Πάτρα από τον ποιητή Γιώργο Χρονά, ο οποίος την κατέγραψε με σειρά συνεντεύξεων τη δεκαετία του ’80. Σκηνοθεσία: Πάνος Ιωαννίδης. Διασκευή: Στέλλα Χαιρέτη. Ακατάλληλο για ηλικίες κάτω των 16 χρονών.

Τρίτη 16/2 | Όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως» του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως», σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 13-22 Φεβρουαρίου, μέσω ticketservices.gr. Με τα δύο αυτά διηγήματα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποδίδει συναρπαστικά δύο όψεις του Έρωτα.

Τρίτη 16/2

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Πιο Δυνατές» στο viva.gr

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για online streaming προβολές, 5-19 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Ένας από τους πιο «δυνατούς» μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα «παιχνίδι για δύο». Δυο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων. Παίζουν: Άννα Αδριανού, Βάσια Παναγοπούλου, Κατερίνα Μπιλάλη.

Τρίτη 16/2

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Μέρα Χωρίς» – Θέατρο Τέχνης

Μια εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου – Βαμβακά. Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Διαθέσιμη μέσω vimeo.

Τρίτη 16/2

Εισιτήριο: 3.50€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τρίτη 16/2



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε livestream συναυλία από το Σταυρό του Νότου

Τρίτη 16/2



«Antigone» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Polly Findlay, με τους Christopher Eccleston και Jodie Whittaker. Ο νέος Βασιλιάς Κρέων προσπαθεί απελπισμένα να ανακτήσει τον έλεγχο μιας πόλης ρημαγμένης από τον εμφύλιο πόλεμο και για τον λόγω αυτό αρνείται να θάψει το νεκρό σώμα του εξεγερμένου αδερφού της Αντιγόνης. Η ίδια τον αψηφά και τιμά τον αδερφό της, προκαλώντας την οργή του.

Τρίτη 16/2

Τιμή ενοικίασης: 7.01€

Για ενοικίαση της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Romeo and Juliet» – romeojuliet2021.com

Η online παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τργαγωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Evans θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 13-27 Φεβρουαρίου 2021. Με αφηγητή τον Derek Jacobi και πρωταγωνιστές τους Sam Tutty και Emily Redpath, το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι πλούσιες οικογένειες και συμμορίες της πόλης αναγκάζονται να ζήσουν, κοντά οι μεν με τους δε, σε αχρησιμοποήητους θεατρικούς χώρους.

Τρίτη 16/2

Εισιτήρια: 20£, 25£

Για αγορά εισιτηριών και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Πίθηκος του Κάφκα» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Ο Πίθηκος του Κάφκα» του Κόλιν Τίβαν, μια διασκευή του διηγήματος του Φραντς Κάφκα «Αναφορά σε μια Ακαδημία», από το Young Vic Theatre. Στον μονόλογο ένας εξανθρωπισμένος πίθηκος, ο Red Peter, αφηγείται τη μεταμόρφωση του από πίθηκο σε άνθρωπο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Kathryn Hunter.

Τρίτη 16/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Lighthouse Sessions: Η Σαβίνα Γιαννάτου καλεσμένη στη σειρά online συναυλιών του ΚΠΙΣΝ

Παιδικό Θέατρο

«Πινόκιο» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 10 Μαρτίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr. Ο Πινόκιο μέσα από την αθωότητα και τις σκανταλιές του, θα κάνει το δικό του ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων προσπαθώντας να βρει την δική του «Ιθάκη». Με μία μύτη που μεγαλώνει κάθε φορά που λέει ψέματα προδίδοντάς τον και μαζί του πάντα ο Γρύλος, ο πιο πιστός φίλος του, ο οποίος σπεύδει για βοήθεια κάθε φορά που την χρειάζεται.

Τρίτη 16/2

Εισιτήριο: 6€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η νίκη της Ελπίδας» – Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», 14-21 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Η Ελπίδα είναι ένα κοριτσάκι που αγαπάει πολύ τον παππού και την γιαγιά της. Όμως ο κύριος Κορονοϊός δεν της επιτρέπει πια να τους δει. Θα καταφέρει η μικρή μας να καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους. Θα καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό;

Κείμενο: Καλλιόπη Παπαδάκη. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Παίζουν: Αναστασία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Διερμηνεία στη νοηματική: Νικολέτα Παππά.

Τρίτη 16/2, 17:00

Εισιτήριο: 5€, Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι» – L&S

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr. O Τζεπέτο και η καλή Νεράιδα θα χρειαστούν την βοήθεια σου για να μάθουν στον μικρό ψευτάκο Πινόκιο την αξία της αλήθειας. Παίζουν: Κώστας Παντελιάς (Costa Funtastico), Νάντια Αντωνίου, Ελένη Κερολάρη, Νίκος Λημνιός

Τρίτη 16/2

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Τρίτη 16/2



Μουσικό Θέατρο

«Ντον Τζοβάννι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, μια νέα διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Μουσική διεύθυνση Ντάνιελ Σμιθ και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς. Με τους: Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη, Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι.

Τρίτη 16/2

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Piaf: Her Story, Her Songs – Broadway’s Best Shows in support of The Actors Fund

Εν μέρει ντοκιμαντέρ εν μέρει μια μουσική παράσταση, το «Piaf: Her Story, Her Songs» αποτελεί μια σαγηνευτική και δυναμική περιπλάνηση στη ζωή και τη μουσική της σπουδαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας Εντίθ Πιάφ, καθώς διηγείται την ιστορία της μέσα από τη θεατρική παρουσίαση της τζαζ τραγουδίστριας Raquel Bitton, η οποία μέσα από το τραγούδι μεταμορφώνεται στην ίδια την Πιάφ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 16 τραγούδια, με πλήρη ορχήστρα, ανάμεσα στα οποία τα «La Vie En Rose», «Non, je ne regrette rien» και «Hymne à l’amour». Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη, έως τις 18 Φεβρουαρίου 2021, μέσω του youtube, με σκοπό την οικονομική στήριξη του Actor’s Fund.

Τρίτη 16/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Λα Μποέμ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της, με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι. Σειρά έχει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα «Λα Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια παραγωγή του 2008, σε μουσική διεύθυνση Nicola Luisotti. Ένα έργο για τον νεανικό έρωτα και την μποέμικη ζωή, με πρωταγωνιστές τους Angela Gheorghiu και Ramón Vargas.

Τρίτη 16/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Μότσαρτ «Η Μεγαλοψυχία του Τίτου», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer και σκηνοθεσία Jürgen Flimm. Μια συνομωσία εναντίον του Αυτοκράτορα Τίτου, υποκινούμενη από τον φίλο του Σέξτο, καταλήγει σε αποτυχία. Ο Τίτος αποφασίζει να συγχωρήσει τον Σέξτο, καθώς επιθυμεί όλοι να τον θυμούνται ως έναν μεγαλόψυχο ηγεμόνα, ο οποίος ενεργούσε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Παίζουν: Benjamin Bruns, Caroline Wenborne, Margarita Gritskova κ.α.

Τρίτη 16/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Il trittico – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 7 Μαρτίου 2021, την συλλογή τριών μονόπρακτων οπερών του Τζάκομο Πουτσίνι, με τίτλο «Il trittico», στην οποία περιλαμβάνονται οι όπερες «Il tabarro», «Suor Angelica» και «Gianni Schicchi». Σε σκηνοθεσία Richard Jones και μουσική διεύθυνση Antonio Pappano. Κυμαινόμενες από το μελόδραμα έως την κωμωδία. Αν και κάθε όπερα μπορεί να παρασταθεί αυτόνομα, οι τρεις μαζί δίνουν την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου γεγονότος, πλούσιο σε υφές και μουσικές φόρμες. Παίζουν: Lucio Gallo, Eva-Maria Westbroek κ.α. Ermonela Jaho.

Tρίτη 16/2

Εισιτήριο: 3.51€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μανόν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), έως τις 12 Μαρτίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Μανόν» του Ζυλ Μασνέ, από την Κρατική Όπερα του Αμβούργου. Στο δρόμο της για τη μονή, μια νεαρή, αξιαγάπητη γυναίκα ερωτεύεται έναν γοητευτικό ξένο και αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Παρασυρόμενη από μια ζωή πλούτου και πολυτέλειας, υποκύπτει σε έναν πλούσιο ευγενή, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει την πραγματική της αγάπη. Μουσική Διεύθυνση: Sébastien Rouland. Σκηνοθεσία: David Bösch.

Τρίτη 16/2

Δωρεάν Διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η μουσική παράσταση του βραβευμένου με Έμμυ Riz Ahmed, «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley.

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Τρίτη 16/2



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη: Η βραβευμένη ταινία του Σταύρου Παμπαλλή σε παγκόσμια online πρεμιέρα

Χορός

Ancient Future Solo – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ανακαλύπτουν μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χορογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάννας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής Αθανασοπούλου. Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli θα προβάλλονται στο greekfestival.gr από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και για 8 μέρες.

Τρίτη 16/2

Δωρεάν

Δείτε τα χορευτικά soli εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton.

Τρίτη 16/2



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ O Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, του Μ. Καραγάτση σε live streaming από τη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»

Μουσική

Puta Volcano – Ίδρυμα Ωνάση

Οι Puta Volcano θα κάνουν live YouTube πρεμιέρα στο An Club, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 21:00. Μια online συναυλία χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό που θα μεταδοθεί από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Η ουσία των Puta Volcano έγκειται όχι στο «φαίνεσθαι», αλλά στο «είναι» του ήχου που συνθέτουν από κοινού τέσσερις ψυχωμένοι bandmates: ο Steve S. στα τύμπανα, ο Alex Pi στην κιθάρα, ο Bookies στο μπάσο και η Άννα στα φωνητικά. Ένα heavy rock ψηφιδωτό που είναι αποτέλεσμα του πηγαίου ταλέντου τους, όταν βάζουν τους ενισχυτές στην πρίζα, και της ικανότητάς τους να αφομοιώνουν τις επιρροές τους (Soundgarden, Alice In Chains, Tool, Queens of the Stone Age, Baroness).

Τρίτη 16/2 | Όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Τρίτη 16/2

Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Αφιέρωμα Σινεμά και Μόδα» – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Τρεις κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της διεθνούς μόδας, αποκαλύπτονται μέσα από το νέο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σινεμά και Μόδα: πίσω από τον καθρέφτη», που πραγματοποιείται στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (online.filmfestival.gr) από τη Δευτέρα 15 έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του συλλόγου Παλαιών Μαθητών και Φίλων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Nouvelle Amicale και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

15-17 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήριο: 3€ η ταινία

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Cinema Made in Italy – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά παρουσιάζουν το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο Ιταλικό σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης, online.tainiothiki.gr, 12-22 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με την Αλίντα Βάλι, τον Πάολο Κόντε, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Ρομπέρτο Μπενίνι, τον Έλιο Τζερμάνο, τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο κ.α. H έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, Παρασκευή 12/2 στις 12:00 μ.μ., με την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ilaria Freccia, «H επανάσταση είμαστε εμείς» («La rivoluzione siamo noi»). Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

12-22 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήρια: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ.

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω viva.gr, έως τις 4 Μαρτίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 4/3 μέσω viva.gr.

Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, προβάλλεται δωρεάν στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Τρίτη 16/2



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Status Update: Τάσος Αποστόλου, βαθύφωνος – ηθοποιός

Έκθεση

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Τρίτη 16/2

Δωρεάν

Δείτε τ0 2ο βίντεο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 φορές που κορυφαία βίντεο κλιπ εμπνεύστηκαν από το σινεμά

Εκδηλώσεις

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τρίτη 16/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 5ο βίντεο με τη Μαρία Ευθυμίου εδώ.